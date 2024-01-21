Australian Open. 4-й круг. Медведев сыграет с Боржесом, Алькарас встретится с Кецмановичем, Зверев – с Норри

Теги Australian Open результаты ATP Теннис

Даниил Медведев сыграет с Нуну Боржесом в четвертом круге Australian Open.

Карлос Алькарас встретится с Миомиром Кецмановичем.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Нуну Боржес (Португалия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
22 января, 05.30
Онлайн матча

 

Артур Казо (Франция) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
22 января, 07.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
22 января, 08.00
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
22 января, 11.00
Онлайн матча

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24 комментария
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Надеюсь, проснусь и увижу новость, что Даниил выиграл! 🤞🏻
+22
-3
+19
Пусть понедельник начнётся с победы Дани против Боржеса. Удачи и успеха ему !
+11
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+10
Ответ Stas Salesov
А может быть иначе, серьезно?) Это ведь как Мандарин против Новаче..
Да фиг его знает, этот шлем какой-то странный)
Надеюсь, что ты прав)
+6
0
+6
Ну Россия уже первая экономика Европы , как сказал Путин , так что Португалия нам не соперник !
+7
-1
+6
Ответ daiv18
У Алькараса с Джоковичем ни одного путевого теннисиста до 1/4, кто эти сетки рисует.
Ну так путевых теннисистов вне топ-8, в принципе, не особо много)) Откуда их взять?))
+5
-1
+4
Ответ Ан Кот
в трех матчах результат почти предсказуемый, только у Зверя может быть заруба с Нориком и то только если подача будит барахлить
Казо вполне может дать бой Хуркачу, очень прилично играет на этом турнире.
+3
0
+3
Надеюсь, Миомир хотя бы сет зацепит у Алькараса. Выбил Томми Пола, с которым у Карасика почти всегда были трудные матчи, теперь вот отдувайся.
+5
-2
+3
Ответ Stas Salesov
А может быть иначе, серьезно?) Это ведь как Мандарин против Новаче..
Это вряд ли)) Тут 6-0 6-0 точно не будет. Не удивлюсь, если Даниил даже сет проиграет..
+3
-1
+2
Ответ Sawka-promakawka
Надеюсь, проснусь и увижу новость, что Даниил выиграл! 🤞🏻
А может быть иначе, серьезно?)
Это ведь как Мандарин против Новаче..
+2
0
+2
Новак передал Миомиру ведёрко и удочку
+3
-1
+2
в трех матчах результат почти предсказуемый, только у Зверя может быть заруба с Нориком и то только если подача будит барахлить
+2
-1
+1
У Алькараса с Джоковичем ни одного путевого теннисиста до 1/4, кто эти сетки рисует.
+2
-1
+1
Че так рано блин ((.
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Вроде 4-й круг, а матчи проходные. Интрига на мой взгляд есть лишь в матче Казо-Хуркач, для меня фаворит в игре Казо. Он такой же подаван, при этом на приеме играет лучше поляка, ну опять же опираясь на те матчи АО, что я видел. Ну и с натяжкой интригу можно увидеть в игре Зверев-Норри, но это Кисочкин должен выйти вместо него на весь матч. Короче везде 3-0, а француз перемолотит поляка 3-2. Чуечка подсказывает, что с паном у Медведева шансов будет не очень много, он как игрок весьма неприятный для Меда.
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На Australian Open в этом году у российских игроков уже было достаточно ярких моментов, так Мирра Андреева привлекла особое внимание СМИ и публики в двух или даже трех случаях, в том числе в своем последнем проигрышном матче; Блинкова, Медведев за пятисетовую камбэк-победу в 4 утра и вчерашний Рублев.

Не знаю, как сложится для нас еще один игровой день сегодня. Тихая, без драмы победа Медведева, вероятно, будет вполне достаточной, и пожелаем Калинской удачи.
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Удачи, победы Даниилу ! Болеем, верим.
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Даня, вся Россия за тебя!!
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Ответ Менн
Даня, вся Россия за тебя!!
Вы абсолютно правы, вся Россия болеет за Даню.
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Ответ Менн
Даня, вся Россия за тебя!!
И не только.
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Югослав почему не играет?
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Кто здесь видел Хуркача в деле? Какой у него на этом турнире режим? Подавана или тащера?
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Ответ Хозяин патриотов
Почему люди на ветке делают вид, что завтра какие-то интригующие матчи, которые стоят нашего внимания. Это пранк какой-то? Пожалуйста, хватит уже притворяться, что есть интересные игры. В туре жесткий коллапс и почти нет харизматичных теннисистов с яркой игрой, единственное, что можно глянуть с удовольствием это финал Алькарас-Джокович, все остальное это пытка для нормального человека.
Когда хочешь можешь и адекватные вещи писать) +
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