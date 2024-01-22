Игрок «Альмерии» Гонсалес: «Одна команда – «Реал», другая – мы, понимаю, но должна быть справедливость. Когда все видишь на мониторе, а у арбитра иное решение – это беспомощность»

Игрок «Альмерии» Эдгар Гонсалес раскритиковал решения судей в матче с «Реалом».

В 21-м туре «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой . На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от , ударив его по лицу. На 67-й минуте сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

«Мы чувствуем беспомощность. Стоя за спиной арбитра, все очень ясно видишь на мониторе, а он выносит противоположное решение. Игроки другой команды могут сказать судье все что угодно, стоя в метре от него, а мы получаем желтые за любое действие, за каждый спор.

Различий много. Понимаю, что одна команда – это «Мадрид», а другая – мы, но, в конце концов, это соревнование, которое должно быть справедливым для всех. Иногда это сложно заметить», – сказал защитник «Альмерии».

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР