Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии Рива. Ему было 79 лет

Теги Кальяри сборная Италии по футболу серия А Италия Луиджи Рива Футбол

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива.

Бывший нападающий скончался в возрасте 79 лет.

Сообщалось, что у Ривы случился сердечный приступ. Он был госпитализирован, его состояние удалось стабилизировать. Однако вскоре после этого произошло обострение, которое стало смертельным для экс-футболиста. 

Луиджи Рива – лучший бомбардир в истории сборной Италии, на его счету 35 голов в 42 матчах. Большую часть клубной карьеры экс-нападающий провел в «Кальяри». 

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27 комментариев
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Ответ Сергей Ямковой
Рекордсмен топовой сборной забил так мало голов
Если бы тренеры сборной не гнобили Баджо, он бы голов 40-45 положил - так 27 в 56
+32
-3
+29
Рекордсмен топовой сборной забил так мало голов
+30
-5
+25
Ответ Сергей Ямковой
Рекордсмен топовой сборной забил так мало голов
А сколько он должен был в 42 матчах забить, 70 голов?
+17
-4
+13
Покойся с миром, Легенда!
+20
-7
+13
Ответ Kircha v Yambulatovo
А сколько он должен был в 42 матчах забить, 70 голов?
Сергей подразумевал, что у такой сборной как Италия лучший бомбардир в истории имеет всего 35 мячей.
+9
0
+9
Уходят легенды футбола.Время никого не жалеет.
+7
-1
+6
Сколько легенд ушло за последнее время..Вечная память.
+7
-1
+6
Он у меня в журнале Панини Евро 96 был. в разделе ретро звёзды. Земля пухом.
+6
0
+6
Земля пухом
+7
-2
+5
Покойся с миром. Аминь. 🙏
+7
-4
+3
Верный
+2
0
+2
Ответ Trash Talking
Сергей подразумевал, что у такой сборной как Италия лучший бомбардир в истории имеет всего 35 мячей.
Извините, значит не так понял
+2
0
+2
А в чем прикол? В УЕФА 24 игрока, забивших более 50 голов за сборную, и там есть датчане, турки и тд. А с Италией что?
+2
0
+2
Только начался 24-й, а сразу двух звезд забрал. Беккенбауэр и Рива
+1
0
+1
Казался на поле здоровым лбом. А на поверку даже не дотягивал до 180см. Хоть и считался силовым форвардом. В 70м году на Чемпионате мира у него откровенно не перло. Мяч в ворота не шел. От слова никак. Но свои три гола он все-таки забил. Два мексиканцам и один немцам. Все в плей-офф. В четвертьфинале и в полуфинале. На финал его уже не хватило. Как, впрочем, и всех итальянцев.
+2
-1
+1
Мда... Очередная смерть топ-футболиста. Рива сделал Чемпионат Европы 1968.
+2
-1
+1
Италия все же феномен, не плохо играют для сборной, у которой не было великих напов, за редким исключением
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Вечная память...
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Светлая память
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Ответ Trash Talking
Сергей подразумевал, что у такой сборной как Италия лучший бомбардир в истории имеет всего 35 мячей.
Потому что скуадра играет от защиты и командно. Она берет духом, настроем, харизмой и пахотой.
+1
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Ответ Сергей Ямковой
Рекордсмен топовой сборной забил так мало голов
Ну так катеначчо же)
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Ответ Сергей Ямковой
Рекордсмен топовой сборной забил так мало голов
Слышал, что Италия родина катеначчо?
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Ответ haibr
Он у меня в журнале Панини Евро 96 был. в разделе ретро звёзды. Земля пухом.
Эх, прямо олд-скулы сейчас свело. Очень отчетливо помню ту фотокартинку. А рядом вроде бы красовался Амаро Амансио. Как лучший игрок предыдущего, относительно Ривы чемпионата Европы 1964 года
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Ответ morgan23
Эх, прямо олд-скулы сейчас свело. Очень отчетливо помню ту фотокартинку. А рядом вроде бы красовался Амаро Амансио. Как лучший игрок предыдущего, относительно Ривы чемпионата Европы 1964 года
Кроме него и Яшина никого уже не помню из того раздела((

Когда Яшина наклейка попалась, у меня помню прям дух сперло. У меня у единственного во дворе он был.
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Ответ Kit244098
Казался на поле здоровым лбом. А на поверку даже не дотягивал до 180см. Хоть и считался силовым форвардом. В 70м году на Чемпионате мира у него откровенно не перло. Мяч в ворота не шел. От слова никак. Но свои три гола он все-таки забил. Два мексиканцам и один немцам. Все в плей-офф. В четвертьфинале и в полуфинале. На финал его уже не хватило. Как, впрочем, и всех итальянцев.
В сборной Италии он конкурировал с Бонисенья. Они там оба еле разобрались кому пробить мяч в ворота сборной Бразилии в финале-1970. Рива пробил и забил.
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