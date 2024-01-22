Клубное ТВ «Реала»: «Гол «Альмерии» верно отменили – для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем. Не привыкли к справедливости»
Клубное ТВ «Реала» отреагировало на судейство в матче Ла Лиги с «Альмерией» (3:2).
В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.
Анализируя прошедший матч, комментаторы клубного телевидения «Реала» сказали: «Альмерия» забила гол, который был верно отменен. Для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем».
«Мы не привыкли к справедливости», – сказал Альваро де ла Лама.
«Мы всегда просим, чтобы в спорных эпизодах судьи использовали технологии, который созданы, чтобы помогать. Этого мы требуем в каждой игре. В спорных моментах судья выносит либо то решение, которое считает нужным, либо пользуется интерпретацией, которую считает правильной. Но если эпизод спорный, дайте ему посмотреть ВАР. Судья не может идти против справедливости», – сказали на клубном ТВ «Реала».
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
«Мы всегда просим, чтобы в спорных эпизодах судьи помогали нам»
Сначала он подыграл себе рукой (но ВАР это почему то решил не рассматривать), а потом забил гол рукой и его засчитали.
А вот отмашку ВАР решил рассмотреть.
Не прояснишь ситуацию, почему?
Сначала говорите про то, что "всякие сектанты из стана бчк несут чушь", а потом говорите про "свободу слова" в отношении журналистов Реала.
Разве "свобода слова" не состоит ли как раз в том, что можно выражать любое мнение любыми словами и оно имеет право на жизнь, а не называть это "чушью" ?
В своем же комментарии вы ничем не лучше разных представителей власти с позицией "есть мое мнение, а отличные от моего мнения - неправильные" )
а на счёт заявлений этой тв вардрида, думаю здесь гордится нечем.
о покупке судей никто и не говорит вроде, но ошибку в пользу Мадрида думаю стоит признать. понятно что тренер не может выйти и заявить что да, мы выиграли не заслуженно, понятно что игроки или клубное тв тоже так не скажет, не попрут против себя.
но вы, болельщики Мадрида на этом ресурсе, хоть один из вас наберётся смелости сказать что как минимум моменты очень спорные.
ни от одного болелы не видел адекватное высказывание. все только в стиле - а чо, а то помнишь, а кто это, заслуженно, так и надо, А вы тоже так, Негрейра негрейра негрейра негрейра.
ну самим не смешно?
Почему не отменили гол рукой Вини, даже если предположить, что он забил плечом, то за несколько секунд до этого, в фазе одной атаки, он останосил мяч мяч рукой у лецевой, не дав круглому укотится с поля. Почему Вар так изберателен?
Ну и нарушение в атаке, коода хоселу и рюдигер птхали в сптну своих оппонентов, что кстати приивело к падению игрока альмерии и его игры рукой.
Т.е. в игре было 6 спорных эпизодов, и каждый из них закончился в пользу Реала, даже такие очевидные, как пеналь на Эдгаре.