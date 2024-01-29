Тарасова о вердикте по делу Валиевой: «Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала CAS мерзавцами после оглашения вердикта по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Мерзавцы и беспредельщики. Конечно, нужно подавать апелляцию на это решение. С подонками надо бороться их же методами.

В нашей стране Камила сможет выступать. Она сильная девочка и все сможет.

Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке», – сказала заслуженный тренер СССР.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

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143 комментария
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Патриотический угар будет зашкаливать, пристегните ремни и наденьте солнцезащитные очки :)
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"маленькую девочку" поили стимуляторами и она знает - кто поил, но как всегда - все в стороне и спортсмен боится сказать правду - сожрет весь тренерский корпус...
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Тарасова как всегда хамит. А Валиева оказалась крайней, а с остальных, как с гуся вода.
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ТАТ забыла еще поноса пожелать КАСу...
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Все та же методичка, ничего нового
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Когда уже все те люди начнут таблетки принимать, а не верещать про "отыгрываются! нас ненавидят!", тем более когда сами ничего не делают для чистоты спорта и более - того поощряют "любые способы ради результата"?! Насколько же хамки и хамы наши "заслуженные" многие, причем ведь вышли все и воспитывались в "том самом Союзе!" - с культурой, воспитанием и всем вот этим, о чем сами говорят

Запрещенное вещество обнаружено? Обнаружено. Какие вопросы вообще? Что проф.спортсмен и его команда не знают что есть-пить-принимать? Они реально думают что проканает что-то вроде "это не мое. это деда"?!
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+50
«Маленькая девочка» жрет допинг, а виноваты они, Запад проклятый.
Отличная логика!
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Сейчас патриоты из всех щелей полезут с методичками, полной ненависти и актуальной повесткой. И все это будет направлено, чтоб подменить понятия — загнивающий запад обидел маленькую девочку и забрал медали. Будет делаться и говориться все, чтоб замылить очевидный факт, который даже спортсменка не отрицает. Допинг был. И вот — последствия.
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+36
Ну вот собственно почему и не предпринималось, судя по вердикту CAS, никаких активных попыток защитить Камилу. Чтобы всё спихнуть в итоге на "кругом враги" и "коллективный Запад". И ведь пипл хавает, уплетает за обе щеки
+39
-7
+32
Ответ xQcoW
Зато дети и внуки Тарасовой учаться у этих «свиней»)) и главное успела уже купить квартиры там тоже
У нее нет ни детей, ни внуков.
+32
-2
+30
Ответ Katerina Sunny
Тарасова как всегда хамит. А Валиева оказалась крайней, а с остальных, как с гуся вода.
Это самое обидное. Она крайняя, а не те кто её отправил на соревнования. Ещё жалко членов нашей сборной, которые остались без медалей.
+29
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+26
Ответ Даня Чебыкин
Комментарий удален модератором
так вы у Логинова спросите, у биатлонистов, лыжников, легкоатлетов, штангистов и прочих спросите....ни одного тренера еще не назвали - только спортсмены залетают и ОТМАЛЧИВАЮТСЯ....поскольку - вякнешь и в бан на всю жизнь!
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+19
Прям с этого обращения и нужно начинать апелляцию. Тогда точно отменят решение. 100 проц.
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Хабалка
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+17
Интересно, а 4х-летнюю дискву теннисистке Халеп тоже дали из-за злости к кому там? К Румынии? Нет, из-за нарушения антидопинговых правил. Так что не надо придумывать этот бред.
+20
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+17
Тысяча чертей, канальи!
+19
-4
+15
Ответ Человек_Легенда
«Маленькая девочка» жрет допинг, а виноваты они, Запад проклятый. Отличная логика!
Девочка на тот момент и правда была маленькая, и на неё могли просто надавить.

Но, блин, не Запад же на неё давил, а наши, российские тренеры-врачи-функционеры!..

Логика у Тарасовой и впрямь зашибись. Уровня "бог".
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Бабушка, так апелляцию тоже подонки, мерзавцы и беспредельщики будут рассматривать.
+13
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+12
Ох, Татьяна Анатольевна, не тех людей проклятьями кроете. Кто виноват в том, что запрещенный препарат оказался в организме спортсменки, CAS? Суд сделал свою работу, а виноваты совсем другие люди.
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А Тутберидзе и Ко она ничего гневного не хочет сказать? вопрос риторический
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тат, прокляните уже кого-нибудь по делу
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Ответ your_aurora
Патриотический угар будет зашкаливать, пристегните ремни и наденьте солнцезащитные очки :)
Лучше сразу скафандр. Или костюм от хим защиты.
+9
-2
+7
Ответ melnik24
Когда уже все те люди начнут таблетки принимать, а не верещать про "отыгрываются! нас ненавидят!", тем более когда сами ничего не делают для чистоты спорта и более - того поощряют "любые способы ради результата"?! Насколько же хамки и хамы наши "заслуженные" многие, причем ведь вышли все и воспитывались в "том самом Союзе!" - с культурой, воспитанием и всем вот этим, о чем сами говорят Запрещенное вещество обнаружено? Обнаружено. Какие вопросы вообще? Что проф.спортсмен и его команда не знают что есть-пить-принимать? Они реально думают что проканает что-то вроде "это не мое. это деда"?!
Надо было пробу Б вскрывать с видом оскорбленной невинности. Теории про пирожное и стаканы, могли сработать, но не сработали, так бывает. Но ее позиция, что допинг даже не отрицается, заведомо проигрышная.
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0
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Ответ Crocs
ТАТ забыла еще поноса пожелать КАСу...
и чтобы Байден воду перекрыл после этого им
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-2
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Это она о команде Тутберидзе?
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Вышвырнуть ТШТ из нового ледового дворца,лишить тренерских лицензий,гос наград и прочих ништяков.
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Все эти оскорбления она адресует тем, кто подставил спортсменку и отправил ее на ОИ, а также заявили на командник, тем самым подставив ее партнеров по команде? Обидно за ребят, которые лишатся медали абсолютно не по своей вине
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0
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Какая же сумасшедшая бабулька.
Очевидно, что ребенка вели в спорте с детства, целая команда вела, но когда случился инцидент, эта распаренная команда не смогла взять на себя ответственность и сказать, да это произошло по нашей вине, а не по вине спортсменки, врач перепутал лекарства и т.д., вместо сильной позиции они начали придумывать истории с дедом и т.д.
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Кругом враги!
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Мда, выдали на всю катушку. Вон Шараповой за допинг меньше двух лет дали.
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