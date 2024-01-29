Гол Малкома на 88-й принес «Аль-Хилалю» победу над «Интером» Месси и Суареса. У Луиса гол, у Лео – 1+1
«Интер» Майами проиграл «Аль-Хилалю» в товарищеском матче (3:4).
Новичок «Интера» Луис Суарес отметился первым забитым мячом за клуб из США.
Лионель Месси во втором тайме реализовал пенальти и сделал голевую передачу на Давида Антонио Руиса.
Победный гол в матче забил в концовке вингер «Аль-Хилаля» Малком.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 29 января, 21.00, «Kingdom Arena»
- Голы:
- 1:0 – 10 Митрович, 2:0 – 13 Аль-Хамдан, 2:1 – 34 Суарес, 3:1 – 44 Майкл Ричард, 3:2 – 54, пенальти Месси, 3:3 – 55 Руис, 4:3 – 88 Малком.
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Аль-Хилаль –
Аль-Ватьян, Аль-Шахрани, Джахфали, Аль-Досари, Лоди, Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Майкл Ричард, Малком, Митрович, Аль-Хамдан (Аль-Кахтани, 72).
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Интер Майами –
Кэллендер, Йедлин, Кривцов (Маквей, 73), Аллен, Авилес, Альба, Бускетс, Грессель, Руис (Грегоре, 76), Месси (Тэйлор, 88), Суарес (Кампана, 76).
- Предупреждение:
- Маквей (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А теперь Интер одна из худших команд? Вы уж определитесь тогда за что меси стал лучшим игроком года.
Аль Хиляль без 11 игроков основного состава всё равно обыграли Интер Майами который со всеми лидерами готовится к сезону
вы спросите, какими 11 игроками основного состава?
Ясин Буну - основной кипер Аль Хиляля и сборной Марокко, уехавший на Кубок Африки
Кулибали - основной ЦЗ, уехавший на Кубок Африки
травмированный Неймар
ну и плюс 8 игроков сборной Саудовской Аравии, которые уехали на Кубок Азии
Малком> мисси, альба, суарес, бускетс.