Лапорта о матче «Реал» – «Альмерия»: «Произошедшее на «Бернабеу» – позор. Судьи должны отреагировать на давление, которое оказывают на них весь сезон»
Президент «Барселоны» недоволен судейством в матче «Реал» – «Альмерия» (3:2).
«То, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» – это позор. Думаю, что судейский комитет должен отреагировать на давление на судей, которое возникало на протяжении сезона. Не давая ответа, они заставляют нас беспокоиться, потому что мы понимаем, что они пренебрегают своими обязанностями.
Как бы там ни было, я рад нашей победе. Мы чувствуем себя все более сильными и сплоченными, но мы хотим, чтобы это было вознаграждено, и чтобы тот день, когда мы можем недосчитаться очков по решению судей, по решению ВАР, не настал.
Я настроен очень оптимистично и думаю, что мы получим свою награду, и что другие соперники будут спотыкаться, как мы в начале сезона. Изо дня в день мы работаем и сражаемся, чтобы оставаться во всех турнирах и пытаться выиграть их», – сказал Жоан Лапорта.
«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
Остаётся только искать оправдания.
Лапорте и Хави стоит друг другу!
Команда Переса 3 дня назад унизил твою команду.
Мне например тошнит от тебя!!!!
А "фанатики" есть у каждого клуба. Просто в Барсе их, в процентном соотношении, гораздо больше, чем у любого другого клуба.
Очевидно же)
Весь шум из-за того, что все три эпизода трактовали в пользу Мадрида + победный чистый гол на 99 минуте. Все это вкупе сыграло роль в этой шумихе.