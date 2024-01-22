Опубликованы переговоры ВАР с матча «Реал» – «Альмерия». Судьи не обсуждали возможный фол в атаке при пенальти в пользу «Мадрида»

Опубликованы аудиозаписи переговоров арбитров матча «Реал» – «Альмерия».

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой .

Судья Франсиско Эрнандес Маэсо, работавший в поле, не увидел нарушения в этом эпизоде, но получил от арбитра ВАР Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса приглашение пройти к монитору. «Идеально. Игрок « » бьет, мяч попадает в отведенную руку. Назначу пенальти без желтой карточки», – сказал Маэсо, посмотрев повтор.

Возможные фолы и в верховой борьбе арбитры не обсуждали.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.

Эрнандес Эрнандес вновь пригласил Маэсо к монитору. «Я назначу фол в пользу «Реала», отменю гол и покажу желтую карточку 6-му номеру «Альмерии», – сказал судья после просмотра.

На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой. Сначала Маэсо отменил гол, посчитав, что он был забит рукой, но затем получил приглашение к монитору.

«Я предлагаю проверить – возможно, руки не было. Дайте мне ракурс с другой камеры. Сделайте паузу в точке контакта. Мяч попадает ему в правое плечо, теперь ты видишь. Мяч попадает в плечо. Оценивай на предмет возможного фола в атаке», – сказал Эрнандес Эрнандес.

«Для меня фола в атаке нет. Я согласен с тобой, мяч попал в плечо. Идеально, мяч попал в плечо, это гол. Я засчитываю гол, фола не было», – сказал Маэсо.

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