Вяльбе о Париже-2024: «Кто-то из молодежи мог бы поехать, но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Однозначно стали бы врагами для всей страны»

Теги МОК Олимпийская сборная России Елена Вяльбе Париж-2024 Лыжи

Елена Вяльбе считает, что российских спортсменов не будет наОлимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2024 в Париже, но в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

— Как думаете, хоть кто‑то из россиян выступит на Олимпиаде в Париже, или все откажутся?

— Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны.

Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране, – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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83 комментария
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Для меня враги явно были бы не наши спортсмены, а вот такие вот чинуши
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Старинная русская забава - искать предателей и врагов народа. Это, видимо, на генном уровне передается.
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кошмар что она несёт
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Спортсмены, поехавшие на ОИ стали бы врагами для кучки оголделых ура-патриотов, таких как Вяльбе, Васильев, Тихонов и др. Не надо себя и свои мысли отождествлять со всей страной. Это глупо.
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Ответ Anneta28
Старинная русская забава - искать предателей и врагов народа. Это, видимо, на генном уровне передается.
Причем у неё и дед репрессированный в 1937 году был, а нет, внучка в поисках врагов народа и через 87 лет.
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враг для нашей страны - это такие как Вяльбе
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Теннисисты точно будут и на мнение жирной тетки им с высокой колокольни
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Мне кажется, что люди, которые больше и чаще всех используют слово «предатели» либо не понимают его значения совсем, либо сами ими и являются)
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Раньше были просто предатели, а теперь враги для всей страны. Растет, чё 🤦‍♂️
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Нашая любимая рубрика "санкции нам на пользу"
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Когда Вяльбе перестанет говорить за всю страну?
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катись колбаской, тётка, ты никто чтобы за всю страну говорить
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для меня они бы не были врагами, уже не для всей страны
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Ответ М_а_р_к
Комментарий скрыт
Не пропусти вести недели, хорошо?)
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Какое-то ее" однозначно " не совсем однозначно. Позорище . фу . главное разочарование 2020х годов для меня среди спортивной тусовки
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Если вокруг тебя одни враги и предатели, то надо задуматься, а кто ты сам?
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Ответ Melnikov1968
Спортсмены, поехавшие на ОИ стали бы врагами для кучки оголделых ура-патриотов, таких как Вяльбе, Васильев, Тихонов и др. Не надо себя и свои мысли отождествлять со всей страной. Это глупо.
Это не глупо, это - подло и аморально.
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любят у нас некоторые прямо за всю страну говорить.... хотя по факту 90% населения вообще пофиг кто будет на этих играх - они вообще никогда никакие игры не смотрели и не интересовались. а сейчас тем более - других своих проблем по горло. кто там участвует или нет всем глубоко фиолетово.
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Врагами для страны = врагами для государства? Ну в таком случае это уважаемые люди для тех, у кого хотя бы крупица совести и ума осталась!
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Единственная серьезная опасность для олимпийцев - это то, что по возвращении вечно голодная Вяльбе их съест.
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После такого бреда назло надо ехать!
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Ответ Anneta28
Старинная русская забава - искать предателей и врагов народа. Это, видимо, на генном уровне передается.
Это во власти впитывают. До того, как попадут туда иначе говорят. Видно там в кабинетах воздух такой или чем кормят.
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Да!!! Забавная стала, уважаемая Вальбе! Статус подняла, от предателя до врага... Не говорила бы за всю страну. За всё государство с государями и приближёнными, пожалуйста. А за страну не надо. Народ у нас многонациональный, со своими видениями и взглядами на происходящие события, в данном случае в мире спорта. Не надо возлагать на себя право, говорить за всю страну, уважаемая Елена.
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Ответ М_а_р_к
ты зритель украинской и западной пропаганды?
Не. Так что, не пропустишь вести недели?
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Зачем нужна такая страна, в которой ты враг просто потому, что живёшь, делаешь своё дело и хочешь быть в нём лучшим?

По мне все, кто поедут, автоматом герои
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Из страны погнать всю шваль бы
Позднякова, Винер, Вяльбе
Ротенберга, Третьяка
И подземного дедка
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с какого это перепугу они врагами стали бы аж для целой страны?
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Ответ М_а_р_к
Комментарий скрыт
Я не зритель рос.пропаганды в отличии от тебя
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Слабоумие и отвага
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