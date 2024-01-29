«Зенит» – 62-й клуб мира по популярности в соцсетях и первый среди российских. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е

«Зенит» попал в топ-100 клубов мира по популярности в соцсетях.

Sports.ru провел исследование, по итогам которого составил рейтинг самых популярных клубов мира в соцсетях. В исследовании рассматривалось количество подписчиков в пяти популярнейших соцсетях: Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok.

Клуб из Санкт-Петербурга занял 62-ю строчку в мировом рейтинге – у него 9,39 млн подписчиков. « » стал вторым российским клубом по популярности в соцсетях, но не попал в первую сотню – он оказался на 103-м месте.

Также составлен рейтинг самых популярных клубов России. В нем, помимо указанных выше соцсетей, учитывалось количество подписчиков в VK, OK и Telegram. Он выглядит так:

1. « » (10,8 млн подписчиков)

2. «Спартак» (6,45 млн)

3. (3,19 млн)

4. « » (2,15 млн)

5. « » (2,08 млн)

6. «Рубин» (1,5 млн)

7. «Краснодар» (1,23 млн)

8. «Ростов» (0,81 млн)

9. «Сочи» (0,42 млн)

10. «Урал» (0,37 млн).

* – Facebook и Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

100 самых популярных клубов мира