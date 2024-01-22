Вяльбе о Париже-2024: «Кто-то из молодежи мог бы поехать, но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Однозначно стали бы врагами для всей страны»

Елена Вяльбе считает, что российских спортсменов не будет наОлимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2024 в Париже, но в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

— Как думаете, хоть кто‑то из россиян выступит на Олимпиаде в Париже, или все откажутся?

— Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны.

Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране, – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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