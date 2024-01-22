Опубликованы переговоры ВАР с матча «Реал» – «Альмерия». Судьи не обсуждали возможный фол в атаке при пенальти в пользу «Мадрида»
Опубликованы аудиозаписи переговоров арбитров матча «Реал» – «Альмерия».
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса.
Судья Франсиско Эрнандес Маэсо, работавший в поле, не увидел нарушения в этом эпизоде, но получил от арбитра ВАР Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса приглашение пройти к монитору. «Идеально. Игрок «Мадрида» бьет, мяч попадает в отведенную руку. Назначу пенальти без желтой карточки», – сказал Маэсо, посмотрев повтор.
Возможные фолы Антонио Рюдигера и Хоселу в верховой борьбе арбитры не обсуждали.
На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.
Эрнандес Эрнандес вновь пригласил Маэсо к монитору. «Я назначу фол в пользу «Реала», отменю гол и покажу желтую карточку 6-му номеру «Альмерии», – сказал судья после просмотра.
На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой. Сначала Маэсо отменил гол, посчитав, что он был забит рукой, но затем получил приглашение к монитору.
«Я предлагаю проверить – возможно, руки не было. Дайте мне ракурс с другой камеры. Сделайте паузу в точке контакта. Мяч попадает ему в правое плечо, теперь ты видишь. Мяч попадает в плечо. Оценивай на предмет возможного фола в атаке», – сказал Эрнандес Эрнандес.
«Для меня фола в атаке нет. Я согласен с тобой, мяч попал в плечо. Идеально, мяч попал в плечо, это гол. Я засчитываю гол, фола не было», – сказал Маэсо.
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
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"Мяч попадает ему в правое плечо, теперь ты видишь. Мяч попадает в плечо. Оценивай на предмет возможного фола в атаке», "
Что это такое, как не навязывание решения? Это Маэса должен был решить, куда мяч попал, в плечо или в руку. Очевидное нарушение регламента ВАР и фаворитизм в пользу одной команды.
А обсуждают не только болельщики Барселоны.
Вот гол Винисиуса зря засчитали, нет ни одного повтора, по которому можно сказать, что гол забит плечом.
Пенальти тоже спорный.
Ну что же, бывает и такое.
Но я не об этом, а в том, что ВАР вообще не имел права лезть в этот момент, поскольку явной и очевидной ошибки там не было. Не говоря уже о том, чтобы навязывать главному решение. Грубейшее нарушение протокола ВАР на лицо.
Второй гол, Маеса в двух метрах в режиме реального времени все видел, принял решение о том что удар рукой беллингема был слабый, и беллингем симулировал, поэтому и не стал свистеть сразу, судья на вар вмешался ок(хотя тоже по сегодняшним трактовкам, 80 процентов даже не стали бы смотреть вар)но Маэса должен был подойти и сказать симуляция, так как с двух метров было лучше видно, и гол Альмерии должны были засчитывать. Далее третий гол - самый цирк, я конечно выпал с этого. Идёт трансляция залетает мяч от винисиуса, Маэса отменяет гол, далее в трансляции идут повторы с 5 разных ракурсов(4 крупным планом и 1 дальним планом на которых видно что мяч попадает в зону которая у всех соввременных судей трактуется как игра рукой, более того винисиус ещё и движение делает этой самой рукой-плечом), , Маэса подходит к монитору вар и ему показывают 2 повтора(с дальнего ракурса на котором даже не разглядеть винисиус это или Дональд Трамп и второй повтор на котором ни..я не видно, так как там обзор закрыт игроком Альмерии) и маэса исходя из этих двух повторов принимает скорее верное решение, потому что на этих повторах игры рукой видно не было и засчитывает гол. В общем в итоге: первый спорный, в любом другом матче Ла лиги, таких моментов по 5 штук за игру бывает и никто не бежит вар смотреть, второй отмененный - Маэса должен был подойти и на три буквы послать Эрнандеса, третий гол - вся бригада вар которые повторы крутит должна быть проверена прокуратурой на коррупцию и подкуп, а Маэса должен был их послать и спросить а чё нет получше повтора зачем вы мне Дональда Трампа показываете?
P.s.: так как так часто вар не смотрели с чемпионата мира 2018, мое предположение Эрнандес и бригада вар решили проучить Реал Мадрид и Переса, за слишком большое давление на корпус арбитров и решили устроить так сказать итальянскую забастовку, то есть работать четко по правилам при этом срывая планы производства, да тут планов производства нет, но на репутацию реала повлиять очень сильно можно, и прикол в чем, теперь вся ла лига считает что реал обокрал последнюю команду чемпионата, которая могла бы добыть первую победу и начать выкорапкиваться со дна таблицы, но нет хитрый перес всех купил.. в общем сами вспомните как вар смотрели на чм2018, там каждый мили спорный эпизод смотрели и принимали и все были довольны, но после ЧМ перестали дергать арбитров и снова начались хз какие трактовки, я говорю, я помню игру в которой 4 раза мяч в руку попадал в штрафной реала и ничего не ставили, начались двойные стандарты, а так можно было бы как на ЧМ - любое касание руки - вар..
P.s.: я болельщик реала