У «Барселоны» одна победа в 4 последних матчах ЛЧ и 7 очков после пяти туров. Следующий матч – с «Айнтрахтом»
«Барселона» выиграла лишь один из 4 последних матчей в Лиге чемпионов.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика проиграла «Челси» со счетом 0:3 в 5-м туре общего этапа турнира. Ранее каталонцы уступили «ПСЖ» (1:2), победили «Олимпиакос» (6:1) и сыграли вничью с «Брюгге» (3:3). В первом туре «блауграна» обыграла «Ньюкасл» (2:1).
Всего на счету «Барсы» 7 очков после 5 проведенных игр. В следующем туре она встретится с «Айнтрахтом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
