Булыкин о «Зените»: «В «Локо» и «Крыльях» играют молодые. Это перспективнее, чем покупать 11 бразильцев. Что у нас тогда будет за чемпионат?»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Булыкин недоволен тем, что «Зенит» не доверяет россиянам.

«Мне ближе стратегия «Крыльев Советов» или «Локомотива», где в большинстве своем играют молодые футболисты и дают результат. Для нашего чемпионата такой подход более перспективный, чем покупать 11 бразильцев или португальцев.

Что у нас тогда будет за чемпионат? Это никому не интересно — ни телевидению, ни болельщикам, и никакой пользы для сборной. Надо обращать внимание на нашу молодежь и давать игрокам шанс», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.

Зимой «Зенит» подписал защитника Нино, а также полузащитников Артура, Педро и Ильзата Ахметова. На правах аренды команду покинул Дмитрий Чистяков. Также стало известно, что Данил Круговой летом бесплатно уйдет в ЦСКА.

У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка

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66 комментариев
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В Локо играют молодые из Крыльев.
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Ответ Nogoi89
В Локо играют молодые из Крыльев.
Которые пришли из Чертаново в Крылья.
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чемпионат, где ценится мастерство, а не паспорт и мнимая молодость?

почему никто не хочет быть таким же сильным как Зенит, но все мечтают чтобы Зенит рухнул до уровня слабых? причём я за питреский клуб не болею, мне за РПЛ обидно. хочется смотреть на игру мастеров, а не деревяшек. а кто сильный наш игрок, тот сам себе место в основе выбьет
+45
-11
+34
Не то чтобы я прям в восторге от количества иностранцев в Зените (лучше бы, конечно, свои, но молодежь из академии сразу основу Зенита не тянут, к сожалению). Но красивый футбол с бразильцами мне нравится смотреть больше, чем на потуги и страдания лимитных деревях. Ну вот нет у нас в чемпионате столько талантливых ребят, чтобы набить ими полностью составы команд всей РПЛ, а на обычных "молодых-перспективных" русских футболистов я уже насмотрелся, спасибо.
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Как там Булыкину игралось за португальское Динамо?))
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Странный у нас народ, сначала ноют против лимита на легов, мол паспортистов развелось. В обратной ситуации когда клуб привозит легов, не самых плохих к слову,ноют что надо ставить своих молодых. Главное быть недовольным, а повод всегда найдётся.
+13
-2
+11
Ответ Владислав88
Чтоб молодых покупать и прокачивать тренер нужен, а не Сельдерей. Сельдерей не мешает бразильцам самим играть тупо и всё, но чему-либо он научить он не способен, да он и не пытается даже. Сидит на всём готовом, и его это устраивает. Деньги не пахнут. О развитии российского футбола он вообще не думает, ему это неинтересно.
Что работадатель ему покупает, тем и играет. Усадить на лавку бразилов с большой личкой и воспитывать молодняк? Ну такое себе.
+9
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Ответ Павел Горлов
Как там Булыкину игралось за португальское Динамо?))
Этодругое ©
+8
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+6
Ответ Spartakus1984
Так пусть Семак их развивает и превращает
А кому это надо? Тебе? Я не устану повторять, почему спартаковских болельщиков больше всех(даже больше чем зенитосов) волнует, что происходит в Зените?
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+5
Ответ zer
чемпионат, где ценится мастерство, а не паспорт и мнимая молодость? почему никто не хочет быть таким же сильным как Зенит, но все мечтают чтобы Зенит рухнул до уровня слабых? причём я за питреский клуб не болею, мне за РПЛ обидно. хочется смотреть на игру мастеров, а не деревяшек. а кто сильный наш игрок, тот сам себе место в основе выбьет
Именно!
+9
-4
+5
Всё дело в том, что с российскими, молодыми и типа перспективными клуб никогда не станет чемпионом. Они пока научатся толком играть, наделают, при этом кучу ошибок и всяких глупостей, которые клубу будут стоить потерей многих баллов в таблице. Поэтому Крылья Советов и другие, им подобные клубы занимают с 6 по 10 места. Зениту 5-6 места в таблице не нужны, уж простите его великодушно.
+13
-8
+5
Когда эти молодые да перспективные уже в лидеров РПЛ превратятся?
А то как обычно, до 28 перспективные, а потом оп и конец карьеры.
+14
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+4
Ответ Spartakus1984
Так пусть Семак их развивает и превращает
А Семак то тут при чем? У него играют сильнейшие, а не молодые и перспективные.
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+4
Зенит не берет каких то посредственных бразильцев. Вендел один из сильнейших в РПЛ. Клаудиньо лучший игрок Бразилейро на момент перехода в Зенит. Педро -один из самых перспективных игроков Бразилии в своем возрасте. Нино -лидер обороны Флуминенсе, обладателя Кубка Либертадорес. Родригао -провел отличный сезон в РПЛ до Зенита, один из лучших ЦЗ лиги. Дуглас Сантос -лучший левый защитник РПЛ.
Попадаются , конечно, Де Кейросы или Мантуаны, но тот же Мантуан бьется за место в составе, приносит клубу пользу.
Марио Фернандес -тут вообще звезда сборной России. Какие к нему вопросы могут быть…
Вообще не понятны эти претензии, у ЦСКА, со Спартаком мало иностранцев в составе? Или виноваты только бразильцы в отсутствие выпускников Академии?
Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Радимов, Малафеев и сейчас играли бы за Зенит, у них талант на расстоянии был виден. Сейчас просто нет такого уровня воспитанников.
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Чем больше их корёжит, тем больше мне нравится, что играют бразильцы. Один молодой вон пожаловался в прессе, что контракт не устраивает, и теперь в ЦСКА.
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Ответ Жорег Борщофф
Что перспективней-то, для чего? Чтобы титулы выигрывать? Так это у Зенита отлично получается. Зачем тогда что-то выдумывать, рисковать.
Перспективный для СпаМа, ЦСКА, Д-мо и прочих, чья селекция не блещет качеством.
Итак без пяти минут чемпионат водокачки, а скоро до уровня Фарер с Молдавией скатимся. Видимо, ратующие за "домашних мальчичков", "эксперты" мечтают именно об этом. Только в Фарерах за клубы играют профессиональные почтальоны, пожарные и пекари (за интерес), а у нас - "профессиональные футболисты" (за миллионы нерублей). Увы.
+4
-1
+3
Что перспективней-то, для чего? Чтобы титулы выигрывать? Так это у Зенита отлично получается. Зачем тогда что-то выдумывать, рисковать.
+6
-3
+3
То есть сейчас норм, что паспортистам платят баснословные деньги с первым же взрослым контрактом, который у 99 из 100 отбивает всякую мотивацию расти дальше и добиваться новых высот в более сильных лигах? Сказочный персонаж.
+8
-5
+3
Смотря про какую перспективу идёт речь.
С точки зрения трофеев - проще купить бразильцев и за их счёт выигрывать.
С точки зрения идентичности - то конечно надо заниматься своей молодёжью.
+3
-1
+2
Значит все правильно Зенит делает.Не будем забывать,что за победу в РПЛ в этом сезоне клуб получит +-1 млрд рублей-11 млн$
+4
-2
+2
Ну почему то на такие замечательные команды как Крылья и Локомотив суммарно болельщиков проходит меньше чем на матчи неинтересного Зенита...
Однако...

P.S. перспективно развивать детский спорт, что бы было из кого выбирать и была большая конкуренция у молодежи, а не скулить на тему что русским не дают играть...
+7
-5
+2
Увидим реальный уровень россиян 👌🏻
+5
-3
+2
Ответ Семен Романов
Если посмотреть на другие команды,то там тоже иностранцев покупают и не задают вопросов"а зачем" могли бы там развивать молодеж на продажу в клубы по круче,в тот же ЦСКА и так далее
Другим можно, там правильные иностранцы.
А Краснодар, если что, вообще воспитанниками играет.
+3
-1
+2
Ответ schwein
А Семак то тут при чем? У него играют сильнейшие, а не молодые и перспективные.
Если посмотреть на другие команды,то там тоже иностранцев покупают и не задают вопросов"а зачем" могли бы там развивать молодеж на продажу в клубы по круче,в тот же ЦСКА и так далее
+2
0
+2
Самара всего лишь бандитский проект, как и Чертаново, и академия Коноплёва из Тольятти

Никакой цели у хозяев Самары, кроме как распить госбюджет, нет и не было никогда
+2
-1
+1
Ответ Павел Горлов
Как там Булыкину игралось за португальское Динамо?))
напомни результаты того Динамо? Слили всем подряд и да в то время чемпионат было интересно смотреть несколько команд были топ укомплектованы ,сейчас паспортная древесина плюс фавельные ребята на чили на расслабоне против древесины . У всех топ клубов был русский костяк плюс качественные леги , на днях случайно в ютубе наткнулся на обзор полуфинала кубка Уефа Цска Парма и кау там рвал молодой Юра Жирков отдавая пасы на Вагнера и Карвалью , а рвал он потому что сбавь он обороты и проиграет место в старте либо такому же русскому игроку либо легионеру ну это была живая конкуренция ,а не лимит где молодой игрок выдав пару игр получив жирный контракт сбавляет обороты и так сойдет паспорт то нужный под лимит вот и две большие разницы.
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Ответ Spartakus1984
Так пусть Семак их развивает и превращает
А в твоём КБ много перспективных россиян? То уголовники, то дельфины...
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Ответ Гекдениз Кардениз
напомни результаты того Динамо? Слили всем подряд и да в то время чемпионат было интересно смотреть несколько команд были топ укомплектованы ,сейчас паспортная древесина плюс фавельные ребята на чили на расслабоне против древесины . У всех топ клубов был русский костяк плюс качественные леги , на днях случайно в ютубе наткнулся на обзор полуфинала кубка Уефа Цска Парма и кау там рвал молодой Юра Жирков отдавая пасы на Вагнера и Карвалью , а рвал он потому что сбавь он обороты и проиграет место в старте либо такому же русскому игроку либо легионеру ну это была живая конкуренция ,а не лимит где молодой игрок выдав пару игр получив жирный контракт сбавляет обороты и так сойдет паспорт то нужный под лимит вот и две большие разницы.
Все люди разные. Одного подхлестывает конкуренция, а другого доверие тренера. Знаешь в каком по счету матче РПЛ Кержаков забил свой первый гол за Зенит? В тринадцатом!
Если бы ему попался не Морозов, который в него верил и давал играть, а другой тренер, то никто бы сейчас не знал такого футболиста.
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Ответ Fatty Toni
Да-да, причем КС играют своими воспитанниками (в основном), а Локо - воспитанниками тех же КС, Уралов и прочих. Уже выращенных до определённого уровня мастерства. Но об этом Булыкин почему-то умолчал.
Да откуда же вы такие беретесь? Ох уж эти воспитанники Крыльев Латнтратов, Миранчук, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Магкеев, Сильянов, Сулейманов, Морозов, Погостнов, да даже, прости господи, Куликов с Рыбчинским.
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Ответ Жорег Борщофф
Играть и выигрывать - разные вещи. Пусть играются.
От Локо до Зенита 5 очков )
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