Лапорта о матче «Реал» – «Альмерия»: «Произошедшее на «Бернабеу» – позор. Судьи должны отреагировать на давление, которое оказывают на них весь сезон»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Альмерия Сантьяго Бернабеу Футбол

Президент «Барселоны» недоволен судейством в матче «Реал» – «Альмерия» (3:2).

«То, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» – это позор. Думаю, что судейский комитет должен отреагировать на давление на судей, которое возникало на протяжении сезона. Не давая ответа, они заставляют нас беспокоиться, потому что мы понимаем, что они пренебрегают своими обязанностями.

Как бы там ни было, я рад нашей победе. Мы чувствуем себя все более сильными и сплоченными, но мы хотим, чтобы это было вознаграждено, и чтобы тот день, когда мы можем недосчитаться очков по решению судей, по решению ВАР, не настал.

Я настроен очень оптимистично и думаю, что мы получим свою награду, и что другие соперники будут спотыкаться, как мы в начале сезона.  Изо дня в день мы работаем и сражаемся, чтобы оставаться во всех турнирах и пытаться выиграть их», – сказал Жоан Лапорта.

«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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49 комментариев
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Почему Перес не позволяет себе высказываться в таком ключе о Барселоне ??
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Позор - это деяния Лапорты на посту президента Барселоны.

Остаётся только искать оправдания.
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Ответ Anya Belova
Почему Перес не позволяет себе высказываться в таком ключе о Барселоне ??
Им важнее облить грязью Реал, чтобы их проблемы были менее заметны. Проблемы в игре, "дело Негрейры", проблемы с регистрацией и т.д. Главное новостной фон убрать на время...
+38
-8
+30
Дед, ну ты то куда?
+17
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+12
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
в истинной и справедливой таблице Барселона должна в сегунде быть из-за дела негрейры
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+9
кто о чем, а бчкшники все о реале, так это причем ещё и призедент говорит...
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Ответ f0rmoceft
Им важнее облить грязью Реал, чтобы их проблемы были менее заметны. Проблемы в игре, "дело Негрейры", проблемы с регистрацией и т.д. Главное новостной фон убрать на время...
Их фанатики поддерживают политику клуба. Сейчас всеми силами будут цепляться за матч Реала, иначе все снова будут говорить про отсутствие игры и дело Негрейры. Уважаю Барселону, как великий клуб, но презираю их мерзких "болельщиков".
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Ну это уже слишком. Ладно когда такого рода коментарии пишет местное глорье. Но чтобы такое позволял себе президент клуба это уже в никакие рамки не лезет. Я надеюсь в Мадриде отреагируют на подобные заявления и будут разбиратся с словами через нужные инстанции. P. S. Какие болельщики такой и президент. Гнилой до невозможности клуб.
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+5
Популист Лапорта, болельщики скушают такие высказывания. Набрал себе плюсиков для следующих выборов ))
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Ответ Anya Belova
Почему Перес не позволяет себе высказываться в таком ключе о Барселоне ??
Перес не может упасть так низко как Лапорте!
Лапорте и Хави стоит друг другу!
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Он хоть чему удивляется, ведь у него есть досье в пару строчек на каждого судью, он должен знать как они судят, зря что ли он 7 млн отвалил
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Барсу отправят в сегунду б и аннулируют судейские трофеи. Осталось немного. Собирают все доказательства. От этого паника и ор в их клубе.
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Сегунда зовёт колхозника из пригорода Жироны
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Я правильно понимаю, что в случае в Реалом позор - это максимум одно пограничное решение больше в какую-то сторону? Вау, невероятно. Уверен, против Мадрида и за Барселону в этом сезоне такого не было, ага
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Требую возвращения Негрейры! -Добавил Лапорта
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Смешно слышать от лицемера такого заявления!!!.
Команда Переса 3 дня назад унизил твою команду.
Мне например тошнит от тебя!!!!
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Ответ Homelender_666
Их фанатики поддерживают политику клуба. Сейчас всеми силами будут цепляться за матч Реала, иначе все снова будут говорить про отсутствие игры и дело Негрейры. Уважаю Барселону, как великий клуб, но презираю их мерзких "болельщиков".
Я тоже уважаю Барсу, но Хави и Лапорта - лютейшие персонажи).
А "фанатики" есть у каждого клуба. Просто в Барсе их, в процентном соотношении, гораздо больше, чем у любого другого клуба.
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Слава Богу, я уж думал, что мы так и не услышим честного и непредвзятого мнения по этому вопиющему случаю
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А что собственно произошло? Там всё по делу
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Лапорта уже перестал хоть видимость благопристойности сохранять
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Ответ Homelender_666
Их фанатики поддерживают политику клуба. Сейчас всеми силами будут цепляться за матч Реала, иначе все снова будут говорить про отсутствие игры и дело Негрейры. Уважаю Барселону, как великий клуб, но презираю их мерзких "болельщиков".
А я более мерзкого президента!!!
+1
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Ответ Anya Belova
Почему Перес не позволяет себе высказываться в таком ключе о Барселоне ??
Так потому, что ему не нужно смещать акценты с ситуации в Реале на Барсу

Очевидно же)
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Иди Негрейре поплачь, может за что платил узнаешь.
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лучше звоните Негрейре
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Ответ Val Smith
Там прямо спорный только один с голом Винисиуса и спорно лишь в трактовке игры рукой. Отмахиваться клешней по лицу нельзя, блокировать мяч поднятой в воздух рукой в штрафной идущий в ворота тоже никогда нельзя было.
Ну, опять-таки, можно спорить об этих эпизодах, было ли воздействие на игрока перед игрой рукой и тд
Весь шум из-за того, что все три эпизода трактовали в пользу Мадрида + победный чистый гол на 99 минуте. Все это вкупе сыграло роль в этой шумихе.
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Ответ los merengues
Три спорных эпизода трактованы в пользу Мадрида. Бывали матчи, когда множество эпизодов трактовалось не в пользу Мадрида. Единственное с чем спорить бессмысленно - авторитет Мадрида в Испании и мире + домашние трибуны оказывали давление на судей, мне кажется, это очевидно.
Там прямо спорный только один с голом Винисиуса и спорно лишь в трактовке игры рукой. Отмахиваться клешней по лицу нельзя, блокировать мяч поднятой в воздух рукой в штрафной идущий в ворота тоже никогда нельзя было.
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Ответ Anya Belova
Почему Перес не позволяет себе высказываться в таком ключе о Барселоне ??
Перес много чего наговорил и продолжает говорит про барсы.
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Ответ f0rmoceft
Я тоже уважаю Барсу, но Хави и Лапорта - лютейшие персонажи). А "фанатики" есть у каждого клуба. Просто в Барсе их, в процентном соотношении, гораздо больше, чем у любого другого клуба.
Полностью согласен. Фанатики, тренер, президент - все заняты общим делом: уничтожением репутации великого клуба.
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Ох, теперь точно надо топить до талого эту пoмoйку с делом Негрейры
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Ответ Tristan...
Ну и в чём он не прав? Всё по факту. Вечное нытьё и давление на судей по клубному тв нашего Реала не даст соврать
Нашего это лично твоего ? Ты делегат сосьос этого клуба ? Или собака на базе клуба ? Какое отношение ты имеешь к Мадриду ?
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