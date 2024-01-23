Медведев в 1/4 финала Australian Open, «Интер» выиграл Суперкубок Италии, пожар из-за камбэка «Реала», 70 очков Эмбиида в НБА, умер Луиджи Рива и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеса в четвертом круге Australian Open. Карлос Алькарас победил Миомира Кецмановича, а еще в 1/4 финала вышли Александр Зверев и Хуберт Хуркач. У женщин в четвертьфинал вышли Анна Калинская и Циньвэнь Чжэн, Виктория Азаренко выбыла, Элина Свитолина снялась.

2. «Интер» выиграл Суперкубок Италии 3-й раз подряд, победив «Наполи» в финале – 1:0. Лаутаро благодаря голу на 91-й минуте стал 9-м бомбардиром в истории клуба.

3. НХЛ. «Виннипег» проиграл «Бостону» (1:4), пропустив больше 3 голов впервые за 35 игр, Наместников забросил 6-ю шайбу в сезоне. «Нью-Джерси» одолел «Вегас» (6:5 ОТ), Дорофеев забросил 7-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь

4. Спорный камбэк «Реала» в матче с «Альмерией» (3:2) вызвал большой переполох. «Барселона» обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится, президент каталонцев называет случившееся позором. В самой «Альмерии» тоже недовольны. Были опубликованы переговоры судей матча: арбитры не обсуждали возможный фол в атаке при пенальти в пользу «Мадрида», а также не стали наказывать Винисиуса за удар локтем в лицо Посо. Только на клубном телевидении «Реала» не видят проблем: судейские решения там называют верными, а в ответ на претензии Хави припоминают дело Негрейры.

5. СКА уступил минскому «Динамо» (1:2 ОТ), пропустив на последней секунде овертайма. В других матчах КХЛ «Лада» проиграла «Сочи», «Трактор» обыграл «Сибирь».

6. НБА. 70 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Сан-Антонио», 62 очка Таунса не спасли «Миннесоту» в матче с «Шарлотт» и другие результаты

7. Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива. Ему было 79 лет.

8. Участница трех Олимпиад Анастасия Тамбовцева дисквалифицирована на 2 года за допинг. Спортсменка оспорила наказание в российском суде: «Чтобы хотя бы в своей стране добиться справедливости».

9. «Эдмонтон» подтвердил переход 38-летнего Кори Перри. «Чикаго» расторгал с форвардом контракт из-за проблем с алкоголем.

10. Олимпийский чемпион Мюнхена Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет.

11. Кот-Д’Ивуар потерпел крупнейшее поражение на Кубке Африки – 0:4 от Экваториальной Гвинеи. Египет и Кабо-Верде сыграли 2:2, Нигерия победила Гвинею-Бисау. На Кубке Азии Таджикистан обыграл Ливан, Катар победил Китай.

12. Трансферные новости. «Локомотив» общается с «Зенитом» по Тикнизяну и хочет за него 10-12 млн евро при отступных в 25 млн. Коваленко интересен «Спартаку», «Локомотиву», «Динамо» и «Сочи», но Сергей Семак не хочет ухода хавбека из «Зенита». «Спартаку» интересен Санабрия, трансфер форварда «Торино» оценивается в 15 млн евро. «Манчестер Юнайтед» предложил Антони и Санчо саудовцам, за каждого хотят по 50 млн фунтов.

13. Квинси Промес, несмотря на проблемы с законом в Нидерландах, вылетел на сборы в Дубай со «Спартаком». Между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции.

Цитаты дня.

Вяльбе о Париже-2024: «Кто-то из молодежи мог бы поехать, но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Однозначно стали бы врагами для всей страны»

Игрок «Альмерии» Гонсалес: «Одна команда – «Реал», другая – мы, понимаю, но должна быть справедливость. Когда все видишь на мониторе, а у арбитра иное решение – это беспомощность»

Жулин о прыжковом турнире без Валиевой: «Зачем ей проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась»

Винисиус поддержал Меньяна: «Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно. Сожалею о тех, кто выступает с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы»

«Невозможно представить, что спортсмен выступает индивидуально – он будет как одиночка, не будет чувствовать поддержку страны». Поздняков о нейтральном статусе

Булыкин о «Зените»: «В «Локо» и «Крыльях» играют молодые. Это перспективнее, чем покупать 11 бразильцев. Что у нас тогда будет за чемпионат?»

Иоланда Чен: «Прыжковый турнир – просто «вау» и фантастика по сравнению с чемпионатом Европы. Стыдобища повторять прыжки, что делали тетки в 80-х»

Джейми Каррагер: «Я играл с Оуэном, Суаресом, Торресом, Фаулером. Жота среди них – лучший завершитель»

10 комментариев
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Ответ Капибарбер
"пожар" ? Хмм.. а по мне так это было убийство
похоже пожар у тебя)
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Ответ Капибарбер
"пожар" ? Хмм.. а по мне так это было убийство
Спорим, я угадаю, что ты фанат клуба , который под следствием за взятки судьям?) про вас говорят - «в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечем» 🤔
+7
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Ещё новость. Даллас обыграл Интер Майями 1-0. У Месси очередные 0+0😁
+6
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Ну вот и Иоланда Чен проявилась.Первые робкие попытки вернуться на Матч ТВ,после наезда олимпийский комитет России.?интересный поворот,заговорила не о прыжках в длину,а о прыжках в фигурном катании)))Да и по поводу тёток из 80-х.Сейчас нет и близко ни одной такой"тетки",как Катарина Витт,любой мужчина в мире это подтвердит)
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Комментарий удален модератором
Луиджи Рива был уникальным нападающим, любимцем моего дяди....
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Интересно, почему такие как Вяльбе, называют себя патриотами России? От своей принадлежности к России они легко отказались, неоднократно выступая безродными атлетами МОК.
А вот когда потребовалось отказаться от Путина, сразу все "предатели" стали.
Елена (которая Вяльбе), вы когда называете себя патриотом, уточняйте, что вы патриот Путина, ибо свою принадлежность у России вы так не отстаивали никогда-как преданность Путину.
А для преданности начальству есть другие названия. Подхалимство например. Слово "патриот" для вас неоправданная лесть.
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Ответ Enchanter WIZZARD
Ещё новость. Даллас обыграл Интер Майями 1-0. У Месси очередные 0+0😁
Месси центральный защитник,не знал?)
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