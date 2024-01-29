Помощник Путина Левитин сыграл решающую роль в том, что РФС остался в УЕФА («СЭ»)

Россия осталась в УЕФА по решению помощника президента РФ.

Как сообщает « », Игорь Левитин, являющийся также членом попечительского совета Российского футбольного союза, сыграл ключевую роль в вопросе о том, к какой конфедерации должен относиться .

Одним из вариантов был переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.