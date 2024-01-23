«Виннипег» впервые за 35 игр пропустил более 3 шайб – 4 от «Бостона». Серия вошла в топ-4 в истории НХЛ

Теги Бостон Миннесота НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Рик Боунесс Хоккей

«Виннипег» впервые за 35 игр пропустил более 3 шайб – 4 от «Бостона».

«Джетс» уступили «Брюинс» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ. При этом последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота. 

После поражения от «Вегаса» 2 ноября со счетом 2:5 и до сегодняшнего дня «Виннипег» не пропускал больше 3 шайб за игру (без учета решающих буллитов) на протяжении 34 матчей (64 пропущенные шайбы на отрезке).

Серия вошла в топ-4 в истории НХЛ. Туда также входят серии «Бостона» (1928/29, 44 игры, 58 шайб), «Миннесоты» (2014/15, 35 игр, 59 шайб) и «Нью-Йорк Американс» (1928/29, 34 игры, 31 шайба).

«Виннипег» в этом сезоне пропустил 104 шайбы в 45 играх – минимальный показатель в лиге. 

Основным вратарем канадского клуба является Коннор Хеллибак (34 игры в сезоне, 23 победы, 92,5% сэйвов, 2,17 пропущенных шайбы в среднем за 60 минут).

1 комментарий
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знали же про серию, не надо было в конце играть с пустыми
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