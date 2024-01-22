Игрок «Альмерии» Гонсалес: «Одна команда – «Реал», другая – мы, понимаю, но должна быть справедливость. Когда все видишь на мониторе, а у арбитра иное решение – это беспомощность»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо видеоповторы Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Серхио Аррибас Эдгар Гонсалес Кайки Фернандес Дьон Лопи Футбол

Игрок «Альмерии» Эдгар Гонсалес раскритиковал решения судей в матче с «Реалом».

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

«Мы чувствуем беспомощность. Стоя за спиной арбитра, все очень ясно видишь на мониторе, а он выносит противоположное решение. Игроки другой команды могут сказать судье все что угодно, стоя в метре от него, а мы получаем желтые за любое действие, за каждый спор.

Различий много. Понимаю, что одна команда – это «Мадрид», а другая – мы, но, в конце концов, это соревнование, которое должно быть справедливым для всех. Иногда это сложно заметить», – сказал защитник «Альмерии».

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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33 комментария
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ВАР: появляется
Болельщики: наконец-то будет справедливость
Реал: покупает судью на ВАР
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Щас бы гасить последнюю команду лиги судьями. Уровень!
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Давно, еще после Галактикос Перес понял что лучше покупать не игроков, а судей
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Уже вроде и ВАР появился, а судейских ошибок и скандалов меньше не становится
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-12
+17
Ответ Xabi Alonso78
Так нечего руками в штрафной играть, это запрещено правилами. Нечего фолить при своих голах, это тоже запрещено правилами (а в данном случае фол вообще был на желтую карточку), забивать плечом в футболе не запрещено правилами. Команду, за весь чемп набравшую 6 очков видимо в каждом туре "убивают" судьи, раз так много очков набрали
Нечего вообще Реалу забивать.
6 очков до этого набрали, значит и в этой игре не заслужили
+17
-9
+8
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
ага отсудили бы так барсу ты бы первый кто тут судейство хейтил
+6
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+5
Ответ 9wkbc9rjcb
С арбитром не спорят, поэтому и желтые и последнее место в таблице, попробуйте играть в футбол просто качественно и без споров.
так почему Вини каждый матч бегает вокруг арбитра? (как Хави) и ему нечего от этого не бывает
+7
-3
+4
Ой да ладно вам за споры с арбитрами желтые они получают)))
В первом тайме на фолах на одном Джуде игроки Альмерии должны были 2-3 карточки получить.
+14
-11
+3
Правильно я понимаю, что ровно ноль болельщиков Вардрида с этого сайта признали очевиднейший судейский произвол, и ровно 100% из них открыто и бессовестно лгут, что всё было честно и справедливо? Это очень ярко характеризует данное сообщество с точки зрения базовых человеческих качеств, конечно.
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Ответ Люблю Марго Робби
Уже вроде и ВАР появился, а судейских ошибок и скандалов меньше не становится
так ВАРом управляют теже судьи!
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Ответ QWertY
Щас бы гасить последнюю команду лиги судьями. Уровень!
Как сказал Северус: "Всегда"
+7
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Ответ Люблю Марго Робби
Уже вроде и ВАР появился, а судейских ошибок и скандалов меньше не становится
В том то и дело что с ВАР стало намного хуже. Игроки думали что ВАР их защитит от произвола, а он их просто добивает.
+7
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Соглашусь только по первому голу Реала. Игроку Альмерии не дали выпрыгнуть, положив обе руки на плечи (не тому, кто сыграл рукой) . Гол засчитан ошибочно.
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Ответ Егор Крид58
так почему Вини каждый матч бегает вокруг арбитра? (как Хави) и ему нечего от этого не бывает
Как ничего не бывает. За матч до этого и Вини и Беллингем полусили по жк за разговоры.
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+1
Ответ QWertY
Щас бы гасить последнюю команду лиги судьями. Уровень!
3 очка они и в Африке три очка
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ВАР в принципе сделал футбол более справедливым.
Потому что в 10х Реал в точно таком же стиле взял штуки 3 ЛЧ, пробил штук 50 левых пенальти, соперники получили десятки левых красных карточек, забил десятки голов из офсайдов, которые было видно из космоса.
Мы же не будем делать вид, что забыли что судьи делали с Баварией, Атлетико, ПСЖ и другими командами в ЛЧ против Реала.
Помню фанаты Реала говорили «мы бьем столько левых пенальти, потому что много атакуем» - логично же.

Судья просто ударился в ностальгию, чтобы напомнить всем, что такое «великий» Реал.
+4
-4
0
Ответ Люблю Марго Робби
Уже вроде и ВАР появился, а судейских ошибок и скандалов меньше не становится
Кто-то на варе наваривается
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0
0
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Были. Не поставили минимум два пенделя Альмерии
0
0
0
Так нечего руками в штрафной играть, это запрещено правилами. Нечего фолить при своих голах, это тоже запрещено правилами (а в данном случае фол вообще был на желтую карточку), забивать плечом в футболе не запрещено правилами.
Команду, за весь чемп набравшую 6 очков видимо в каждом туре "убивают" судьи, раз так много очков набрали
+14
-14
0
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