Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии Рива. Ему было 79 лет

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива.

Бывший нападающий скончался в возрасте 79 лет.

Сообщалось, что у Ривы случился сердечный приступ. Он был госпитализирован, его состояние удалось стабилизировать. Однако вскоре после этого произошло обострение, которое стало смертельным для экс-футболиста.

– лучший бомбардир в истории сборной Италии, на его счету 35 голов в 42 матчах. Большую часть клубной карьеры экс-нападающий провел в « ».