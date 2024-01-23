Джоэл Эмбиид набрал 70 очков в матче с «Сан-Антонио», установив новый клубный рекорд

Теги Уилт Чемберлен Филадельфия Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Джоэл Эмбиид набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио».

Центровой «Филадельфии» превзошел клубный рекорд, который ранее был установлен легендарным бигменом Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году). «Сиксерс» победили на домашней арене со счетом 133:123.

По данным ESPN Stats & Information, статистическая линейка Эмбиида – 70 очков, 18 подборов и 5 передач – никогда ранее не наблюдалась в истории НБА.

Помимо обновления личного рекорда и рекорда клуба, Эмбиид также превзошел лучший результат сезона в исполнении форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, набравшего 64 очка против «Индианы».

Эмбиид стал 9-м в истории НБА, кто набрал как минимум 70 очков в одном матче. Ему первому удалось добиться подобного результата, уложившись в 39 минут (Джоэл отыграл 37).

Эмбиид реализовал 24 из 41 с игры (1 из 2 из-за дуги) и 21 из 23 с линии. На его счету также 1 перехват и 1 блок-шот при всего 1 потере.

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51 комментарий
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Ответ chiscuid
Фанаты Йокича, конечно, не согласятся с этим, но пока Эмбиид безоговорочный фаворит на звание MVP
Фанатам Йокича все равно, по большому счету.
Вот за прошлогоднее МВП обидно.
+47
-8
+39
Маладэс! Джигит! У Фили через матч будет ответная игра с Денвером на выезде, пусть только попробует отсидеться в кустах после таких отжигов и в такой форме. :)
+31
-2
+29
Ну всё, можно с чистой совестью вылетать во втором раунде.
+21
-6
+15
Форма конечно потрясающая , с линейкой по минутам вообще космос
Интересно будет в плов на него посмотреть , где на контрасте с регулярной лучше будет защита от соперника , где судьи меньше свистят( и меньше пробитых штрафных будет )
+14
-2
+12
Фанаты Йокича, конечно, не согласятся с этим, но пока Эмбиид безоговорочный фаворит на звание MVP
+22
-10
+12
Ответ Einfach Safari
половину как всегда со штрафных?
21 из 23
+6
0
+6
против сперс не считается!
+8
-3
+5
Для меня невозможно смотреть матчи Филадельфии и не фанат Джо, но это не его проблема что у Сан-Антонио и Детройта некому защищаться против него.
+6
-1
+5
Ответ melmi
Форма конечно потрясающая , с линейкой по минутам вообще космос Интересно будет в плов на него посмотреть , где на контрасте с регулярной лучше будет защита от соперника , где судьи меньше свистят( и меньше пробитых штрафных будет )
Вылет во 2 раунде к гадалке не ходи.
+7
-3
+4
Ответ melmi
Форма конечно потрясающая , с линейкой по минутам вообще космос Интересно будет в плов на него посмотреть , где на контрасте с регулярной лучше будет защита от соперника , где судьи меньше свистят( и меньше пробитых штрафных будет )
ну и там не будет сан-антоний, детройтов и шарлотов
+5
-2
+3
Ответ Einfach Safari
половину как всегда со штрафных?
Стоит отдать должное, для бигмэна он круто штрафные попадает.
+2
0
+2
Ответ Xell
Когда ты 2матча проигрываешь Лолкерс. Ну какой там мвп))))
обыграли Денвер, Миннесоту, Бостон) вторые на сложнейшем западе
+2
0
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Ответ carmeliodan
против сперс не считается!
А в декабре против Миннесоты 51 очко считается? (17 из 25)
А в январе против Денвера 41 очко считается? (13 из 22)
А в ноябре и декабре Вашингтона 48 (17 из 25) и 50 очков (19 из 29) считается? (а, ну ладно, против Вашингтона же не считается, говорят).
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Ответ chiscuid
Фанаты Йокича, конечно, не согласятся с этим, но пока Эмбиид безоговорочный фаворит на звание MVP
Да нет, просто в этом году Эмбиид вполне себе заслуженно пока что идёт на МВП, не то, что в прошлом.
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Ответ Вячеслав Лобачев
Ну хз, столько там фолов в краске свистеть это конечно такое но ,победителей не судят) Таунс вон тоже за рекордом бежал,игру заруинил, но фол на нем и правда был
Вы матчи смотрите или только статистику смотрите ?) смех смехом , но фолы по делу, просто реально тяжело такую тушу на скорости остановить сопернику
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Ответ Iguodala
ахахахахаха, ну и лицемерие, тут половина комментов фанаты Йокича и твои 16 плюсов подтверждают, что фанатам Йокича далеко не все равно
сядь в таз с холодной водой.
или познай дзен.
Йокичу уже нечего доказывать.
А Джоэлю, как минимум, нужно оправдать позорный мвп прошлого года и узнать, что такое финал конфы.
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Ответ Адильхан Абдусаламов
Справедливости ради Эмбид дома йокича победил а этом сезоне
Справедливости ради, он какой сезон побеждает его дома, а когда речь заходит о выезде в Колорадо, у него внезапно болячки появляются
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Как-то неохотно постить что-либо об Эмбииде даже после того, чего он добился сегодня. Нападки со стороны секты Йокича, к сожалению, стали здесь неизлечимой болезнью.

Не буду больше терять времени на комментарии по этой теме, лучше переключусь на теннис и НФЛ.
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Ответ фк кабинет
Вылет во 2 раунде к гадалке не ходи.
В принципе пример хардена
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Ответ BolxoB
Фанатам Йокича все равно, по большому счету. Вот за прошлогоднее МВП обидно.
А за до 2 мвп до этого не обидно?
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Ответ MrJerikO
Фанаты Йокича рофлят вместе с самим Йокичем, который против Детройта делает за игру 2/3 броска и 0 штрафных, когда у Эмбиида, на такие команды встаёт
Напомни, как у Йокича вставал на САС, играя всю 4 четверть пытаясь намусорить трипл-дабл, а потом с фейковой травмой сбежал с матча против ЛАК(которые его дважды уничтожили в этом сезоне)?
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Ответ chiscuid
Фанаты Йокича, конечно, не согласятся с этим, но пока Эмбиид безоговорочный фаворит на звание MVP
Фанаты Йокича рофлят вместе с самим Йокичем, который против Детройта делает за игру 2/3 броска и 0 штрафных, когда у Эмбиида, на такие команды встаёт
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Ответ chiscuid
Фанаты Йокича, конечно, не согласятся с этим, но пока Эмбиид безоговорочный фаворит на звание MVP
вау, уничтожил детей из Спёрс, несите корону.
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Ответ Einfach Safari
ну и там не будет сан-антоний, детройтов и шарлотов
И Вашингтонов.
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Ответ chiscuid
Фанаты Йокича, конечно, не согласятся с этим, но пока Эмбиид безоговорочный фаворит на звание MVP
Я фанат Йокича, но согласен, что Эмбиид очень хорош в этом году и если прям сейчас получит MVP, то заслуженно
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Ответ Альберт Салихов
В принципе пример хардена
Только в этот раз у Хардена есть Кавай и Пол Джордж)
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Ответ melmi
Форма конечно потрясающая , с линейкой по минутам вообще космос Интересно будет в плов на него посмотреть , где на контрасте с регулярной лучше будет защита от соперника , где судьи меньше свистят( и меньше пробитых штрафных будет )
Много раз уже смотрели, нет??
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Ответ Luka Sumila
Ну так это его тактика - на плакать награду, и во втором раунде паковать шмотки в Филу) Эмбид -как показатель латентной слабости к звездам у лиги. Ну как можно кричать что он МВП? Он от каждого контакта в 3секундной вскидывает руки. Как он за флопил Уэсли это вообще рофл)
Сейчас речь не про Йокича и после каждого касания плача судьям моля о штрафных.
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Ответ Iguodala
ахахахахаха, ну и лицемерие, тут половина комментов фанаты Йокича и твои 16 плюсов подтверждают, что фанатам Йокича далеко не все равно
Им нужен 🧯🔥😉
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Ашалет 🦾
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