«МЮ» предложил Антони и Санчо саудовцам. За каждого хотят по 50 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» предложил Антони и Джейдона Санчо саудовцам.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, « » предложил вингеров саудовским клубам. За каждого из них «МЮ» хочет получить по 50 млн фунтов (около 58 млн евро).

Прошлым летом арендовать Санчо, купленного за 73 млн фунтов (85 млн евро) в 2021-м, хотел «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда, но саудовский клуб отказался прописывать обязательство выкупа игрока за 50 млн фунтов. Этой зимой перешел в «Боруссию» на правах аренды, и «Юнайтед» надеется, что к лету он хотя бы частично восстановит свою стоимость и привлечет новых потенциальных покупателей.

перешел в «Ман Юнайтед» в 2022 году. За него заплатили 86 млн фунтов (100 млн евро).

Сильнее всех игроков «Юнайтед» саудовцев привлекает . Английский клуб склоняется к тому, чтобы продать 31-летнего полузащитника, не игравшего с октября из-за травмы, если получит хорошее предложение.

тоже может перейти в один из саудовских клубов, но «Юнайтед» вряд ли получит за него деньги после того, как решил не активировать опцию продления контракта на один год.

Статистику 23-летнего Санчо можно найти здесь. Показатели 23-летнего Антони, у которого 0+0 в 22 матчах сезона за «Юнайтед», доступны тут.