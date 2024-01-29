«Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях. «Барселона» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «Ювентус» – 5-й, «Челси» – 7-й, «Ливерпуль» – 8-й, «Бавария» – 9-я

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Мадридский «Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях.

Sports.ru провел исследование, по итогам которого составил рейтинг самых популярных клубов мира в соцсетях. В исследовании рассматривалось количество подписчиков в пяти популярнейших соцсетях: Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok.

При составлении топ-100 не учитывались китайские Wechat и Weibo и российские VK и OK, так как там нет страниц клубов из других стран. 

Топ-25 самых популярных клубов мира в соцсетях выглядит так:

1. «Реал» (370 млн подписчиков)

2. «Барселона» (335 млн)

3. «Манчестер Юнайтед» (215 млн)

4. «ПСЖ» (179 млн)

5. «Ювентус» (150 млн)

6. «Манчестер Сити» (146 млн)

7. «Челси» (141 млн)

8. «Ливерпуль» (140 млн)

9. «Бавария» (129 млн)

10. «Арсенал» (102 млн)

11. «Тоттенхэм» (95 млн)

12. «Милан» (68,2 млн)

13. «Интер» (59,8 млн)

14. «Фламенго» (57,2 млн)

15. «Атлетико» (51,6 млн)

16. «Аль-Наср» (50 млн)

17. «Боруссия» Дортмунд (47,8 млн)

18. «Галатасарай» (45,3 млн)

19. «Аль-Ахли» Каир (43,6 млн)

20. «Коринтианс» (35,7 млн)

21. «Рома» (34,6 млн)

22. «Фенербахче» (34,5 млн)

23. «Аль-Хилаль» (31,3 млн)

24. «Интер Майами» (30 млн)

25. Бока Хуниорс» (27,8 млн). 

Отметим, что в топ-100 попали индонезийские «Персиб» и «Персиджа» (26-е и 51-е места, 27,7 млн и 11,5 млн подписчиков соответственно), танзанийский «Симба» (59-е место, 9,87 млн подписчиков), иранский «Персеполис» (64-е место, 9,2 млн подписчиков), «Кайзер Чифс» из ЮАР (68-е место, 8,53 млн подписчиков), индийский «Керала Бластерс» (75-е место, 7,72 млн подписчиков), эквадорская «Барселона» (79-е место, 7,21 млн подписчиков), перуанские «Альянса Лима» (90-е место, 5,88 млн подписчиков) и «Университарио» (95-е место, 5,51 млн подписчиков). 

Единственным российским клубом в мировом топ-100 стал «Зенит» – он занял 62-е место с 9,39 млн подписчиков. 

* – Facebook и Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

100 самых популярных клубов мира

35 комментариев
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Ответ Что в моем бланте?
«Симба популярнее Зенита» Так надо было написать в заголовке))
А Табаки - Спартака?
+5
0
+5
Ответ Evgen_Hazard
В Аль-Наср ещё не всё фары кришти мигрировали?)
В Майами Интер ,пол Каталонии перешло
+5
-1
+4
Реал на первом месте, потому что люди любят наслаждаться победами.

Барса на втором месте, потому что люди любят наслаждаться разгромами.
+6
-3
+3
Ответ xxx-xxx
У ПСЖ откуда столько подписчиков не пойму ?)) в еврокубках побед нет, Лига 1 то еще удовольствие для просмотра.
Наверное оттуда же, откуда на ветке Лиги 1 появлялись люди с подпиской на Барселону
+4
-1
+3
ПСЖ четвертый. Мда, ботов накидали
+3
-1
+2
Любое место, но выше Тоттенхэма.
Арсен Венгер.
+2
0
+2
Ювентус с отрывом самый популярный итальянский клуб
+2
0
+2
Ответ bostonKG
ПСЖ четвертый. Мда, ботов накидали
Почему боты?
У ПсЖ были Мбаппе, Месси и Неймар с огромной фанатской базой.
Просто фаны Лео и Нея не отписались еще от ПСЖ))
+3
-1
+2
Ответ Что в моем бланте?
Мдааа, Российским клубам еще работать и работать над популярностью в интернете. Ведь это реклама, бабки и новые фаны. Я бы на месте руководства клубов уволил свои пиар и смм отделы, если у клубов показатели меньше, чем у какой то Симбы, это печаль
Фанаты Короля Льва просто гуглили "Симбу" и подписывались на нее
+2
0
+2
Ответ Франческо Тортик
Реал на первом месте, потому что люди любят наслаждаться победами. Барса на втором месте, потому что люди любят наслаждаться разгромами.
То есть людям очень нравятся смотреть на контакты между мощной «Баварией» и тихой, забитой «Барселоной». Жёсткие интимные отношения
+1
0
+1
Ответ xxx-xxx
У ПСЖ откуда столько подписчиков не пойму ?)) в еврокубках побед нет, Лига 1 то еще удовольствие для просмотра.
Маркетинг, они даже Ли Кан Ына подписали с расчетом на азиатский рынок, и время матча как минимум один раз ставили с учётом разницы во времени, и в форме с корейскими фамилиями играли, причем не только в турне по Азии, но и в чемпионате)
+2
-1
+1
Ответ xxx-xxx
У ПСЖ откуда столько подписчиков не пойму ?)) в еврокубках побед нет, Лига 1 то еще удовольствие для просмотра.
Играет Мбаппе, были Неймар и Месси. Все трое принесли кучу подписоты в свое время
+2
-1
+1
Если Жозе придет в Барсу и что-то выиграет, то Барса догонит Реал.
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Надо же какие они популярные 🤔 Почти как Роналду!
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0
У ПСЖ откуда столько подписчиков не пойму ?)) в еврокубках побед нет, Лига 1 то еще удовольствие для просмотра.
+2
-2
0
Челси пора убрать из списка...
0
0
0
1. «Реал» (370 млн подписчиков)
2. «Барселона» (335 млн)
3. «Манчестер Юнайтед» (215 млн)
4. «Месси, Мбаппе, Неймар» (179 млн)
5. «Ювентус» (150 млн)
6. «Манчестер Сити» (146 млн)
7. «Челси» (141 млн)
..........
+1
-1
0
Барселона и здесь вторая 🤣🤣🤣
p. s. В Каталонии Барселона тоже вторая 🤣🤣🤣
+1
-1
0
Барса после 8-2 стала очень популярной во всем мире.
+2
-2
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И это ещё с учётом кризиса у Барсы и МЮ
+2
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0
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