Помощник Путина Левитин сыграл решающую роль в том, что РФС остался в УЕФА («СЭ»)
Россия осталась в УЕФА по решению помощника президента РФ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Игорь Левитин, являющийся также членом попечительского совета Российского футбольного союза, сыграл ключевую роль в вопросе о том, к какой конфедерации должен относиться РФС.
Одним из вариантов был переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Это личная заслуга ВадимВадимыча)
За это Путину - ура
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Остались в уефа 😂😂😂
- остановитесь бесы, креста на вас нет...