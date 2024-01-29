«Зенит» – 62-й клуб мира по популярности в соцсетях и первый среди российских. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е
«Зенит» попал в топ-100 клубов мира по популярности в соцсетях.
Sports.ru провел исследование, по итогам которого составил рейтинг самых популярных клубов мира в соцсетях. В исследовании рассматривалось количество подписчиков в пяти популярнейших соцсетях: Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok.
Клуб из Санкт-Петербурга занял 62-ю строчку в мировом рейтинге – у него 9,39 млн подписчиков. «Спартак» стал вторым российским клубом по популярности в соцсетях, но не попал в первую сотню – он оказался на 103-м месте.
Также составлен рейтинг самых популярных клубов России. В нем, помимо указанных выше соцсетей, учитывалось количество подписчиков в VK, OK и Telegram. Он выглядит так:
1. «Зенит» (10,8 млн подписчиков)
2. «Спартак» (6,45 млн)
3. ЦСКА (3,19 млн)
4. «Динамо» (2,15 млн)
5. «Локомотив» (2,08 млн)
6. «Рубин» (1,5 млн)
7. «Краснодар» (1,23 млн)
8. «Ростов» (0,81 млн)
9. «Сочи» (0,42 млн)
10. «Урал» (0,37 млн).
* – Facebook и Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
А это работает только в отношении Зенита. В отношении Спартака, ЦСКА и Динамо такого нет, там исключительно уникальные подписчики.
просто их болельщики не сидят в этих ваших утубах
Но даже если здесь не фильтрованная , а просуммированная подписная база, то она просуммирована для ВСЕХ клубов одинаково.
Разве что, он хоть как то подтвержден цифрами, в отличие от знаменитой выездной посещаемости Спартака.
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/zenit-zapodozril-spartak-v-nakrutke-prosmotrov-na-youtube-kanale-1530450/
Прэлестно, просто прэлестно!
Вы не в курсе, что это так не работает?
В вашем окружении таких нет просто потому, что вы сами формируете себе окружение, оно не является случайной выборкой.
Ибо и так всё понятно)
Совсем отбитый попался)
Т.е. болельщики Спартака - вымирающий вид? А новому поколению замшелые россказни Трахтенберга не интересны? Вот это откровение. Видимо лет через десять и так полупустые трибуны Спартака станут пустыми окончательно и бесповоротно.
А за Зенит, да, болеет много молодёжи, которые ещё много-много лет будут ходить на стадион, покупать атрибутику и т.д.
Интересные перспективы, не правда ли? Зенит будет хорошеть и богатеть, Спартак хиреть.
помнюкакщаз 1 января 1976 года Монреаль - ЦСКА !!!!!!!!!!!!!!!!
А точно не поддерживают?