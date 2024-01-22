Опубликованы переговоры ВАР с матча «Реал» – «Альмерия». Судьи не обсуждали возможный фол в атаке при пенальти в пользу «Мадрида»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Хоселу Франсиско Эрнандес Маэсо Антонио Рюдигер Алехандро Эрнандес Эрнандес видеоповторы Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Серхио Аррибас Кайки Фернандес Дьон Лопи Футбол

Опубликованы аудиозаписи переговоров арбитров матча «Реал» – «Альмерия».

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса.

Судья Франсиско Эрнандес Маэсо, работавший в поле, не увидел нарушения в этом эпизоде, но получил от арбитра ВАР Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса приглашение пройти к монитору. «Идеально. Игрок «Мадрида» бьет, мяч попадает в отведенную руку. Назначу пенальти без желтой карточки», – сказал Маэсо, посмотрев повтор.

Возможные фолы Антонио Рюдигера и Хоселу в верховой борьбе арбитры не обсуждали.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.

Эрнандес Эрнандес вновь пригласил Маэсо к монитору. «Я назначу фол в пользу «Реала», отменю гол и покажу желтую карточку 6-му номеру «Альмерии», – сказал судья после просмотра.

На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой. Сначала Маэсо отменил гол, посчитав, что он был забит рукой, но затем получил приглашение к монитору.

«Я предлагаю проверить – возможно, руки не было. Дайте мне ракурс с другой камеры. Сделайте паузу в точке контакта. Мяч попадает ему в правое плечо, теперь ты видишь. Мяч попадает в плечо. Оценивай на предмет возможного фола в атаке», – сказал Эрнандес Эрнандес.

«Для меня фола в атаке нет. Я согласен с тобой, мяч попал в плечо. Идеально, мяч попал в плечо, это гол. Я засчитываю гол, фола не было», – сказал Маэсо. 

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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82 комментария
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Клубное ТВ Реала: идеальное судейство, идеальное!
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Эрнандесу Эрнандесу видимо неплохой перевод вчера пришёл в Сбербанк онлайн
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Там ещё Винисиус за три минуты до победного умышленно ударил игрока локтем в голову и должен был быть удалён. ВАР удивительно ослеп в этот момент.
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а че обсуждать , если уже на карту капнуло ))
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Симпатизирую Реалу уже очень много лет. Скажу своё мнение: всё же Вини забил рукой, а не плечом. По поводу пенальти - по дурацким современным правилам пеналь, конечно, был. По совершенно дурацким! Я считаю их несправедливыми, но тут ничего не поделаешь. Формально судья прав. Якобы фолы Рюдигера и Хоселу считаю надуманными. Если бы один или второй забили после этого навеса чистый гол - ни у кого бы вопросов не возникло. Но! Пенальти должны были перебить. Так как Винисиус вбежал в штрафную до удара Беллингема (при этом игроки Альмерии в штрафную не вбегали). Специально пересматривал этот момент и скриншоты делал. По правилам в таком случае пенальти повторяется (если гол был забит, если нет, то назначается свободный от ворот). Так что Альмерии, конечно, есть на что жаловаться...
https://disk.yandex.ru/i/pDUjKpNAyDQ41w
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И без переговоров судей понятно, что вчера судили так, чтобы вытащить реал из позора ,который сделала команда из дна таблицы.
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Ало это Эрнандес Эрнандес, что думаешь? Думаю что гол головой можно считать за два, да я тоже так думаю гол головой считаем за два!
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В Ла-Лиге протокол ВАР читали хоть? Отчего главным на матче был Эрнандес Эрнандес, а не судья в поле?
"Мяч попадает ему в правое плечо, теперь ты видишь. Мяч попадает в плечо. Оценивай на предмет возможного фола в атаке», "
Что это такое, как не навязывание решения? Это Маэса должен был решить, куда мяч попал, в плечо или в руку. Очевидное нарушение регламента ВАР и фаворитизм в пользу одной команды.
+7
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Деньги перечислены, идеально
+16
-11
+5
какое плечо, рукой сыграл
+14
-10
+4
Как уже здесь было замечено, все решения судьёй были приняты не в пользу Реала, и лишь после просмотра ВАР судья отменял свои решения и принимал иные. Что вы скажите на это, глоры бчк?
+8
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+4
Ответ Dexter Morgan
Там нечего обсуждать.
Если бы нечего было обсуждать, то ни кто бы и не обсуждал.
А обсуждают не только болельщики Барселоны.
+4
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+4
В моменте с Винисиусом не было явной и очевидной ошибки главного - была пограничная ситуация. ВАР не имел права (!!!) вмешиваться в такую. Это согласно протокола ВАР.
+8
-5
+3
В моменте с голом винисиуса мне сначала показалось что была рука, с другого ракурса что мяч попал в плечо, но… и это очень большое НО!!! После отмены гола винисиус был очень спокоен, что не свойственно такой истеричке. Попади мяч в плечо он вешался бы на судью, как делает это при менее значимых ситуациях.
+7
-4
+3
Ответ Dexter Morgan
Так там ничего и не было. Нечего обсуждать. Глоры бчк, вас отвлекли от проблем вашего клуба? Я вас поздравляю, вам промыли мозги представители вашего же клуба. Теперь вы вместе того, чтобы переживать за текущее положение дел в Барселоне, будете обсуждать Реал.
Обсуждают судейство а не Реал.
+7
-4
+3
Ответ Нефанатик
В моменте с голом винисиуса мне сначала показалось что была рука, с другого ракурса что мяч попал в плечо, но… и это очень большое НО!!! После отмены гола винисиус был очень спокоен, что не свойственно такой истеричке. Попади мяч в плечо он вешался бы на судью, как делает это при менее значимых ситуациях.
он принял пустырник
+4
-1
+3
По отмененному голу вопросов нет, там фол 100%.
Вот гол Винисиуса зря засчитали, нет ни одного повтора, по которому можно сказать, что гол забит плечом.
Пенальти тоже спорный.
Ну что же, бывает и такое.
+3
-1
+2
Ответ Moris@1111
ты ещё вспомни за 10 минут до гола
вымысле за 10 минут до гола? он как бы не говорит об отмене гола из-за этого, он говорит о том, что ваш винт намеренно игрока локтем ударил, за что должен был быть удалён. и не имеет значения, когда это произошло, после такого произвола вини всегда будет так делать
+3
-1
+2
Так там ничего и не было. Нечего обсуждать. Глоры бчк, вас отвлекли от проблем вашего клуба? Я вас поздравляю, вам промыли мозги представители вашего же клуба. Теперь вы вместе того, чтобы переживать за текущее положение дел в Барселоне, будете обсуждать Реал.
+17
-15
+2
Ответ Caerly
В моменте с Винисиусом не было явной и очевидной ошибки главного - была пограничная ситуация. ВАР не имел права (!!!) вмешиваться в такую. Это согласно протокола ВАР.
Согласно протокола ВАР Эрнандес вообще не имел права подсказывать главному решения! Он должен был только обратить внимание его на сомнительные моменты.
+2
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+1
Ответ Madhamish
Согласно протокола ВАР Эрнандес вообще не имел права подсказывать главному решения! Он должен был только обратить внимание его на сомнительные моменты.
И то только если они являются ЯВНОЙ И ОЧЕВИДНОЙ ошибкой
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Ответ Ansu Fati
Опубликуйте уже выписку с банковской карты Эрнандеса и Маэсо))
Маэсо, когда увидел выписку: «Идеально!»
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Ответ Okaka
плечо это часть руки от локтевого сустава до плечевого, верхней частью плеча играть можно, но тут кажется, что мяч задел середину плеча
Уже и Иттуральде и Лаос признали что это игра рукой и гол засчитан неправильно. Лаос при всем его позерстве - арбитр ФИФА, а не дурачок в душе.
Но я не об этом, а в том, что ВАР вообще не имел права лезть в этот момент, поскольку явной и очевидной ошибки там не было. Не говоря уже о том, чтобы навязывать главному решение. Грубейшее нарушение протокола ВАР на лицо.
+1
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Пеналь спорный - но там рикошет был от головы, да рука отставлена, но на игрока идёт воздействие со стороны хоселу, поэтому руку можно считать в естественном положении, а то что рикошет был, и мяч резко изменил траекторию, вообще вроде как не должны за фол засчитывать попадание в руку. В общем здесь 70/30 на то что не было пенальти.
Второй гол, Маеса в двух метрах в режиме реального времени все видел, принял решение о том что удар рукой беллингема был слабый, и беллингем симулировал, поэтому и не стал свистеть сразу, судья на вар вмешался ок(хотя тоже по сегодняшним трактовкам, 80 процентов даже не стали бы смотреть вар)но Маэса должен был подойти и сказать симуляция, так как с двух метров было лучше видно, и гол Альмерии должны были засчитывать. Далее третий гол - самый цирк, я конечно выпал с этого. Идёт трансляция залетает мяч от винисиуса, Маэса отменяет гол, далее в трансляции идут повторы с 5 разных ракурсов(4 крупным планом и 1 дальним планом на которых видно что мяч попадает в зону которая у всех соввременных судей трактуется как игра рукой, более того винисиус ещё и движение делает этой самой рукой-плечом), , Маэса подходит к монитору вар и ему показывают 2 повтора(с дальнего ракурса на котором даже не разглядеть винисиус это или Дональд Трамп и второй повтор на котором ни..я не видно, так как там обзор закрыт игроком Альмерии) и маэса исходя из этих двух повторов принимает скорее верное решение, потому что на этих повторах игры рукой видно не было и засчитывает гол. В общем в итоге: первый спорный, в любом другом матче Ла лиги, таких моментов по 5 штук за игру бывает и никто не бежит вар смотреть, второй отмененный - Маэса должен был подойти и на три буквы послать Эрнандеса, третий гол - вся бригада вар которые повторы крутит должна быть проверена прокуратурой на коррупцию и подкуп, а Маэса должен был их послать и спросить а чё нет получше повтора зачем вы мне Дональда Трампа показываете?
P.s.: так как так часто вар не смотрели с чемпионата мира 2018, мое предположение Эрнандес и бригада вар решили проучить Реал Мадрид и Переса, за слишком большое давление на корпус арбитров и решили устроить так сказать итальянскую забастовку, то есть работать четко по правилам при этом срывая планы производства, да тут планов производства нет, но на репутацию реала повлиять очень сильно можно, и прикол в чем, теперь вся ла лига считает что реал обокрал последнюю команду чемпионата, которая могла бы добыть первую победу и начать выкорапкиваться со дна таблицы, но нет хитрый перес всех купил.. в общем сами вспомните как вар смотрели на чм2018, там каждый мили спорный эпизод смотрели и принимали и все были довольны, но после ЧМ перестали дергать арбитров и снова начались хз какие трактовки, я говорю, я помню игру в которой 4 раза мяч в руку попадал в штрафной реала и ничего не ставили, начались двойные стандарты, а так можно было бы как на ЧМ - любое касание руки - вар..
P.s.: я болельщик реала
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Ответ Ебздрогыч
Клубное ТВ Реала: идеальное судейство, идеальное!
С таким судейством и Балтика разрывала бы Ла-Лигу)))
+5
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Мечтаю быть испанским рефери. Они ни в чем не будут нуждаться пока есть Реал))
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Весь мир видел как Рюдигер и Хоселу нарушают правило в атаке , а это клоуны даже не посмотрели . Всё что нужно знать о пенальти .
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Ответ GasKonec
Ты будешь удивлён, но у людей нет чёткого понимания где плечо, а где рука. Можно загуглить много где. Хотя бы здесь https://www.emory.edu/INTELNET/dar244.htm#:~:text=Словарь%20Ожегова%3A%20ПЛЕЧО%20—%20(brachium,туловища%20и%20верхнюю%20часть%20руки. Ещё раз повторюсь, своё мнение по поводу гола Вини не навязываю никому.
Причем тут, что у людей боже
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Ответ ljolik888
Адекватный болельщик Реала . Пенальти сто процентов не было . Гол Винисиуса на 90 процентов был .
Тут тоже спорно, гол Лео в ворота АТМ отменили, гол Бенза в сезоне 19/20 засчитан как и вчерашний, хотя эпизоды идентичны
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-3
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Ответ Iliiaz
Кто ты герой?
Тебе зачем?
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