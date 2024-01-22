«Интер» выиграл Суперкубок Италии 3-й раз подряд. У «нерадзурри» 8 побед – больше только у «Юве»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Наполи Суперкубок Италии Футбол

«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии.

В финале турнира «нерадзурри» обыграли «Наполи (0:1) благодаря голу Лаутаро Мартинеса в добавленное ко 2-му тайму время.

«Интер» выиграл Суперкубок Италии в 3-й раз подряд – ранее это удавалось только «Милану» в период с 1992 по 1994 год.

Всего у «Интера» 8 побед в турнире. Чаще трофей выигрывал лишь «Ювентус» – туринцы завоевывали Суперкубок 9 раз.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всех с Победой!!!! Хорошее историческое достижение!
+13
-4
+9
Наш капитан лучше всех. Торо прибавил очень сильно. Продолжай так же. Ждём вторую звезду. 💙🖤 всех болельщиков с победой
+10
-3
+7
Молодцы
+10
-4
+6
Уныло но по делу
+7
-4
+3
Ответ Palacio8
Жаль из кубка вылетели, можно было юбилейный дубль сделать...
за два матча в СА заработали столько, сколько за весь кубок Италии с учётом победы не заработали бы + 2 матча в полуфинале пришлось бы сыграть, ещё стоит учитывать борьбу за скудетто и ЛЧ, то определённо не сдался нам этот ваш кубок, только навредил бы
+4
-2
+2
Индзаги выиграл все посл финалы кроме финала ЛЧ где Марчиняк весь матч бегал за Сити
+8
-7
+1
Всех интеристов с победой!
+4
-4
0
Ответ Batistuta84
Или внутренний требл…я не ошибся ? у Интера вроде их не было, вообще в Италии вроде не было внутренних треблов.
Я имел ввиду 10 кубок и 20 щит. Три внутренних титула в десятом году брали, на вскидку.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий