«Интер Майами» проиграл «Далласу» (0:1) в товарищеском матче. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте

Теги МЛС ФК Даллас Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) результаты Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

«Интер Майами» проиграл «Далласу» (0:1) в товарищеском матче.

За клуб из Флориды выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Альба сегодня отыграл полный матч. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте. 

Товарищеский матч

Даллас

Даллас США – Интер Майами США 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 января, 02.00, «Коттон Боул»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – Феррейра.
ДалласПас (Маурер, 46; Carrera, 69), Endeley (Pondeca, 46), Ибега (Farrington, 46), Джанкуа (Korça, 46; Westergren, 84), Берджесс (Humphrey, 69), Ильярраменди (García Murillo, 35; Sainte, 76), Фрэйзер (Фарфан, 46), Арриола (Ntsabeleng, 35; Urzua, 76), Анса (Гонсалес, 46), Феррейра (Norris, 44), Сили (Льетхет, 46; Fonseca de Araújo Martins, 76).
Интер МайамиКэллендер, Йедлин (Боутрайт, 75), Кривцов, Аллен (Сэйлор, 75), Авилес (Маквей, 46), Альба, Бускетс (Кампана, 64), Грессель (Сандерленд, 64), Руис (Тэйлор, 46), Месси (Грегоре, 64), Суарес (Стефанелли, 64).
Предупреждения:
Авилес (20), Альба (35), Грессель (39).

 

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54 комментария
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Золотой мяч этому господину :))
+77
-35
+42
Ответ deadjoker
Золотой мяч этому господину :))
Товарищеский мяч
+42
-12
+30
Месси делает хитро : 9 месяцев не забивает, потом забивает гол перед церемонией ЗМ и все радуются и помнят его до конца следующего гола через год. Так он и получил лучшего игрока за 2023 год за 1 гол в МЛС.
У бездаря все идет по плану. Сейчас не время расчехлять атомную бомбу.
+58
-39
+19
Ответ Vedved
Истинные фаны Месси - как всегда, первые в комментах🤣
ну спортс вынес в главные новости)

А вот под постами про роналду которые не выносятся влево почему-то шайка фанбоев налетает сразу, некоторые даже на тэг подписаны

Это забавляет)
+19
-7
+12
Истинные фаны Месси - как всегда, первые в комментах🤣
+21
-15
+6
Интересно, сколько Месси забьет в новом сезоне МЛС? Сумеет побить свой личный рекорд в 2 гола?)
+21
-16
+5
Ответ раскаявшийся жиробас
ЧМ был полтора года назад, мессиглоры будут до 2122 года теперь этим достижением будут кичиться?)
а через сколько нужно забыть? через 15 минут? ЧМ раз в четыре года. значит, до следующего, будет действующим чемпионом мира)
+8
-3
+5
Ответ Leganessi
Месси делает хитро : 9 месяцев не забивает, потом забивает гол перед церемонией ЗМ и все радуются и помнят его до конца следующего гола через год. Так он и получил лучшего игрока за 2023 год за 1 гол в МЛС. У бездаря все идет по плану. Сейчас не время расчехлять атомную бомбу.
Если Месси бездарь, то кто остальные игроки?)
+9
-4
+5
Ответ Leganessi
Месси делает хитро : 9 месяцев не забивает, потом забивает гол перед церемонией ЗМ и все радуются и помнят его до конца следующего гола через год. Так он и получил лучшего игрока за 2023 год за 1 гол в МЛС. У бездаря все идет по плану. Сейчас не время расчехлять атомную бомбу.
Ты реально трёхсторонний скоч
+3
0
+3
Почему-то не написали в новости, что после окончания матча прямо на поле Месси вручили золотой мяч за 2024 год по итогам этой одной игры, где месси показал гениальную игру и перевернул всё понимание футбола.
+8
-5
+3
Ответ Leganessi
Месси делает хитро : 9 месяцев не забивает, потом забивает гол перед церемонией ЗМ и все радуются и помнят его до конца следующего гола через год. Так он и получил лучшего игрока за 2023 год за 1 гол в МЛС. У бездаря все идет по плану. Сейчас не время расчехлять атомную бомбу.
Бездарь?)
+4
-1
+3
Ответ deadjoker
Золотой мяч этому господину :))
Оригинальная шутка, долго придумывал?
+5
-3
+2
Ответ Любезный Коссутий
походу, Бэкс там мкакой-то пансионат собрал, где стариканы наслаждаются жизнью, периодически пиная мячик в свое удовольствие
и выигрывая трофеи
+4
-2
+2
Ответ deadjoker
Золотой мяч этому господину :))
Суаресу?
+4
-2
+2
Ответ deadjoker
Золотой мяч этому господину :))
8 хватает….главное больше чем у Роналду
+2
-1
+1
Ответ yaroslav prihodko
Это достойно, как минимум для попадания в тройку призеров на ЗМ и The Best
Ты это про 54 гола в лиге песков?
+1
0
+1
В комментариях они фанаты Роналду
+5
-4
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ты противопоставляешь Месси Роналду. Наверное не застал 90-ые и начало 2000-ых. Когда на ЗМ претендентов было каждый год с десяток,а ещё был Бриллиантовый Мяч. А сейчас в основном побеждает тот,чья пиар-служба лучше работает.
Раньше ЗМ давали каким-то Оуэнам и Недведам.
+4
-3
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ты противопоставляешь Месси Роналду. Наверное не застал 90-ые и начало 2000-ых. Когда на ЗМ претендентов было каждый год с десяток,а ещё был Бриллиантовый Мяч. А сейчас в основном побеждает тот,чья пиар-служба лучше работает.
Хочешь докажу, что раньше ЗМ тоже получал тот, у кого пиар-служба была лучше?)

1999: МЮ выигрывает Требл, ЗМ получает Ривалдо за Копу и статистику в Барсе(По мнению хейтеров Месси за такие достижения не заслуживал ЗМ, а Ривалдо полностью заслужил).

2002: Роналдо получает ЗМ только за ЧМ, за клуб в том сезоне он почти не играл. По мнению хейтеров это полностью заслуженный ЗМ, а ЗМ Месси за ЧМ, Лигу 1, Суперкубок и 60+ голевых действии дали за пиар.

2005: Роналдиньо получает ЗМ за то, что индивидуально играл в футбол лучше всех, хотя вылетел в 1/8 в том году. По мнению хейтеров это 100 % ЗМ, а ЗМ Месси за 70+ результативных действии за сезон и супер индивидуальную игру не заслуженный))
+5
-4
+1
Черни приходится довольствоваться малым - поражением в товарищеском матче, так можно на мгновение забыть о ЧМ.
+8
-7
+1
отвратительная конечно реализация у Майами. это касается всей команды . 180 + минут и 0 голов. аль - насер и аль хилаль разнесёт их в пух и прах.
+7
-6
+1
Ответ Syndycate
А Best тоже справедливо забрал за 2023?)
Однозначно нет) не понимаю за что отдали) но предыдущий комментатор писал про ЗМ, про ЗМ ему и ответил)
+1
0
+1
ждёт дурачков с "9 ЗМ"🤡
+25
-25
0
Отличный матч от Месси.. Жаль, Суарес совсем никакой.. Лишний вес, скорости нет вообще.. Видно, что долго Майами не играл.. Но, всё только начинается..
+2
-2
0
Ответ Leganessi
Месси делает хитро : 9 месяцев не забивает, потом забивает гол перед церемонией ЗМ и все радуются и помнят его до конца следующего гола через год. Так он и получил лучшего игрока за 2023 год за 1 гол в МЛС. У бездаря все идет по плану. Сейчас не время расчехлять атомную бомбу.
Вы хорошо разбираетесь в футболе, назвав Месси бездарем!
0
0
0
Ответ Александр Северный
отвратительная конечно реализация у Майами. это касается всей команды . 180 + минут и 0 голов. аль - насер и аль хилаль разнесёт их в пух и прах.
Да ладно, мужики только начали подготовку к сезону. Вообще не вижу смысла оценивать игру по товарнякам)
Весьма логично, что команды плюс/минус такого же уровня, но у которых сезон в разгаре - разнесли бы их)
0
0
0
Ответ Дзмітрый Фарботка
Черни приходится довольствоваться малым - поражением в товарищеском матче, так можно на мгновение забыть о ЧМ.
ЧМ был полтора года назад, мессиглоры будут до 2122 года теперь этим достижением будут кичиться?)
+9
-9
0
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