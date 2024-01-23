Клубное ТВ «Реала» о словах Хави про судейство: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб в качестве игрока – под подозрением»
Клубное телевидение «Реала» отреагировало на слова Хави о судействе в Ла Лиге.
Ранее главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2): «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Кроме того, Хави заявил, что из-за судейских ошибок «блауграна» недосчиталась 6 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги.
«Маленькие птички стреляют из дробовиков. Мир перевернулся. Мы вели себя чрезвычайно уважительно и даже не комментировали крупнейший скандал, от которого пострадал испанский футбол. Сейчас он расследуется. Вот почему мы говорим, что мир перевернулся с ног на голову. И «Реал Мадрид», и его клубное телевидение всегда с большим уважением относились к делу Негрейры.
Хави стремится сместить акценты с того, что произошло в Суперкубке. «Реал» нанес «Барсе» серьезный удар, а Анчелотти преподал ему урок футбола.
Любопытно, что Хави привлекает [судейство в матче «Реал» – «Альмерия»]. В течение почти 20 лет «Барселона» платила второму человеку среди арбитров. Хави провел более 600 матчей в качестве игрока «Барсы» в этот период. Эти 600 матчей находятся под подозрением. Не мы это говорим, в этом обвиняют клуб. На протяжении всего периода, когда Хави был игроком «Барселоны». Периода, на котором некоторые игроки и судьи платили сыну второму человеку среди судей [в Испании].
«Реал» с уважением отнесся к этому делу, но судья дела, по его собственным словам, «считает глупым, что «Барселона» заплатила такую сумму просто так». Судья говорит, что выплаты продолжались в течение 18 лет. И выплаты – почти 8 миллионов евро – были произведены, когда Хави был игроком «Барселоны». Суд обвиняет «Барселону» во взяточничестве за тот период, когда Хави был игроком клуба.
Во всех трех [спорных] моментах Эрнандес Маэсо ошибается, но ВАР наконец-то принимает верное решение. Очень плохое судейство Эрнандеса Маэсо, и наконец его ошибки исправили», – сказали на клубном ТВ «Реала».
«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»
https://m.sports.ru/football/1114993702-anchelotti-o-nazaschitannom-gole-est-somneniya-chto-ofsajd-byl-edem-v-.html?ysclid=lrphmtazs9899226902 - слова Анчелотти после второго Класико в чемпионате в прошлом году )
Карло явно говорит, что судья виноват в поражении Реала из-за того, что засчитали офсайд )
Все это случилось во время Блаттера который прямым текстом похвалил Месси, а Роналду назвал диктатором.
п.с. для барсы бутылка пострашнее реала, олды помнят))))
Это из Стэтхэма?
Зачем вообще тренеру комментировать матч не своей команды?
Ну реально нытик…
Тренер не должен себя так вести
Поэтому надо ставить вопрос о профпригодности судьи. Либо разгонять насчет предвзятости.
Но творится какая-то черная магия с судейством и опять замешан Реал - это уже давно не кажется просто совпадением.
Ну и во-вторых , Ида как ты в чс дорогой .
2 проблемы. Реал, с его странным судейством. Барса с ее взятками судьям. В итоге все скатываются "А у Реала это!", кто за Реал "А у Барсы это!". Офигенно. А нейтральным фанам, которым пофиг что там у хохл ... Барсы/Реала, и только хотят решение?
У нас смеются над этим "А что там у хохлов", но не замечают, когда другие эту тактику используют. Какая же она ленивая и как же она все же работает
Спортс, это вообще на русском написано?