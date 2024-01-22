Тамбовцева о допинг-бане: «Мы подали апелляцию в российский суд, чтобы хотя бы в своей стране добиться справедливости»

Теги допинг сборная России жен (бобслей) Анастасия Тамбовцева (Скулкина) сборная России жен (сани) IBSF московская антидопинговая лаборатория Бобслей/сани/скелетон

Дисквалифицированная за допинг Тамбовцева оспорила наказание в российском суде.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на два года отстранила россиянку Анастасию Тамбовцеву, в чьей пробе нашли запрещенный метилгексанамин.

Спортсменка выступала на Олимпиадах 2002 и 2006 годов в санном спорте (27-е и 21-е места соответственно), а также в 2010 году в составе бобслейного экипажа (9-е место).

Срок дисквалификации действует до 2 октября 2025-го, при этом Тамбовцева завершила карьеру еще в 2014-м. 

«Теперь мы подали апелляцию в наш российский суд, чтобы хотя бы у себя в своей стране добиться справедливости. Слушания пройдут в Московском городском суде.

Меня дисквалифицировали на основании базы данных LIMS московской лаборатории, допинг-проба была взята в 2012 году во время тренировочных мероприятий на сочинской трассе, которая к тому времени еще не прошла утверждение у международной федерации.

Препарат, который у меня был обнаружен, тогда был разрешен к применению в тренировочный период. Однако в календаре, как оказалось, эти спуски значились как официальные соревнования, хотя никаких протоколов и других документов нет.

Я не могу исключать того, что этот препарат попал в мой организм через БАД (биологические активные добавки), экстракт герани.

Почему я пошла в CAS? Мы сейчас находимся в таком положении, что нас постоянно шпыняют, а мы даже не пытаемся за себя побороться. В условиях, когда на нас накладывают всевозможные санкции, это для меня был принципиальный вопрос», – сказала Тамбовцева.

Наш суд отменил допинг-бан олимпийского чемпиона. В мире он дисквалифицирован, а в России может тренировать сборную

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России

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12 комментариев
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А, ну Мосгорсуд или Басманный сейчас и звание победительницы ОИ на территории РФ дорисуют в качестве бонуса к отмене решения о допинге.
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Зубков научил? Наш первый олимпийский чемпион по версии басманного правосудия
+27
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Срок дисквалификации действует до 2 октября 2025-го, при этом Тамбовцева завершила карьеру еще в 2014-м.

«Теперь мы подали апелляцию в наш российский суд, чтобы хотя бы у себя в своей стране добиться справедливости. Слушания пройдут в Московском городском суде.

Видимо, это все для того, чтобы когда в чинуши пойдет допингисткой не обзывали
+23
-2
+21
Экстракт герани это и есть DMAA, он же метилгексанамин, "дизайнерский стероид", он же психостимулятор - допинг, оборот которого сейчас запрещён и в России со сроками.

Странно при этом читается "Я не могу исключать того, что этот препарат попал в мой организм через БАД (биологические активные добавки), экстракт герани."
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Нынче в своей стране можно и законы физики поменять на более справедливые. Например отменить падение при свержении с пьедестала...
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Верим, верим ....
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Экстракт герани, таааакс.

->
Идет к окну проверять, есть ли на подоконнике герань
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В тот самый, самый гуманный
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Заинтересовался, что же такое допинг-баня.
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За свой счёт, сколько угодно.
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Дело Зубкова живёт!
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"Однако в календаре, как оказалось, эти спуски значились как официальные соревнования, хотя никаких протоколов и других документов нет."
Так на основании чего любой суд изменит приговор, если никаких других документов не будет предоставлено? Суд возьмёт единственный доступный официальный документ (тот самый календарь) и так же определит, что спуски считались официальными соревнованиями.
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