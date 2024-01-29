Гол Малкома на 88-й принес «Аль-Хилалю» победу над «Интером» Месси и Суареса. У Луиса гол, у Лео – 1+1

Теги МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) результаты Луис Суарес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Интер Майами Футбол

«Интер» Майами проиграл «Аль-Хилалю» в товарищеском матче (3:4).

Новичок «Интера» Луис Суарес отметился первым забитым мячом за клуб из США.

Лионель Месси во втором тайме реализовал пенальти и сделал голевую передачу на Давида Антонио Руиса.

Победный гол в матче забил в концовке вингер «Аль-Хилаля» Малком.

Товарищеский матч

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Интер Майами США 4:3 (3:1, 1:2)
Дата проведения
29 января, 21.00, «Kingdom Arena»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 10 Митрович, 2:0 – 13 Аль-Хамдан, 2:1 – 34 Суарес, 3:1 – 44 Майкл Ричард, 3:2 – 54, пенальти Месси, 3:3 – 55 Руис, 4:3 – 88 Малком.
Аль-ХилальАль-Ватьян, Аль-Шахрани, Джахфали, Аль-Досари, Лоди, Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Майкл Ричард, Малком, Митрович, Аль-Хамдан (Аль-Кахтани, 72).
Интер МайамиКэллендер, Йедлин, Кривцов (Маквей, 73), Аллен, Авилес, Альба, Бускетс, Грессель, Руис (Грегоре, 76), Месси (Тэйлор, 88), Суарес (Кампана, 76).
Предупреждение:
Маквей (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 

230 комментариев
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Ответ Aleksandr Dubovik
Пхахах видимо СА лига сильнее МЛС
Одна команда с первого места лиги, вторая с предпоследнего. Потрясающее умозаключение в сравнении.
+79
-19
+60
Малколм>Месси
+71
-21
+50
Ответ Степан Магаян
Комментаторы на спортсе,вы там норм? Одна из худших команд Млс играет против лучшей команды СА,вы реально поэтому матчу судите,что СА лучше Млс?
Стоп, когда месси получал награды, то все писали, что он поднял клуб до топового в МЛС, то есть НАПРЯМУЮ и ОФИЦИАЛЬНО сказано, что Интер Майами топ команда МЛС и это благодаря месси.
А теперь Интер одна из худших команд? Вы уж определитесь тогда за что меси стал лучшим игроком года.
+76
-30
+46
Комментаторы на спортсе,вы там норм? Одна из худших команд Млс играет против лучшей команды СА,вы реально поэтому матчу судите,что СА лучше Млс?
+70
-40
+30
Пхахах видимо СА лига сильнее МЛС
+69
-43
+26
Ответ Varbi4
Ну так тут и спорить странно будет. Миллионы в СА влиты и бесплатные деды в млс
Я очень ржал с празднования третьего года в ворота Интера Майами, когда игрок отпраздновал в стиле Роналду)))
+38
-16
+22
вроде Хиляль только с отпусков, девять игроков на кубке Азии, топчики Кулибали, Буну в Африке, и все равно деклассируют самый дорогой коллектив барбилиги)) по игре где то на 8-2 наиграли))
+36
-15
+21
Ответ SWAGG
Эксперты, подскажите пожалуйста, а лига бургеров до сих пор сильнее лиги песков?)
Середина сезона и третий матч предсезонки, дайте-ка подумать
+21
-4
+17
НУ это не честно, дали месси пробить только 1 пенальти...без 5 пенальти невозможно победить.
+36
-20
+16
Шла 41 минута матча, популярность матча с зе бэстои была такова, что комментариев было = 0.)))))))
+42
-26
+16
Свою карьеру нужно провести так, чтобы фанаты Роналду смотрели предсезонный товарищеский матч и истерично писали комментарии.
+30
-16
+14
понимаю что всем хочется похэйтить в очередной раз саудовскую лигу, но я, пожалуй, напишу истинную вещь

Аль Хиляль без 11 игроков основного состава всё равно обыграли Интер Майами который со всеми лидерами готовится к сезону

вы спросите, какими 11 игроками основного состава?

Ясин Буну - основной кипер Аль Хиляля и сборной Марокко, уехавший на Кубок Африки

Кулибали - основной ЦЗ, уехавший на Кубок Африки

травмированный Неймар

ну и плюс 8 игроков сборной Саудовской Аравии, которые уехали на Кубок Азии
+26
-14
+12
Саудиты пришли покайфовать от игры Месси, таких футболистов здесь ещё не было
+37
-25
+12
Месси ушёл и Интер сразу пропустил 😂😂
+18
-7
+11
Ответ Aleksandr Dubovik
Пхахах видимо СА лига сильнее МЛС
Лучшая команда СА играет против худшей команды МЛС. Да, это повод для сравнений.
+19
-8
+11
Ответ Varbi4
Шла 41 минута матча, популярность матча с зе бэстои была такова, что комментариев было = 0.)))))))
А тебя любителя клубники каким образом это касается? Да, зе бест, но не аль верблюд)))
+10
-2
+8
Ответ Aleksandr Dubovik
Пхахах видимо СА лига сильнее МЛС
ну да, у одних сезон в разгаре, у других предсезонка)
+10
-3
+7
СА> бургер лига
Малком> мисси, альба, суарес, бускетс.
+22
-15
+7
Ответ Aleksandr Dubovik
Пхахах видимо СА лига сильнее МЛС
Ну так тут и спорить странно будет. Миллионы в СА влиты и бесплатные деды в млс
+22
-15
+7
Треть команды из бывших топов Барселоны ..., просто на это смотреть приятно. А мач товарняк , просто как тренировка. Нечего тут искать то чего нет....
+6
0
+6
Очень смешно читать обе бригады одаренных. Если что, обе лиги - дно, оба ваших кумира закончились. Не благодарите.
+10
-4
+6
Ответ ZarvuR2020
Малколм>Месси
Митрович >>> Рональду
+31
-25
+6
Теперь понятно почему Кришти так легко фармит голы. Лидер саудовской лиги еле еле обыграл один из аутсайдеров МЛС😂
+13
-7
+6
Ой щас как фанаты месси будут оправдываться и боюсь представить что будет если Маями проиграет Аль-Насру
+13
-7
+6
Ответ Real_v_dushe
Но у этой первой команды фактически на поле второй состав, а не основной. Так что тут силу резервистов Аль-Хилаля не стоит преувеличивать.
то есть вот эти арабы (исключительно), что сидят на скамейке - основа, а всякие Малконы, Невеши и Савичи резервисты?
+7
-1
+6
Ответ Byrik
понимаю что всем хочется похэйтить в очередной раз саудовскую лигу, но я, пожалуй, напишу истинную вещь Аль Хиляль без 11 игроков основного состава всё равно обыграли Интер Майами который со всеми лидерами готовится к сезону вы спросите, какими 11 игроками основного состава? Ясин Буну - основной кипер Аль Хиляля и сборной Марокко, уехавший на Кубок Африки Кулибали - основной ЦЗ, уехавший на Кубок Африки травмированный Неймар ну и плюс 8 игроков сборной Саудовской Аравии, которые уехали на Кубок Азии
Но никто не сможет поспорить с тем, что один Митрович стоит всего Интера сейчас, как игрок.
+7
-2
+5
Мда уж, если дворовая команда из чемпионата пустыни где лидер по голам якобы замыкальщик, вынесла вчистую праймовый состав барселоны, то о чем вообще можно говорить?
+15
-10
+5
Ответ vfhmsqqp7v
Комментарий удален модератором
В предсезонном товарняке? Да, унижен. Он же мечтал победить Аль какой-то там. Особенно учитывая, что с ним на поле сыграли 3:3, а 4 гол забили после его замены.
+8
-4
+4
Ответ VERBLYUD
Митрович, Савич, Невеш, Малком - это второй состав?))
Милинковича забыл.
+4
0
+4
Напротив голов Месси можно не уточнять, что с пенальти, итак понятно.
+11
-7
+4
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