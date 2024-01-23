Джоэл Эмбиид набрал 70 очков в матче с «Сан-Антонио», установив новый клубный рекорд
Джоэл Эмбиид набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио».
Центровой «Филадельфии» превзошел клубный рекорд, который ранее был установлен легендарным бигменом Уилтом Чемберленом (68 очков в 1967 году). «Сиксерс» победили на домашней арене со счетом 133:123.
По данным ESPN Stats & Information, статистическая линейка Эмбиида – 70 очков, 18 подборов и 5 передач – никогда ранее не наблюдалась в истории НБА.
Помимо обновления личного рекорда и рекорда клуба, Эмбиид также превзошел лучший результат сезона в исполнении форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, набравшего 64 очка против «Индианы».
Эмбиид стал 9-м в истории НБА, кто набрал как минимум 70 очков в одном матче. Ему первому удалось добиться подобного результата, уложившись в 39 минут (Джоэл отыграл 37).
Эмбиид реализовал 24 из 41 с игры (1 из 2 из-за дуги) и 21 из 23 с линии. На его счету также 1 перехват и 1 блок-шот при всего 1 потере.
Вот за прошлогоднее МВП обидно.
Интересно будет в плов на него посмотреть , где на контрасте с регулярной лучше будет защита от соперника , где судьи меньше свистят( и меньше пробитых штрафных будет )
А в январе против Денвера 41 очко считается? (13 из 22)
А в ноябре и декабре Вашингтона 48 (17 из 25) и 50 очков (19 из 29) считается? (а, ну ладно, против Вашингтона же не считается, говорят).
или познай дзен.
Йокичу уже нечего доказывать.
А Джоэлю, как минимум, нужно оправдать позорный мвп прошлого года и узнать, что такое финал конфы.
Не буду больше терять времени на комментарии по этой теме, лучше переключусь на теннис и НФЛ.