Тарасова о вердикте по делу Валиевой: «Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке»

Татьяна Тарасова назвала CAS мерзавцами после оглашения вердикта по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Мерзавцы и беспредельщики. Конечно, нужно подавать апелляцию на это решение. С подонками надо бороться их же методами.

В нашей стране Камила сможет выступать. Она сильная девочка и все сможет.

Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке», – сказала заслуженный тренер СССР.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн