Директор «Твенте» о сделке со «Спартаком»: «Вести дела с Россией не совсем правильно, но игрок сам хотел уехать. И московский клуб не в санкционных списках»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия Политика Манфред Угальде Футбол

Технический директор «Твенте» не видит большой проблемы в работе с Россией.

Нидерландский клуб продал форварда Манфреда Угальде «Спартаку» за 13+2 млн евро.

«В идеале мы вообще не должны были продавать этого игрока.

Вести дела с Россией, конечно, не совсем правильно, но игрок сам хотел уехать, и в таком случае приходится искать решение.

Кроме того, московский «Спартак» не находится в санкционных списках, юристы разбирались, соответствует ли сделка требованиям, установленным правительством в отношении ведения бизнеса с Россией. Похоже, никаких преград в этой области нет», – отметил Арнольд Брюггинк.

«Спартак» наконец-то купил нападающего. Зачем нужен Угальде за 13 млн евро?

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31 комментарий
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Вести дела с Россией не правильно, но когда за игрока дают такие деньги...
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"Гордость – это, конечно, здорово, но колбаса есть колбаса"
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Аж две солонки стельнул, пока правильного из себя строил.
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Короче: бабки не пахнут
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Гульден жег карман, приятное ощущение тепла расходилось по всему телу, но одна извилина в голове была холодна и постоянно повторяла...оправдывайся и делай вид, что пришлось продать!
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Держи хорошое оправдание, чувак, перед особо упоротыми… Мы продали игрока в Россию и лишили ее экономику 13 млн евро, которые могли бы быть использованы…. И дальше включай фантазию.
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Как все удобно получилось!
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Ответ Спартаковец навсегда
Гульден жег карман, приятное ощущение тепла расходилось по всему телу, но одна извилина в голове была холодна и постоянно повторяла...оправдывайся и делай вид, что пришлось продать!
"Я не хотел деньги брать. В руки совали, в лицо кидали"
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Вести дела с Россией, конечно, не совсем правильно, но за деньги да! Как надоело уже это лицемерие...
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Тут без Гашика не разобраться
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Ответ Гиперактивный осьминог
Да-да, как только Угальде окажется в России, заводы как заработают, танки как поедут...
Так они работают и танки едут, чучело
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Ну да, правильно вести дела - это прийти и сказать "дай игрока".
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И игрока продал, и лизнул всем вокруг по повесточке.
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Ответ Приорат70
"Я не хотел деньги брать. В руки совали, в лицо кидали"
++++.Занесли бабосы "не в ту дверь")
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Да-да, как только Угальде окажется в России, заводы как заработают, танки как поедут...
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Ну да.. и денег заработали и подсосали навязанным тенденциям.. отличная работа Твенте
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московскому клубу базарили "геть" из еврокубков, питерские слились
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Будем надеется, что это и вправду будет "окно в Европу" для наших клубов
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Ответ Roman Araslanov
Краснодар и его владелец тоже не в санкционных списках. Почему тогда у них нельзя купить Сперцяна?
Не то направление для перевода денег.
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Да правильно все. Все довольны.Твенте получил хорошую сумму. Да и прецеденты хорошие, все больше европейских клубов начинают вести дела с российскими.
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Петька спрашивает у Чапаева: «Василий Иванович, а что такое нюанс?»
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Не парься, Арнольд, деньги всё подправят.
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пытались отказаться, но столько денег отказу не подлежат..
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И рыбку съесть и ..как грится
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....но деньги не пахнут.
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Ну это он так, чтобы уаф уаф лай не очень громкий был!
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Краснодар и его владелец тоже не в санкционных списках. Почему тогда у них нельзя купить Сперцяна?
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Не совсем правильно спорт и политику мешать.
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«Твенте ср*ный» - (с)
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«… и вообще деньги Лукойла не пахнут!»
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