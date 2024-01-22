Булыкин о «Зените»: «В «Локо» и «Крыльях» играют молодые. Это перспективнее, чем покупать 11 бразильцев. Что у нас тогда будет за чемпионат?»

Дмитрий Булыкин недоволен тем, что «Зенит» не доверяет россиянам.

«Мне ближе стратегия « » или « », где в большинстве своем играют молодые футболисты и дают результат. Для нашего чемпионата такой подход более перспективный, чем покупать 11 бразильцев или португальцев.

Что у нас тогда будет за чемпионат? Это никому не интересно — ни телевидению, ни болельщикам, и никакой пользы для сборной. Надо обращать внимание на нашу молодежь и давать игрокам шанс», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.

Зимой «Зенит» подписал защитника Нино, а также полузащитников Артура, Педро и Ильзата Ахметова. На правах аренды команду покинул Дмитрий Чистяков. Также стало известно, что Данил Круговой летом бесплатно уйдет в ЦСКА.

У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка