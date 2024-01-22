«МЮ» предложил Антони и Санчо саудовцам. За каждого хотят по 50 млн фунтов

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Рафаэль Варан Каземиро Джейдон Санчо Антони деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Антони и Джейдона Санчо саудовцам.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, «Манчестер Юнайтед» предложил вингеров саудовским клубам. За каждого из них «МЮ» хочет получить по 50 млн фунтов (около 58 млн евро).

Прошлым летом арендовать Санчо, купленного за 73 млн фунтов (85 млн евро) в 2021-м, хотел «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, но саудовский клуб отказался прописывать обязательство выкупа игрока за 50 млн фунтов. Этой зимой Джейдон перешел в «Боруссию» на правах аренды, и «Юнайтед» надеется, что к лету он хотя бы частично восстановит свою стоимость и привлечет новых потенциальных покупателей.

Антони перешел в «Ман Юнайтед» в 2022 году. За него заплатили 86 млн фунтов (100 млн евро).

Сильнее всех игроков «Юнайтед» саудовцев привлекает Каземиро. Английский клуб склоняется к тому, чтобы продать 31-летнего полузащитника, не игравшего с октября из-за травмы, если получит хорошее предложение.

Рафаэль Варан тоже может перейти в один из саудовских клубов, но «Юнайтед» вряд ли получит за него деньги после того, как решил не активировать опцию продления контракта на один год.

Статистику 23-летнего Санчо можно найти здесь. Показатели 23-летнего Антони, у которого 0+0 в 22 матчах сезона за «Юнайтед», доступны тут.

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74 комментария
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Акция: при покупке одновременно Антони и Санчо тен Хаг в подарок!
+153
-12
+141
У одного стата 0 + 0, а у другого 1 ассист и заработанный пенальти

Для таких гениальных игроков 100 млн слишком мало... Порой кажется, что Кепа вернётся в АПЛ из Реала и быстрее сделает результативное действие, чем Антони и Санчо вместе взятые:)
+55
-5
+50
Ответ Jan Paskel
СА уже как мусорное ведро, все пихают туда неликвид
АПЛ по такой логике городская свалка
+42
-5
+37
Саудовский принц: *поперхнулся кальяном*
+18
0
+18
СА уже как мусорное ведро, все пихают туда неликвид
+31
-14
+17
И за 100 Бробби купят
+14
-1
+13
50 лямов за Антони может только Челси заплатить, даже саудовцы не такие дураки)
+13
-1
+12
12 лет рабства..
+9
0
+9
Ответ Roman
50 лямов за Антони может только Челси заплатить, даже саудовцы не такие дураки)
А представь если бы за Антони кто-то 100 млн. заплатил!
Стоп,погоди,где-то я о таком слышал.
+10
-1
+9
зачем Антони арабам? Можно взять Адама Траоре и понтоваться) и стоит мало, а польза одинаковая
+8
-1
+7
Ответ Марат Люсьеныч
зачем Антони арабам? Можно взять Адама Траоре и понтоваться) и стоит мало, а польза одинаковая
это из разряда " ну а вдруг возьмут"
+6
0
+6
Так то нормальная цена за популярных игроков несмотря на 0+0, Месси вон вообще с двумя голами в МЛС всевозможные награды получает и ничего)
+9
-4
+5
вот что значит когда "правильные" люди пришли в руководство, сразу начали разгребать весь этот "мусор" который находится в составе. Плевать что на Антони потеряем 50 млн. чистыми, главное слить его, пока он хоть что-то стоит, потому что через год за него даже 20 млн. никто не даст, а так игрок абсолютно без перспективы и сливать нужно срочно
+7
-2
+5
Бизнесмены херовы, решили свой шлак слить СА, смешно )))
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Акция: при покупке одновременно Антони и Санчо тен Хаг в подарок!
И кэшбэком Онана
+3
0
+3
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
получается Антони и Санчо=Файв Хаг
+3
0
+3
0+0 за 22матча, при чем он играет много, это не то что плохо, это катастрофично, я не припомню игрока за ≈100лямов настолько плохо выступавшего, это кошмар какой то
+3
0
+3
раньше пугали бабайкой, теперь саудовцами
+3
0
+3
Ладно Санчо, а по Антони точно фейк. Тен Хаг его ни за какие деньги не отдаст.
+3
0
+3
На Авито надо выложить, можь возьмёт кто.
+4
-1
+3
Зачем продавать свой лучший актив? С кем тен хаг будет играть и выигрывать?
+3
0
+3
Ответ Отец Абду
У одного стата 0 + 0, а у другого 1 ассист и заработанный пенальти Для таких гениальных игроков 100 млн слишком мало... Порой кажется, что Кепа вернётся в АПЛ из Реала и быстрее сделает результативное действие, чем Антони и Санчо вместе взятые:)
Санчо в Боруссии играет хорошо. Во всем виноват физрук
+3
-1
+2
я вот помню, когда этот персонаж антони переходил в мю за эти деньги в комментариях люди писали, что это полный трэш, и стоит он максимум 20 млн, ну нельзя так делать - за такие лв покупать просто потому-что надо сомнительного бразильца - и столько в комментариях на это им люди г*вна наваливали, что страшно читать было...ну вот))прозрение пришло
+2
0
+2
"А МЮ точно заплатит?"
+2
0
+2
Два по 50 и пирожок с ливером.
+2
0
+2
Тен Хаг:

https://imgur.com/PsVrI79
+2
0
+2
Ответ Тюменский медвежонок
вот что значит когда "правильные" люди пришли в руководство, сразу начали разгребать весь этот "мусор" который находится в составе. Плевать что на Антони потеряем 50 млн. чистыми, главное слить его, пока он хоть что-то стоит, потому что через год за него даже 20 млн. никто не даст, а так игрок абсолютно без перспективы и сливать нужно срочно
его даже сейчас за 20 не возьмут, пхххахах у него же 0+0, он даже в арабской лиге бесполезен
+2
0
+2
Это что за такой четкий стеб от спортса: посмотрите стату бразила у которого 0+0 😂
+2
0
+2
Ответ TinTin
0+0 за 22матча, при чем он играет много, это не то что плохо, это катастрофично, я не припомню игрока за ≈100лямов настолько плохо выступавшего, это кошмар какой то
Это для любого основного игрока атаки странная статистика. Не то что за 100 лямов
+1
0
+1
коммерсанты
+1
0
+1
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