Тамбовцева о допинг-бане: «Мы подали апелляцию в российский суд, чтобы хотя бы в своей стране добиться справедливости»
Дисквалифицированная за допинг Тамбовцева оспорила наказание в российском суде.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на два года отстранила россиянку Анастасию Тамбовцеву, в чьей пробе нашли запрещенный метилгексанамин.
Спортсменка выступала на Олимпиадах 2002 и 2006 годов в санном спорте (27-е и 21-е места соответственно), а также в 2010 году в составе бобслейного экипажа (9-е место).
Срок дисквалификации действует до 2 октября 2025-го, при этом Тамбовцева завершила карьеру еще в 2014-м.
«Теперь мы подали апелляцию в наш российский суд, чтобы хотя бы у себя в своей стране добиться справедливости. Слушания пройдут в Московском городском суде.
Меня дисквалифицировали на основании базы данных LIMS московской лаборатории, допинг-проба была взята в 2012 году во время тренировочных мероприятий на сочинской трассе, которая к тому времени еще не прошла утверждение у международной федерации.
Препарат, который у меня был обнаружен, тогда был разрешен к применению в тренировочный период. Однако в календаре, как оказалось, эти спуски значились как официальные соревнования, хотя никаких протоколов и других документов нет.
Я не могу исключать того, что этот препарат попал в мой организм через БАД (биологические активные добавки), экстракт герани.
Почему я пошла в CAS? Мы сейчас находимся в таком положении, что нас постоянно шпыняют, а мы даже не пытаемся за себя побороться. В условиях, когда на нас накладывают всевозможные санкции, это для меня был принципиальный вопрос», – сказала Тамбовцева.
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«Теперь мы подали апелляцию в наш российский суд, чтобы хотя бы у себя в своей стране добиться справедливости. Слушания пройдут в Московском городском суде.
Видимо, это все для того, чтобы когда в чинуши пойдет допингисткой не обзывали
Странно при этом читается "Я не могу исключать того, что этот препарат попал в мой организм через БАД (биологические активные добавки), экстракт герани."
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Идет к окну проверять, есть ли на подоконнике герань
Так на основании чего любой суд изменит приговор, если никаких других документов не будет предоставлено? Суд возьмёт единственный доступный официальный документ (тот самый календарь) и так же определит, что спуски считались официальными соревнованиями.