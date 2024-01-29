«Зенит» – 62-й клуб мира по популярности в соцсетях и первый среди российских. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Динамо» – 4-е

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Урал Краснодар интернет соцсети Сочи Футбол

«Зенит» попал в топ-100 клубов мира по популярности в соцсетях.

Sports.ru провел исследование, по итогам которого составил рейтинг самых популярных клубов мира в соцсетях. В исследовании рассматривалось количество подписчиков в пяти популярнейших соцсетях: Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok.

Клуб из Санкт-Петербурга занял 62-ю строчку в мировом рейтинге – у него 9,39 млн подписчиков. «Спартак» стал вторым российским клубом по популярности в соцсетях, но не попал в первую сотню – он оказался на 103-м месте. 

Также составлен рейтинг самых популярных клубов России. В нем, помимо указанных выше соцсетей, учитывалось количество подписчиков в VK, OK и Telegram. Он выглядит так:

1. «Зенит» (10,8 млн подписчиков)

2. «Спартак» (6,45 млн)

3. ЦСКА (3,19 млн)

4. «Динамо» (2,15 млн)

5. «Локомотив» (2,08 млн)

6. «Рубин» (1,5 млн)

7. «Краснодар» (1,23 млн)

8. «Ростов» (0,81 млн)

9. «Сочи» (0,42 млн)

10. «Урал» (0,37 млн). 

* – Facebook и Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

100 самых популярных клубов мира

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100 комментариев
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Ответ JENNINGS
10,8 млн подписчиков - это всего? Вы не думаете, что если человек подписан на «Зенит» в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и TikTok - это, как правило, один и тот же человек в разных соцсетях?
Надо думать, если этот человек болельщик Спартака, то ситуация меняется в корне.
+55
-6
+49
Ответ JENNINGS
10,8 млн подписчиков - это всего? Вы не думаете, что если человек подписан на «Зенит» в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и TikTok - это, как правило, один и тот же человек в разных соцсетях?
>это, как правило, один и тот же человек в разных соцсетях
А это работает только в отношении Зенита. В отношении Спартака, ЦСКА и Динамо такого нет, там исключительно уникальные подписчики.
+52
-8
+44
Давно известно, что самый популярный клуб галактики Спартак!
просто их болельщики не сидят в этих ваших утубах
+43
-18
+25
Ответ schwein
Нет смысла очень серьезно обсуждать это исследование. Один из способов взглянуть на популярность, не более того. Разве что, он хоть как то подтвержден цифрами, в отличие от знаменитой выездной посещаемости Спартака.
Если судить по цифрам то единую Россию поддерживают 90% населения.))))
+22
-12
+10
Ответ PIT-BUL
Если судить по цифрам то единую Россию поддерживают 90% населения.))))
Ну во-первых, не 90. А во-вторых, вы удивитесь, но это близко к правде.
+18
-8
+10
Ответ JENNINGS
10,8 млн подписчиков - это всего? Вы не думаете, что если человек подписан на «Зенит» в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и TikTok - это, как правило, один и тот же человек в разных соцсетях?
Любой маркетолог средней руки с помощью дешевой программы аналитики подписной базы отфильтрует дублирующие профили одного и того же подписчика в разных соцсетях за 15 минут.
Но даже если здесь не фильтрованная , а просуммированная подписная база, то она просуммирована для ВСЕХ клубов одинаково.
+8
-1
+7
Самое интересное - 420 тысяч "Сочи". Кто эти люди? Где они прячутся в обычной жизни? Зачем они вообще?)
+12
-5
+7
Нет смысла очень серьезно обсуждать это исследование. Один из способов взглянуть на популярность, не более того.
Разве что, он хоть как то подтвержден цифрами, в отличие от знаменитой выездной посещаемости Спартака.
+15
-9
+6
Здесь можно прочитать про накрутки которые ФК Лукойл использует чтобы хотя как то нивелировать разницу

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/zenit-zapodozril-spartak-v-nakrutke-prosmotrov-na-youtube-kanale-1530450/
+9
-3
+6
Ответ fussballer
Я болельщик Спартака, но не подписан на него ни в одной соц. сети. В прочем и в целом подписок у меня мало.
Так и болельщики Зенита тоже есть, которые не подписаны на Зенит
+7
-2
+5
Ответ SerGa
Зенит может выиграть хоть сто чемпионств, но самым популярным клубом в России он не будет никогда!
Это вы пишете в новости, согласно которой Зенит уже с отрывом самый популярный клуб в России.
Прэлестно, просто прэлестно!
+4
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+4
Ответ catcher69
что такое vk и ok ???
ты слишком старый для всего этого, не бери в голову) во времена Тарасова и Чернышова всей этой фигни не было и ничего - чемпионаты мира и Олимпиады как орехи щелкали!
+3
0
+3
Сейчас бабахнет!
+5
-2
+3
Ответ Slavnov
Вычти ботов, будет 620
братюня, тебе как, с кнопочного телефона то не сложно писать? или с кайфом?
+3
-1
+2
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
просто очередной пожар Москвы, туши своими слезами
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
В моем окружении нет ,,поддерживающих,, может это редкость но все же. Поэтому верить или нет в цифры решать каждому. )
>В моем окружении нет ,,поддерживающих,,
Вы не в курсе, что это так не работает?
В вашем окружении таких нет просто потому, что вы сами формируете себе окружение, оно не является случайной выборкой.
+2
0
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Ну не надо ерничать. Что за бредовая цифра? Издеваетесь? Нас всего то около 50 млн. И это только в России.
извините (( 50 млн. человек с кнопочными телефонами - это большая сила
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+2
Ответ Арсений1990
Обалдеть один раз в Воронеже пришло, теперь это непоколебимое доказательство... Один раз как 100 раз на играх Спартака в разных городах.
Он сравнивает сколько пришло на зенит и спартак в Воронеже, но ни слова про то, сколько приехало выездных))
Ибо и так всё понятно)
Совсем отбитый попался)
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Ответ Peter Parker
К этим цифрам нужно подходить осторожно. Я например, подписан только на ютуб, а кто-то на все соцсети, кто-то вообще ни на одну. Но смешнее всего видеть почти полмиллиона «болельщиков» Сочи
А болельщиков Зенита, подписанных тоже на Ютуб не существует? Только болельщики спартака имеют одну подписку?
+3
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+1
Ответ Алексей Елистратов
Комментарий удален пользователем
Зачем ты постоянно врешь? Интервью Комбарова - 36 тыс. 9 дней назад, тот же товарняк Зенита 4 дня назад - 60+ тыс.
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Ответ catcher69
Вооооооооот !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! помнюкакщаз 1 января 1976 года Монреаль - ЦСКА !!!!!!!!!!!!!!!!
вообще вспоминаю ру_футбол, вообще как в другой жизни было)))
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Чувак большинство болельщиков Спартака с кнопочным телефоном. А то что за зенит из Рио больше подписчиков это лишь говорит что за них болеет школота вроде тебя. Прими. Это все от не большого ума ((
"Чувак большинство болельщиков Спартака с кнопочным телефоном"

Т.е. болельщики Спартака - вымирающий вид? А новому поколению замшелые россказни Трахтенберга не интересны? Вот это откровение. Видимо лет через десять и так полупустые трибуны Спартака станут пустыми окончательно и бесповоротно.

А за Зенит, да, болеет много молодёжи, которые ещё много-много лет будут ходить на стадион, покупать атрибутику и т.д.

Интересные перспективы, не правда ли? Зенит будет хорошеть и богатеть, Спартак хиреть.
+5
-4
+1
Ответ PIT-BUL
Чувак большинство болельщиков Спартака с кнопочным телефоном. А то что за зенит из Рио больше подписчиков это лишь говорит что за них болеет школота вроде тебя. Прими. Это все от не большого ума ((
Сегодняшние школьники завтра вырастут, а вот люди с кнопочными телефонами отойдут на второй план
+6
-5
+1
Ответ schwein
Нет смысла очень серьезно обсуждать это исследование. Один из способов взглянуть на популярность, не более того. Разве что, он хоть как то подтвержден цифрами, в отличие от знаменитой выездной посещаемости Спартака.
В какой город болел сбг приезжает больше, чем спартака?))
+1
0
+1
Ну вот, чемпионат еще не возобновился, а против Спартака опять ЗАГОВОР!
+2
-1
+1
Ответ La Crosse Bobcats
ты слишком старый для всего этого, не бери в голову) во времена Тарасова и Чернышова всей этой фигни не было и ничего - чемпионаты мира и Олимпиады как орехи щелкали!
Вооооооооот !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
помнюкакщаз 1 января 1976 года Монреаль - ЦСКА !!!!!!!!!!!!!!!!
+1
0
+1
Ответ Николай Иванов
А болельщиков Зенита, подписанных тоже на Ютуб не существует? Только болельщики спартака имеют одну подписку?
Во-первых, нарочно писать название команды с маленькой буквы это дурной признак. А во-вторых, я где то упоминал именно Зенит или Спартак в своем комментарии?
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0
Ответ Сэр Балтимор
Удивительно, что относительно Спартака в ОК Зенит первый, а в ТГ и ВК - второй
Медийка Спартака вообще ничего не делает, если уж честно.
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Ответ reddman
как может быть правдой, если на выборы ходит 30-35% населения, остальным или плевать или нет партии, которая бы их заинтересовала. Следовательно 65-70% населения не поддерживает единую россию))
Это вопрос дискуссионный. Если бы не поддерживали, то пришли и проголосовали бы против. А они выбирают молчаливое согласие (вы правда сомневаетесь, кто победит на выборах 17 марта?)
А точно не поддерживают?
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Ответ Evgeny Trifonov
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