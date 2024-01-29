Помощник Путина Левитин сыграл решающую роль в том, что РФС остался в УЕФА («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Игорь Левитин Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Футбол

Россия осталась в УЕФА по решению помощника президента РФ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Игорь Левитин, являющийся также членом попечительского совета Российского футбольного союза, сыграл ключевую роль в вопросе о том, к какой конфедерации должен относиться РФС.

Одним из вариантов был переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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31 комментарий
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А Солнце в небе светит благодаря кому? А кошки под мостом благодаря кому трахаются? Тема не полностью раскрыта))
+84
-5
+79
Левитин: "слышал про Россию в УЕФА? я оставил."
+56
0
+56
Ответ Kit244098
А Солнце в небе светит благодаря кому? А кошки под мостом благодаря кому трахаются? Тема не полностью раскрыта))
Если девушка красива и в постели горяча,
Это личная заслуга ВадимВадимыча)
+39
-2
+37
А какую роль сыграл сам путин, все они конечно же промолчат.
+27
-5
+22
Ого ничего себе! Пойду поставлю галочку за царя нашего, Богом избранного! Ответим добром на этот великодушный шаг! Все на выборы!!!1!11!!
+18
-2
+16
Опять всех переиграли
+11
0
+11
Имея гражданство Мальты, недвижимость в Чехии и Черногории, глупо было бы топить за Азию.
+10
0
+10
Вы знаете что я сыграл решающую роль в том что Земля круглая? Был вариант что будет квадратной.
+9
0
+9
Ответ Антон Фалафель
А какую роль сыграл сам путин, все они конечно же промолчат.
Скромность украшает человека.
+11
-2
+9
Ну и? Поаплодировать ему или чё?
+7
0
+7
Россия будет в УЕФА
За это Путину - ура
)
+8
-2
+6
Ответ Beast
Опять всех переиграли
Многоходовочка! ☝️
+6
0
+6
Ответ Dizzod
Скромность украшает человека.
Вспомнились футболки с надписью "Самый вежливый президент"
+3
0
+3
Ответ Сергей
Это хорошая новость или плохая?
Это новость о том, что в Кремле влияют на европейский футбол 🤣🤣
+2
0
+2
Ответ RomkiN
Что Путина не касается - всё плохо по мнению либерах спортца
а его не касается?чей лакей этот левитин,не его ли?
+2
0
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Да что тут говорить, сам Путин это сделал, пора сорвать завесу тайны. Да и футбол тоже - его рук дело!
+2
0
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😂😂😂
Остались в уефа 😂😂😂
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Ну, он же не сам это решил) наверняка действовал по гениальному указанию Владимира Владимировича) почему это пытаются замолчать? ))
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Смешно
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Только вот по решению не помощника, УЕФА не оставила РФС в своей организации
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И хрен с ним!
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Премию этому господину. Карминовый бугатти.
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Это хорошая новость или плохая?
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видимо грудью встал и сказал:
- остановитесь бесы, креста на вас нет...
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звучит так, что типа сделали УЕФА одолжение :)))))
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Хорошо, что спорт - вне политики!
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Толк какой от этого?
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рфс общественная организация,типа,причем тут этот помощник?
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Преемник🤔
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