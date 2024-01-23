«Интер Майами» проиграл «Далласу» (0:1) в товарищеском матче. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте
«Интер Майами» проиграл «Далласу» (0:1) в товарищеском матче.
За клуб из Флориды выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Альба сегодня отыграл полный матч. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте.
Товарищеский матч
Даллас
- Дата проведения
- 23 января, 02.00, «Коттон Боул»
- Гол:
- 1:0 – 3 Феррейра.
-
Даллас –
Пас (Маурер, 46; Carrera, 69), Endeley (Pondeca, 46), Ибега (Farrington, 46), Джанкуа (Korça, 46; Westergren, 84), Берджесс (Humphrey, 69), Ильярраменди (García Murillo, 35; Sainte, 76), Фрэйзер (Фарфан, 46), Арриола (Ntsabeleng, 35; Urzua, 76), Анса (Гонсалес, 46), Феррейра (Norris, 44), Сили (Льетхет, 46; Fonseca de Araújo Martins, 76).
-
Интер Майами –
Кэллендер, Йедлин (Боутрайт, 75), Кривцов, Аллен (Сэйлор, 75), Авилес (Маквей, 46), Альба, Бускетс (Кампана, 64), Грессель (Сандерленд, 64), Руис (Тэйлор, 46), Месси (Грегоре, 64), Суарес (Стефанелли, 64).
У бездаря все идет по плану. Сейчас не время расчехлять атомную бомбу.
А вот под постами про роналду которые не выносятся влево почему-то шайка фанбоев налетает сразу, некоторые даже на тэг подписаны
Это забавляет)
1999: МЮ выигрывает Требл, ЗМ получает Ривалдо за Копу и статистику в Барсе(По мнению хейтеров Месси за такие достижения не заслуживал ЗМ, а Ривалдо полностью заслужил).
2002: Роналдо получает ЗМ только за ЧМ, за клуб в том сезоне он почти не играл. По мнению хейтеров это полностью заслуженный ЗМ, а ЗМ Месси за ЧМ, Лигу 1, Суперкубок и 60+ голевых действии дали за пиар.
2005: Роналдиньо получает ЗМ за то, что индивидуально играл в футбол лучше всех, хотя вылетел в 1/8 в том году. По мнению хейтеров это 100 % ЗМ, а ЗМ Месси за 70+ результативных действии за сезон и супер индивидуальную игру не заслуженный))
Весьма логично, что команды плюс/минус такого же уровня, но у которых сезон в разгаре - разнесли бы их)