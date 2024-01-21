Australian Open. 4-й круг. Медведев сыграет с Боржесом, Алькарас встретится с Кецмановичем, Зверев – с Норри
Даниил Медведев сыграет с Нуну Боржесом в четвертом круге Australian Open.
Карлос Алькарас встретится с Миомиром Кецмановичем.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 22 января, 05.30
- Дата проведения
- 22 января, 07.00
- Дата проведения
- 22 января, 08.00
- Дата проведения
- 22 января, 11.00
Надеюсь, что ты прав)
Это ведь как Мандарин против Новаче..
Не знаю, как сложится для нас еще один игровой день сегодня. Тихая, без драмы победа Медведева, вероятно, будет вполне достаточной, и пожелаем Калинской удачи.