Клубное ТВ «Реала» о словах Хави про судейство: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб в качестве игрока – под подозрением»

Клубное телевидение «Реала» отреагировало на слова Хави о судействе в Ла Лиге.

Ранее главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2): «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Кроме того, Хави заявил, что из-за судейских ошибок «блауграна» недосчиталась 6 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Маленькие птички стреляют из дробовиков. Мир перевернулся. Мы вели себя чрезвычайно уважительно и даже не комментировали крупнейший скандал, от которого пострадал испанский футбол. Сейчас он расследуется. Вот почему мы говорим, что мир перевернулся с ног на голову. И «Реал Мадрид», и его клубное телевидение всегда с большим уважением относились к делу Негрейры.

Хави стремится сместить акценты с того, что произошло в Суперкубке. «Реал» нанес «Барсе» серьезный удар, а Анчелотти преподал ему урок футбола.

Любопытно, что Хави привлекает [судейство в матче «Реал» – «Альмерия»]. В течение почти 20 лет «Барселона» платила второму человеку среди арбитров. Хави провел более 600 матчей в качестве игрока «Барсы» в этот период. Эти 600 матчей находятся под подозрением. Не мы это говорим, в этом обвиняют клуб. На протяжении всего периода, когда Хави был игроком «Барселоны». Периода, на котором некоторые игроки и судьи платили сыну второму человеку среди судей [в Испании].

«Реал» с уважением отнесся к этому делу, но судья дела, по его собственным словам, «считает глупым, что «Барселона» заплатила такую сумму просто так». Судья говорит, что выплаты продолжались в течение 18 лет. И выплаты – почти 8 миллионов евро – были произведены, когда Хави был игроком «Барселоны». Суд обвиняет «Барселону» во взяточничестве за тот период, когда Хави был игроком клуба.

Во всех трех [спорных] моментах Эрнандес Маэсо ошибается, но ВАР наконец-то принимает верное решение. Очень плохое судейство Эрнандеса Маэсо, и наконец его ошибки исправили», – сказали на клубном ТВ «Реала».

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