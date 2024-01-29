Зарплата Угальде в «Спартаке» – 1,7 млн евро в год (Иван Карпов)

В «Спартаке» Манфред Угальде будет получать меньше 2 миллионов евро.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что костариканец, приобретенный у «Твенте» за 13+2 млн евро, будет зарабатывать 1,7 млн евро.

Форвард заключил с красно-белыми контракт на 4,5 года. Со статистикой Угальде можно ознакомиться здесь.

Угальде – вторая самая дорогая покупка «Спартака». И один из самых молодых в топе