Тамбовцева о допинг-бане: «Мы подали апелляцию в российский суд, чтобы хотя бы в своей стране добиться справедливости»

Дисквалифицированная за допинг Тамбовцева оспорила наказание в российском суде.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на два года отстранила россиянку Анастасию Тамбовцеву, в чьей пробе нашли запрещенный метилгексанамин.

Спортсменка выступала на Олимпиадах 2002 и 2006 годов в санном спорте (27-е и 21-е места соответственно), а также в 2010 году в составе бобслейного экипажа (9-е место).

Срок дисквалификации действует до 2 октября 2025-го, при этом Тамбовцева завершила карьеру еще в 2014-м.

«Теперь мы подали апелляцию в наш российский суд, чтобы хотя бы у себя в своей стране добиться справедливости. Слушания пройдут в Московском городском суде.

Меня дисквалифицировали на основании базы данных LIMS московской лаборатории, допинг-проба была взята в 2012 году во время тренировочных мероприятий на сочинской трассе, которая к тому времени еще не прошла утверждение у международной федерации.

Препарат, который у меня был обнаружен, тогда был разрешен к применению в тренировочный период. Однако в календаре, как оказалось, эти спуски значились как официальные соревнования, хотя никаких протоколов и других документов нет.

Я не могу исключать того, что этот препарат попал в мой организм через БАД (биологические активные добавки), экстракт герани.

Почему я пошла в CAS? Мы сейчас находимся в таком положении, что нас постоянно шпыняют, а мы даже не пытаемся за себя побороться. В условиях, когда на нас накладывают всевозможные санкции, это для меня был принципиальный вопрос», – сказала Тамбовцева.

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