Игрок «Альмерии» Гонсалес: «Одна команда – «Реал», другая – мы, понимаю, но должна быть справедливость. Когда все видишь на мониторе, а у арбитра иное решение – это беспомощность»
Игрок «Альмерии» Эдгар Гонсалес раскритиковал решения судей в матче с «Реалом».
В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.
«Мы чувствуем беспомощность. Стоя за спиной арбитра, все очень ясно видишь на мониторе, а он выносит противоположное решение. Игроки другой команды могут сказать судье все что угодно, стоя в метре от него, а мы получаем желтые за любое действие, за каждый спор.
Различий много. Понимаю, что одна команда – это «Мадрид», а другая – мы, но, в конце концов, это соревнование, которое должно быть справедливым для всех. Иногда это сложно заметить», – сказал защитник «Альмерии».
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
Болельщики: наконец-то будет справедливость
Реал: покупает судью на ВАР
6 очков до этого набрали, значит и в этой игре не заслужили
В первом тайме на фолах на одном Джуде игроки Альмерии должны были 2-3 карточки получить.
Потому что в 10х Реал в точно таком же стиле взял штуки 3 ЛЧ, пробил штук 50 левых пенальти, соперники получили десятки левых красных карточек, забил десятки голов из офсайдов, которые было видно из космоса.
Мы же не будем делать вид, что забыли что судьи делали с Баварией, Атлетико, ПСЖ и другими командами в ЛЧ против Реала.
Помню фанаты Реала говорили «мы бьем столько левых пенальти, потому что много атакуем» - логично же.
Судья просто ударился в ностальгию, чтобы напомнить всем, что такое «великий» Реал.
Команду, за весь чемп набравшую 6 очков видимо в каждом туре "убивают" судьи, раз так много очков набрали