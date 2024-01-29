«Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях. «Барселона» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «Ювентус» – 5-й, «Челси» – 7-й, «Ливерпуль» – 8-й, «Бавария» – 9-я

Мадридский «Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях.

Sports.ru провел исследование, по итогам которого составил рейтинг самых популярных клубов мира в соцсетях. В исследовании рассматривалось количество подписчиков в пяти популярнейших соцсетях: Instagram*, Facebook*, Twitter, YouTube и TikTok.

При составлении топ-100 не учитывались китайские Wechat и Weibo и российские VK и OK, так как там нет страниц клубов из других стран.

Топ-25 самых популярных клубов мира в соцсетях выглядит так:

1. «Реал» (370 млн подписчиков)

2. «Барселона» (335 млн)

3. «Манчестер Юнайтед» (215 млн)

4. «ПСЖ» (179 млн)

5. «Ювентус» (150 млн)

6. «Манчестер Сити» (146 млн)

7. «Челси» (141 млн)

8. «Ливерпуль» (140 млн)

9. «Бавария» (129 млн)

10. «Арсенал» (102 млн)

11. «Тоттенхэм» (95 млн)

12. «Милан» (68,2 млн)

13. «Интер» (59,8 млн)

14. «Фламенго» (57,2 млн)

15. «Атлетико» (51,6 млн)

16. «Аль-Наср» (50 млн)

17. «Боруссия» Дортмунд (47,8 млн)

18. «Галатасарай» (45,3 млн)

19. «Аль-Ахли» Каир (43,6 млн)

20. «Коринтианс» (35,7 млн)

21. «Рома» (34,6 млн)

22. «Фенербахче» (34,5 млн)

23. «Аль-Хилаль» (31,3 млн)

24. «Интер Майами» (30 млн)

25. Бока Хуниорс» (27,8 млн).

Отметим, что в топ-100 попали индонезийские «Персиб» и «Персиджа» (26-е и 51-е места, 27,7 млн и 11,5 млн подписчиков соответственно), танзанийский «Симба» (59-е место, 9,87 млн подписчиков), иранский «Персеполис» (64-е место, 9,2 млн подписчиков), «Кайзер Чифс» из ЮАР (68-е место, 8,53 млн подписчиков), индийский «Керала Бластерс» (75-е место, 7,72 млн подписчиков), эквадорская «Барселона» (79-е место, 7,21 млн подписчиков), перуанские «Альянса Лима» (90-е место, 5,88 млн подписчиков) и «Университарио» (95-е место, 5,51 млн подписчиков).

Единственным российским клубом в мировом топ-100 стал «Зенит» – он занял 62-е место с 9,39 млн подписчиков.

* – Facebook и Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

100 самых популярных клубов мира