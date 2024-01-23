Джоэл Эмбиид набрал 70 очков в победном матче с «Сан-Антонио».

Центровой «Филадельфии» превзошел клубный рекорд, который ранее был установлен легендарным бигменом (68 очков в 1967 году). «Сиксерс» победили на домашней арене со счетом 133:123.

По данным ESPN Stats & Information, статистическая линейка – 70 очков, 18 подборов и 5 передач – никогда ранее не наблюдалась в истории .

Помимо обновления личного рекорда и рекорда клуба, Эмбиид также превзошел лучший результат сезона в исполнении форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо, набравшего 64 очка против «Индианы».

Эмбиид стал 9-м в истории НБА, кто набрал как минимум 70 очков в одном матче. Ему первому удалось добиться подобного результата, уложившись в 39 минут (Джоэл отыграл 37).

Эмбиид реализовал 24 из 41 с игры (1 из 2 из-за дуги) и 21 из 23 с линии. На его счету также 1 перехват и 1 блок-шот при всего 1 потере.