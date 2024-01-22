«Интер» выиграл Суперкубок Италии 3-й раз подряд. У «нерадзурри» 8 побед – больше только у «Юве»

«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии.

В финале турнира «нерадзурри» обыграли « (0:1) благодаря голу Лаутаро Мартинеса в добавленное ко 2-му тайму время.

« » выиграл в 3-й раз подряд – ранее это удавалось только «Милану» в период с 1992 по 1994 год.

Всего у «Интера» 8 побед в турнире. Чаще трофей выигрывал лишь « » – туринцы завоевывали Суперкубок 9 раз.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.