Олимпийский чемпион Мюнхена Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет
Олимпийский чемпион Мюнхена Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет.
Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР скончался на 77‑м году жизни в понедельник.
В составе команды СССР Поливода также становился бронзовым призером Олимпийских Игр 1968 года, чемпионом мира 1967-го и трехкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971).
Из 12 советских умерли уже 10. Большинство не дожило и до 65
Паулаускас (жив, скоро 79)
А. Белов (умер в 26)
Коркия (умер в 55)
Коваленко (умер в 57)
Саканделидзе (умер в 58)
Болошев (умер в 63)
Дворный (умер в 63)
Вольнов (умер в 68)
С. Белов (умер в 69)
Поливода (умер в 76)
Жармухамедов (умер в 78)
Больше 70 прожили только 4 из 12. У американцев один умер в 64 и один в 69. все остальные уже прожили более 71 года