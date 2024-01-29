Зарплата Угальде в «Спартаке» – 1,7 млн евро в год (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Манфред Угальде деньги Футбол

В «Спартаке» Манфред Угальде будет получать меньше 2 миллионов евро.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что костариканец, приобретенный у «Твенте» за 13+2 млн евро, будет зарабатывать 1,7 млн евро.

Форвард заключил с красно-белыми контракт на 4,5 года. Со статистикой Угальде можно ознакомиться здесь.

Угальде – вторая самая дорогая покупка «Спартака». И один из самых молодых в топе

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну нормально. Дядюн в Рубине столько получал за 0,5 гола в год.
+16
0
+16
Ромка Зобнин на первой встрече с Угалде: "здарова нищеброд"
+10
-1
+9
Чета не такая уж и большая зарплата, а директор Твенте рисовал как будто ему деньги отгрузили поездом.

У нас зажратые паспортисты есть, которые получают больше. Да и леги тоже.
+4
0
+4
Ответ Николай Ульянов
За последние 5-6 лет это лучшее приобретение в росфутболе. Топ за очень скромные деньги.
Я думаю, лучшее со временем Рюриковичей ))))))))
+4
-1
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
До Зобнина все равно не дотягивает.
Зобнин всё-таки легенда. Какой классный пас в своё время выдал на Поульсена.
+10
-7
+3
Ответ gleb_k
Так это без подъемных, скорее всего. Стандартно - зп игрока за 5 лет примерно равна сумме трансфера. С чего вдруг сейчас будет настолько меньше. Так что либо про подъемные "забыли" посчитать, либо в принципе сумма неверная.
у него в Голландии небось зп была тыщ 300. куда ему больше платить, это же не Антон Миранчук, у него паспорта волшебного нет
+2
-1
+1
Ответ Мукунку хороший
За кого топишь критик? За тех кто выигрывает.?))
За тех, кто играет в ничью.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Ну нормально. Дядюн в Рубине столько получал за 0,5 гола в год.
🤣👍
+1
-1
0
Ответ a2wai
Чета не такая уж и большая зарплата, а директор Твенте рисовал как будто ему деньги отгрузили поездом. У нас зажратые паспортисты есть, которые получают больше. Да и леги тоже.
Так это без подъемных, скорее всего.
Стандартно - зп игрока за 5 лет примерно равна сумме трансфера. С чего вдруг сейчас будет настолько меньше.

Так что либо про подъемные "забыли" посчитать, либо в принципе сумма неверная.
+2
-2
0
Ответ Николай Ульянов
За последние 5-6 лет это лучшее приобретение в росфутболе. Топ за очень скромные деньги.
Ну разумеется)))
0
0
0
Ответ Николай Ульянов
За последние 5-6 лет это лучшее приобретение в росфутболе. Топ за очень скромные деньги.
Лучшее будет когда заиграет.
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Зобнин всё-таки легенда. Какой классный пас в своё время выдал на Поульсена.
Согласен, пас был топовый.
+1
-1
0
Макей и то двушку получал. Правда он посадил на лавку будущего игрока МЮ Рохо ))
0
0
0
Лучше бы дельфину и джикие накинули эти деньги
0
0
0
Для сравнения, Хвича в Серии А получает 1 млн в год 😅
+2
-2
0
1.2 млн остальное бонусы за игровое время и голы
0
0
0
Нормальный игрок,!!!
0
0
0
До Зобнина все равно не дотягивает.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий