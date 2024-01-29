Тарасова о вердикте по делу Валиевой: «Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке»
Татьяна Тарасова назвала CAS мерзавцами после оглашения вердикта по делу Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«Мерзавцы и беспредельщики. Конечно, нужно подавать апелляцию на это решение. С подонками надо бороться их же методами.
В нашей стране Камила сможет выступать. Она сильная девочка и все сможет.
Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке», – сказала заслуженный тренер СССР.
Запрещенное вещество обнаружено? Обнаружено. Какие вопросы вообще? Что проф.спортсмен и его команда не знают что есть-пить-принимать? Они реально думают что проканает что-то вроде "это не мое. это деда"?!
Отличная логика!
Но, блин, не Запад же на неё давил, а наши, российские тренеры-врачи-функционеры!..
Логика у Тарасовой и впрямь зашибись. Уровня "бог".
Очевидно, что ребенка вели в спорте с детства, целая команда вела, но когда случился инцидент, эта распаренная команда не смогла взять на себя ответственность и сказать, да это произошло по нашей вине, а не по вине спортсменки, врач перепутал лекарства и т.д., вместо сильной позиции они начали придумывать истории с дедом и т.д.