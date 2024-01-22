Клубное ТВ «Реала»: «Гол «Альмерии» верно отменили – для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем. Не привыкли к справедливости»

Клубное ТВ «Реала» отреагировало на судейство в матче Ла Лиги с «Альмерией» (3:2).

В 21-м туре «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой . На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от , ударив его по лицу. На 67-й минуте сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Анализируя прошедший матч, комментаторы клубного телевидения «Реала» сказали: «Альмерия» забила гол, который был верно отменен. Для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем».

«Мы не привыкли к справедливости», – сказал Альваро де ла Лама.

«Мы всегда просим, чтобы в спорных эпизодах судьи использовали технологии, который созданы, чтобы помогать. Этого мы требуем в каждой игре. В спорных моментах судья выносит либо то решение, которое считает нужным, либо пользуется интерпретацией, которую считает правильной. Но если эпизод спорный, дайте ему посмотреть ВАР. Судья не может идти против справедливости», – сказали на клубном ТВ «Реала».

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР