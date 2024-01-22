Булыкин о «Зените»: «В «Локо» и «Крыльях» играют молодые. Это перспективнее, чем покупать 11 бразильцев. Что у нас тогда будет за чемпионат?»
Дмитрий Булыкин недоволен тем, что «Зенит» не доверяет россиянам.
«Мне ближе стратегия «Крыльев Советов» или «Локомотива», где в большинстве своем играют молодые футболисты и дают результат. Для нашего чемпионата такой подход более перспективный, чем покупать 11 бразильцев или португальцев.
Что у нас тогда будет за чемпионат? Это никому не интересно — ни телевидению, ни болельщикам, и никакой пользы для сборной. Надо обращать внимание на нашу молодежь и давать игрокам шанс», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и сборной России.
Зимой «Зенит» подписал защитника Нино, а также полузащитников Артура, Педро и Ильзата Ахметова. На правах аренды команду покинул Дмитрий Чистяков. Также стало известно, что Данил Круговой летом бесплатно уйдет в ЦСКА.
У «Зенита» почти не осталось сильных россиян. Впереди перестройка
почему никто не хочет быть таким же сильным как Зенит, но все мечтают чтобы Зенит рухнул до уровня слабых? причём я за питреский клуб не болею, мне за РПЛ обидно. хочется смотреть на игру мастеров, а не деревяшек. а кто сильный наш игрок, тот сам себе место в основе выбьет
А то как обычно, до 28 перспективные, а потом оп и конец карьеры.
Попадаются , конечно, Де Кейросы или Мантуаны, но тот же Мантуан бьется за место в составе, приносит клубу пользу.
Марио Фернандес -тут вообще звезда сборной России. Какие к нему вопросы могут быть…
Вообще не понятны эти претензии, у ЦСКА, со Спартаком мало иностранцев в составе? Или виноваты только бразильцы в отсутствие выпускников Академии?
Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Радимов, Малафеев и сейчас играли бы за Зенит, у них талант на расстоянии был виден. Сейчас просто нет такого уровня воспитанников.
Итак без пяти минут чемпионат водокачки, а скоро до уровня Фарер с Молдавией скатимся. Видимо, ратующие за "домашних мальчичков", "эксперты" мечтают именно об этом. Только в Фарерах за клубы играют профессиональные почтальоны, пожарные и пекари (за интерес), а у нас - "профессиональные футболисты" (за миллионы нерублей). Увы.
С точки зрения трофеев - проще купить бразильцев и за их счёт выигрывать.
С точки зрения идентичности - то конечно надо заниматься своей молодёжью.
Однако...
P.S. перспективно развивать детский спорт, что бы было из кого выбирать и была большая конкуренция у молодежи, а не скулить на тему что русским не дают играть...
А Краснодар, если что, вообще воспитанниками играет.
Никакой цели у хозяев Самары, кроме как распить госбюджет, нет и не было никогда
Если бы ему попался не Морозов, который в него верил и давал играть, а другой тренер, то никто бы сейчас не знал такого футболиста.