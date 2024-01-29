Зарплата Угальде в «Спартаке» – 1,7 млн евро в год (Иван Карпов)
В «Спартаке» Манфред Угальде будет получать меньше 2 миллионов евро.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что костариканец, приобретенный у «Твенте» за 13+2 млн евро, будет зарабатывать 1,7 млн евро.
Форвард заключил с красно-белыми контракт на 4,5 года. Со статистикой Угальде можно ознакомиться здесь.
Угальде – вторая самая дорогая покупка «Спартака». И один из самых молодых в топе
У нас зажратые паспортисты есть, которые получают больше. Да и леги тоже.
Стандартно - зп игрока за 5 лет примерно равна сумме трансфера. С чего вдруг сейчас будет настолько меньше.
Так что либо про подъемные "забыли" посчитать, либо в принципе сумма неверная.