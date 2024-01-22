Клубное ТВ «Реала»: «Гол «Альмерии» верно отменили – для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем. Не привыкли к справедливости»

Теги Реал Мадрид Ла Лига телевидение судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо видеоповторы Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Серхио Аррибас Кайки Фернандес Дьон Лопи Футбол

Клубное ТВ «Реала» отреагировало на судейство в матче Ла Лиги с «Альмерией» (3:2).

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Анализируя прошедший матч, комментаторы клубного телевидения «Реала» сказали: «Альмерия» забила гол, который был верно отменен. Для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем».

«Мы не привыкли к справедливости», – сказал Альваро де ла Лама.

«Мы всегда просим, чтобы в спорных эпизодах судьи использовали технологии, который созданы, чтобы помогать. Этого мы требуем в каждой игре. В спорных моментах судья выносит либо то решение, которое считает нужным, либо пользуется интерпретацией, которую считает правильной. Но если эпизод спорный, дайте ему посмотреть ВАР. Судья не может идти против справедливости», – сказали на клубном ТВ «Реала».

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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64 комментария
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Ай да лицемеры, ай да Реал
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Вы скоро на луне либералов найдете ей богу,поменьше телевизор что ли смотрите.А то у вас все,кто не согласен с повесткой страны,сразу либералы.
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«Мы не привыкли к справедливости», – сказал Альваро де ла Лама.
«Мы всегда просим, чтобы в спорных эпизодах судьи помогали нам»
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Добавьте новый тег на спортсе "Клубное ТВ Реала":)
+17
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Опять судейский скандал и опять замешан Мадридский Реал. Как с ними бороться?
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+10
Ответ JENNINGS
Какие вопросы вообще могут быть по данному эпизоду? 100% фол, даже Итурральде признал это
А еще он сказал, что при голе Вини скорое сыграл рукой, чем плечом
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+9
Ответ xbfy7wncvc
Ай да лицемеры, ай да Реал
Почему лицемеры? Все правильно сказал-«Мы не привыкли к справедливости», просто забыл добавить-поэтому вчерашнее судейство было нормальным.
+8
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+6
Ответ Aleksandr Dubovik
Сейчас пуканы остынут и они поймут на холодную голову что судья все сделал правильно
Да, особенно правильно было засчитывать гол Вини.
Сначала он подыграл себе рукой (но ВАР это почему то решил не рассматривать), а потом забил гол рукой и его засчитали.
А вот отмашку ВАР решил рассмотреть.
Не прояснишь ситуацию, почему?
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Ахах я бы удивился если бы они сказали по другому😄
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Ответ benjamin92
Опять судейский скандал и опять замешан Мадридский Реал. Как с ними бороться?
убрать президента мафиозника
+5
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Ответ Алексей Ларёв
Вы скоро на луне либералов найдете ей богу,поменьше телевизор что ли смотрите.А то у вас все,кто не согласен с повесткой страны,сразу либералы.
у человека явные проблемы с головой, вы зря стараетесь.
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Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
По правилам Мадрида
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
У вас в одном комментарии просто 2 противоположные мысли )

Сначала говорите про то, что "всякие сектанты из стана бчк несут чушь", а потом говорите про "свободу слова" в отношении журналистов Реала.
Разве "свобода слова" не состоит ли как раз в том, что можно выражать любое мнение любыми словами и оно имеет право на жизнь, а не называть это "чушью" ?

В своем же комментарии вы ничем не лучше разных представителей власти с позицией "есть мое мнение, а отличные от моего мнения - неправильные" )
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
другой (адекватной) реакции никто и не ожидал. не от клубного тв, не от фанатов Мадрида.
а на счёт заявлений этой тв вардрида, думаю здесь гордится нечем.
о покупке судей никто и не говорит вроде, но ошибку в пользу Мадрида думаю стоит признать. понятно что тренер не может выйти и заявить что да, мы выиграли не заслуженно, понятно что игроки или клубное тв тоже так не скажет, не попрут против себя.
но вы, болельщики Мадрида на этом ресурсе, хоть один из вас наберётся смелости сказать что как минимум моменты очень спорные.
ни от одного болелы не видел адекватное высказывание. все только в стиле - а чо, а то помнишь, а кто это, заслуженно, так и надо, А вы тоже так, Негрейра негрейра негрейра негрейра.
ну самим не смешно?
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Ответ фк кабинет
Как фанат Барсу скажу судья отлично справился со своей работой в отличие от игр Барсы с Лас Пальмасом и Осасуной где они допустили ошибки в пользу Барселоны.
🤡 ты, а не фанат Барсы
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Ответ Иван Иванов
Ахах я бы удивился если бы они сказали по другому😄
Хотят картонный титул снова)Соревнование с прИнтером-у кого больше картона)))
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Ответ Real_v_dushe
С Лас-Пальмасом что-то такой принципиальности у секты не было)
Очевидный толчок в спину Гюндогана, который прыгал за мячом. Какие вопросы?
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Ответ Dexter Morgan
Ты меня уже несколько раз оскорбил, но я не пожаловался даже.
констатация факта это не оскорбление.
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Ответ фк кабинет
Да тяжело нашей Барсе без Негрейры согласен.
Это правда. Ну все деньги на них ушли и на липовые награды Месси.
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Ответ Dexter Morgan
Кстати, а давайте обсудим левые ЗМ и прочие награды Месси? Есть желающие? Ну пусть ваш кумир получает награды, а действительно лучшие будут на поле уничтожать Барселону. У Реала любой кантерано играет лучше, чем Месси.
Вашему Роналду и тебе Месси не даёт покоя?:) Ни одного дня не можете прожить без него:)
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
жди бан) ты задел одменов за живое
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Почему не поставили пеналь на Эдгаре?
Почему не отменили гол рукой Вини, даже если предположить, что он забил плечом, то за несколько секунд до этого, в фазе одной атаки, он останосил мяч мяч рукой у лецевой, не дав круглому укотится с поля. Почему Вар так изберателен?
Ну и нарушение в атаке, коода хоселу и рюдигер птхали в сптну своих оппонентов, что кстати приивело к падению игрока альмерии и его игры рукой.
Т.е. в игре было 6 спорных эпизодов, и каждый из них закончился в пользу Реала, даже такие очевидные, как пеналь на Эдгаре.
+1
-1
0
Кстати, а давайте обсудим левые ЗМ и прочие награды Месси? Есть желающие? Ну пусть ваш кумир получает награды, а действительно лучшие будут на поле уничтожать Барселону. У Реала любой кантерано играет лучше, чем Месси.
+2
-2
0
А про другие моменты, что написали?
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Наглость - второе счастье.
+1
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