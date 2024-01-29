Гол Малкома на 88-й принес «Аль-Хилалю» победу над «Интером» Месси и Суареса. У Луиса гол, у Лео – 1+1

«Интер» Майами проиграл «Аль-Хилалю» в товарищеском матче (3:4).

Новичок « » отметился первым забитым мячом за клуб из США.

во втором тайме реализовал пенальти и сделал голевую передачу на Давида Антонио Руиса.

Победный гол в матче забил в концовке вингер « » .

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.