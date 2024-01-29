СВР обвинила США в попытках сорвать предстоящие в России соревнования.

По информации российской Службы внешней разведки (СВР), в администрации США серьезно обеспокоены тем, что «запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои».

«Международные спортивные федерации все чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. «Слишком большое» число стран Глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией в наступившем году «Играх Будущего», «Спортивных играх стран БРИКС» и «Всемирных играх дружбы».

В мировом спорте, как отмечают в Вашингтоне, по сути, наметились те же – опасные для западного доминирования – процессы становления многополярности, которые наблюдаются на международной арене. В этой ситуации администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий», – говорится в сообщении на сайте СВР.

СВР отмечает, что США рассчитывают на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично на президента организации Витольда Баньку.

«Американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 года срока его полномочий в WADA и ради получения «теплого местечка» будет служить у них «цепным псом».

Американские расчеты частично оправдываются. Банька рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причем уже этим летом в Париже.

Тем не менее, неистовая борьба поляка с Россией уже сейчас начинает приносить прямо противоположные результаты. Откровенно проамериканская, наносящая ущерб развитию мирового спорта деятельность Баньки вызывает все большее раздражение в профессиональных кругах.

Уставшие от политизации мирового спорта государства стремятся укреплять спортивный суверенитет, в том числе в сфере формулирования национальных антидопинговых законодательств», – заявили в СВР.

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