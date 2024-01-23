«Интер Майами» проиграл «Далласу» (0:1) в товарищеском матче. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте

«Интер Майами» проиграл «Далласу» (0:1) в товарищеском матче.

За клуб из Флориды выступают бывшие футболисты «Барселоны» , , и Жорди Альба.

Альба сегодня отыграл полный матч. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте.

Товарищеский матч

Даллас