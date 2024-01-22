Олимпийский чемпион Мюнхена Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет

Теги происшествия Сборная СССР Мюнхен-1972 Баскетбол

Олимпийский чемпион Мюнхена Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет.

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР скончался на 77‑м году жизни в понедельник.

В составе команды СССР Поливода также становился бронзовым призером Олимпийских Игр 1968 года, чемпионом мира 1967-го и трехкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971).

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15 комментариев
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Из 12 американских участников финала умерли 2 человека (учтем, что они были немного помоложе)
Из 12 советских умерли уже 10. Большинство не дожило и до 65
+14
-1
+13
Ответ Артем Андреев
Из чемпионов 1972 года остался только Паулаускас.
и Едешко
+9
0
+9
Ответ Манагер22
Из 12 американских участников финала умерли 2 человека (учтем, что они были немного помоложе) Из 12 советских умерли уже 10. Большинство не дожило и до 65
Едешко (жив, скоро 79)
Паулаускас (жив, скоро 79)
А. Белов (умер в 26)
Коркия (умер в 55)
Коваленко (умер в 57)
Саканделидзе (умер в 58)
Болошев (умер в 63)
Дворный (умер в 63)
Вольнов (умер в 68)
С. Белов (умер в 69)
Поливода (умер в 76)
Жармухамедов (умер в 78)

Больше 70 прожили только 4 из 12. У американцев один умер в 64 и один в 69. все остальные уже прожили более 71 года
+3
0
+3
Светлая память, а новостнику позор. Анатолий Иванович был баскетболистом.
+6
-4
+2
Ответ Манагер22
Из 12 американских участников финала умерли 2 человека (учтем, что они были немного помоложе) Из 12 советских умерли уже 10. Большинство не дожило и до 65
Бухло, болезни, тренировки на износ и участие в мутном бизнесе здоровья не прибавляют.
+2
0
+2
Прекрасная карьера,земля пухом !
+2
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— Толя на площадке опережал свое время. Не было такого же мощного игрока, как он, в Европе в конце 60‑х. Я даже помню карикатуру, которую на него нарисовали. Он ведь обладал не только мощью, но и фантастической прыгучестью. И его изобразили выпрыгивающим с мячом к кольцу, а за спиной крылья. И то, что в 67 году на чемпионате мира в Монтевидео признали лучшим центровым (а это в 19 лет!), это был грандиозный успех. Очень жаль, что врожденное заболевание не позволило Толе играть на таком высоком уровне достаточно продолжительное время. К сожалению, тогда это не умели лечить. Но он был необыкновенным и очень смелым на площадке. Это отчаянная смелость, казацкая. Толя не боялся никого. Его боялись, а он — никого, — Гомельский
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Ответ Манагер22
Из 12 американских участников финала умерли 2 человека (учтем, что они были немного помоложе) Из 12 советских умерли уже 10. Большинство не дожило и до 65
слышал, что американцы до сих пор не забрали те серебряные медали
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Ответ mmike
Ну тут ещё важно, что у Американцев играли студенты, соответственно в среднем лет на 8 моложе
в среднем на 5-6 лет помоложе. у них 21 год. у СССР где-то 26-27 средний возраст. но все равно там средняя продолжительность жизни игроков будет лет на 15 отличаться в итоге
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Из чемпионов 1972 года остался только Паулаускас.
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Очень грустно (( светлая память...
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Ответ Манагер22
и Едешко
Етить меня за ногу, похоронил хорошего спортсмена раньше срока. Жармухамедова , умершего в 2022 с ним перепутал.
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Ответ Манагер22
Из 12 американских участников финала умерли 2 человека (учтем, что они были немного помоложе) Из 12 советских умерли уже 10. Большинство не дожило и до 65
Всё логично, учитывая среднюю продолжительность жизни в США и в России
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Ответ Манагер22
Из 12 американских участников финала умерли 2 человека (учтем, что они были немного помоложе) Из 12 советских умерли уже 10. Большинство не дожило и до 65
Ну тут ещё важно, что у Американцев играли студенты, соответственно в среднем лет на 8 моложе
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