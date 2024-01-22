Олимпийский чемпион Мюнхена Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет.

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР скончался на 77‑м году жизни в понедельник.

В составе команды СССР Поливода также становился бронзовым призером Олимпийских Игр 1968 года, чемпионом мира 1967-го и трехкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971).