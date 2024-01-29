Директор «Твенте» о сделке со «Спартаком»: «Вести дела с Россией не совсем правильно, но игрок сам хотел уехать. И московский клуб не в санкционных списках»

Технический директор «Твенте» не видит большой проблемы в работе с Россией.

Нидерландский клуб продал форварда « » за 13+2 млн евро.

«В идеале мы вообще не должны были продавать этого игрока.

Вести дела с Россией, конечно, не совсем правильно, но игрок сам хотел уехать, и в таком случае приходится искать решение.

Кроме того, московский «Спартак» не находится в санкционных списках, юристы разбирались, соответствует ли сделка требованиям, установленным правительством в отношении ведения бизнеса с Россией. Похоже, никаких преград в этой области нет», – отметил Арнольд Брюггинк.

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