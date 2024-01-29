СВР России обвинила США в попытках срыва соревнований: «Американцы исходят из того, что президент WADA ради «теплого местечка» будет служить у них «цепным псом»

Теги Сергей Нарышкин Олимпийская сборная России WADA Париж-2024 Политика Витольд Банька Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Тяжелая атлетика

СВР обвинила США в попытках сорвать предстоящие в России соревнования.

По информации российской Службы внешней разведки (СВР), в администрации США серьезно обеспокоены тем, что «запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои».

«Международные спортивные федерации все чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. «Слишком большое» число стран Глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией в наступившем году «Играх Будущего», «Спортивных играх стран БРИКС» и «Всемирных играх дружбы».

В мировом спорте, как отмечают в Вашингтоне, по сути, наметились те же – опасные для западного доминирования – процессы становления многополярности, которые наблюдаются на международной арене. В этой ситуации администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий», – говорится в сообщении на сайте СВР.

СВР отмечает, что США рассчитывают на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично на президента организации Витольда Баньку.

«Американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 года срока его полномочий в WADA и ради получения «теплого местечка» будет служить у них «цепным псом».

Американские расчеты частично оправдываются. Банька рьяно взялся за дискредитацию организуемых Россией состязаний. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причем уже этим летом в Париже.

Тем не менее, неистовая борьба поляка с Россией уже сейчас начинает приносить прямо противоположные результаты. Откровенно проамериканская, наносящая ущерб развитию мирового спорта деятельность Баньки вызывает все большее раздражение в профессиональных кругах.

Уставшие от политизации мирового спорта государства стремятся укреплять спортивный суверенитет, в том числе в сфере формулирования национальных антидопинговых законодательств», – заявили в СВР.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

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15 комментариев
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Блин, надеюсь снимут крутой боевик, где Невский Курицын, Леха Николаев из АНБ и Дукалис с Соловцом срывают коварный план американской разведки с Марком Дакаскасом и Уэсли Снайпсом, и спасают Спартакиаду в Луховицах.
Ну и само собой должна быть вторая часть, в которой им будет помогать Спецагент из братского китая Джеки Чан.
+33
-2
+31
Нам нужно больше юмористических новостей!
+15
0
+15
Нарышкин опять забыл принять таблетки
+14
-4
+10
Ответ Туц
А Мухтар найдет тех кто попытается подложить допинг и тоже всех спасет)))
Допинг пытался подложить Панин, но Мухтар его нашел.....Дальше без спойлеров.
+7
0
+7
зовидуют нам черти, еще не во всех подъездах нагадили, а уже великие игры лезут срывать
+9
-3
+6
Ответ Oleg Olegov
Блин, надеюсь снимут крутой боевик, где Невский Курицын, Леха Николаев из АНБ и Дукалис с Соловцом срывают коварный план американской разведки с Марком Дакаскасом и Уэсли Снайпсом, и спасают Спартакиаду в Луховицах. Ну и само собой должна быть вторая часть, в которой им будет помогать Спецагент из братского китая Джеки Чан.
А Мухтар найдет тех кто попытается подложить допинг и тоже всех спасет)))
+8
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Ну собственно именно так и будут объяснять почему никто на эти соревнования не приехал - коварный запад запретил.
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мы ржем, а ведь эти люди готовят папочки для путьки. а он по ним формирует картину мира в голове. удивительно ли что мы пришли туда куда пришли?
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США: "Вы не поняли! У нас есть Банька!"
Россия: "Ну и? А у нас есть Батька!"
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и это еще главный компромат в ход не пустили...
да-да, я о том кто сцыт в российских падиках
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Спорт вне политики, потому что он в сфере интересов внешней разведки.
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+3
С такими разведчиками и врагов не надо. Я скорее поверю в то, что у нас каждый дворник и вахтёр - это агентура США под прикрытием, чем наши куда-то там в штаты проникли. Максимум с бомжами американскими на улице спят на картонке.
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+3
Шли бы вы в баньку, с вашей паранойей
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Непонятно. Кто кого пугает? В данном случае СВР говорит что США через WADA пугает участников соревнований в России.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Oleg Olegov
Блин, надеюсь снимут крутой боевик, где Невский Курицын, Леха Николаев из АНБ и Дукалис с Соловцом срывают коварный план американской разведки с Марком Дакаскасом и Уэсли Снайпсом, и спасают Спартакиаду в Луховицах. Ну и само собой должна быть вторая часть, в которой им будет помогать Спецагент из братского китая Джеки Чан.
Для полного и ошеломительного успеха надо ещё вернуть Казанову ( Александра Лыкова ) из Разбитых Фонарей !
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