Клубное ТВ «Реала» о словах Хави про судейство: «Барса» почти 20 лет платила второму человеку среди судей. Его 600 матчей за клуб в качестве игрока – под подозрением»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави телевидение судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Клубное телевидение «Реала» отреагировало на слова Хави о судействе в Ла Лиге.

Ранее главный тренер «Барселоны» прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии» (3:2): «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели». Кроме того, Хави заявил, что из-за судейских ошибок «блауграна» недосчиталась 6 очков в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Маленькие птички стреляют из дробовиков. Мир перевернулся. Мы вели себя чрезвычайно уважительно и даже не комментировали крупнейший скандал, от которого пострадал испанский футбол. Сейчас он расследуется. Вот почему мы говорим, что мир перевернулся с ног на голову. И «Реал Мадрид», и его клубное телевидение всегда с большим уважением относились к делу Негрейры.

Хави стремится сместить акценты с того, что произошло в Суперкубке. «Реал» нанес «Барсе» серьезный удар, а Анчелотти преподал ему урок футбола.

Любопытно, что Хави привлекает [судейство в матче «Реал» – «Альмерия»]. В течение почти 20 лет «Барселона» платила второму человеку среди арбитров. Хави провел более 600 матчей в качестве игрока «Барсы» в этот период. Эти 600 матчей находятся под подозрением. Не мы это говорим, в этом обвиняют клуб. На протяжении всего периода, когда Хави был игроком «Барселоны». Периода, на котором некоторые игроки и судьи платили сыну второму человеку среди судей [в Испании].

«Реал» с уважением отнесся к этому делу, но судья дела, по его собственным словам, «считает глупым, что «Барселона» заплатила такую сумму просто так». Судья говорит, что выплаты продолжались в течение 18 лет. И выплаты – почти 8 миллионов евро – были произведены, когда Хави был игроком «Барселоны». Суд обвиняет «Барселону» во взяточничестве за тот период, когда Хави был игроком клуба.

Во всех трех [спорных] моментах Эрнандес Маэсо ошибается, но ВАР наконец-то принимает верное решение. Очень плохое судейство Эрнандеса Маэсо, и наконец его ошибки исправили», – сказали на клубном ТВ «Реала».

«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»

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50 комментариев
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Перспективная ветка.
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)) Под главным подозрением Класико 2:6 на Бернабеу с 4-мя голевыми от Хави)
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Помню под новостями про суперлигу писали в комментариях, что Реал и Барса теперь союзники)))
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Успокойте этих разоблачителей. А то сейчас договорятся до того, чтобы из-за Хави и у сборной Испании с ее трофеями начнутся проблемы 😄
+22
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+9
а сколько ЛЧ Реала из-за судейства под сомнением?
+13
-4
+9
Ответ Трент Резнор
Перспективная ветка.
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+16
-8
+8
концовкой превратили спорный тейк в совсем дешёвый и гнусный байт. конечно, Барса Пепа возила всех рылом везде благодаря Негрейре, ага))
+12
-5
+7
Ответ atomio
сразу в памяти три ЛЧ подряд реала. эти руки Марсело в штрафной, километровые офсайды у роналду с баварией, бедный юве, которого закопали пенкой от дельфина Васкеса... охх. там много чего вспомнить можно. три судейских кубка подряд
Лет через 10 эти оффсайды станут 10 километровыми, а рук а Марсело будет три)))
+10
-7
+3
Ответ KarLik
Объективно , реал в этом деле ни слова не сказал о Барсе, никогда ни Зидан, ни Анчи, ни кто из тренеров последних лет не винили судью даже в игре с Барсой , а тем более , говорить о не связанной с ними игре); то, что Барселона бьет каждую игру пенальти , это понятное , дело случайность , когда в лиге чемпионов просто убивают Челси , так нагло и безбожно, это ладно); это все не то))) Но так беспардонно комментировать чужую игру и работу судьи, правда Хави просто упал ниже плинтуса после того, как стал тренером барсы ; p.S. Всегда уважал соперников , и ту же Барсу, также как и большинство игроков их составов ), но Хави - это прям мракобес
Прям вот никогда, да ?

https://m.sports.ru/football/1114993702-anchelotti-o-nazaschitannom-gole-est-somneniya-chto-ofsajd-byl-edem-v-.html?ysclid=lrphmtazs9899226902 - слова Анчелотти после второго Класико в чемпионате в прошлом году )
Карло явно говорит, что судья виноват в поражении Реала из-за того, что засчитали офсайд )
+8
-5
+3
Ответ atomio
сразу в памяти три ЛЧ подряд реала. эти руки Марсело в штрафной, километровые офсайды у роналду с баварией, бедный юве, которого закопали пенкой от дельфина Васкеса... охх. там много чего вспомнить можно. три судейских кубка подряд
Да да, помню эти матчи, там судью звали Эвребе, а еще был матч когда ВанПерси удалили из-за удара после свистка потом в сумме 4-3 барса выиграла, еще был "легендарный камбек" 6-1 где с 10километрового офсайда забыли игроки барсы, а ПСЖ не дали 2 (!) пенальти.
Все это случилось во время Блаттера который прямым текстом похвалил Месси, а Роналду назвал диктатором.
п.с. для барсы бутылка пострашнее реала, олды помнят))))
+6
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Маленькие птички стреляют из дробовиков.

Это из Стэтхэма?
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Хави сам нарвался на горькую правду
Зачем вообще тренеру комментировать матч не своей команды?
Ну реально нытик…
Тренер не должен себя так вести
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+2
Ответ revodrok
концовкой превратили спорный тейк в совсем дешёвый и гнусный байт. конечно, Барса Пепа возила всех рылом везде благодаря Негрейре, ага))
Были сильнее всех. Но в футболе не всегда побеждают сильнейшие. И без Эвребе не было бы первого успеха
+4
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+2
Дидие Дрогба: «подписываюсь под каждым словом.»
+5
-3
+2
Можно много спорить был ли фол при первом голе или нет, была ли рука или плечо при втором голе. Но железно то, что эти эпизоды спорные. Был еще отмененный гол Альмерии - наименее спорное решение, но тоже в пользу Реала. И факт в том, что все спорные решения приняты в пользу Реала.
Поэтому надо ставить вопрос о профпригодности судьи. Либо разгонять насчет предвзятости.
Но творится какая-то черная магия с судейством и опять замешан Реал - это уже давно не кажется просто совпадением.
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Ответ ОттоДракула
Помню под новостями про суперлигу писали в комментариях, что Реал и Барса теперь союзники)))
Ради денег они на что угодно пойдут,в том числе и на союз
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Ответ Iamliam
Можно много спорить был ли фол при первом голе или нет, была ли рука или плечо при втором голе. Но железно то, что эти эпизоды спорные. Был еще отмененный гол Альмерии - наименее спорное решение, но тоже в пользу Реала. И факт в том, что все спорные решения приняты в пользу Реала. Поэтому надо ставить вопрос о профпригодности судьи. Либо разгонять насчет предвзятости. Но творится какая-то черная магия с судейством и опять замешан Реал - это уже давно не кажется просто совпадением.
Когда Браима завалили в штрафной - это спорное решение не в пользу реала
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Ответ Iamliam
Можно много спорить был ли фол при первом голе или нет, была ли рука или плечо при втором голе. Но железно то, что эти эпизоды спорные. Был еще отмененный гол Альмерии - наименее спорное решение, но тоже в пользу Реала. И факт в том, что все спорные решения приняты в пользу Реала. Поэтому надо ставить вопрос о профпригодности судьи. Либо разгонять насчет предвзятости. Но творится какая-то черная магия с судейством и опять замешан Реал - это уже давно не кажется просто совпадением.
Уже поздно и чьи-то связи говорят пока-пока
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Ответ Mixer48
)) Под главным подозрением Класико 2:6 на Бернабеу с 4-мя голевыми от Хави)
Кто бы мог тогда подумать, что Хави из топового игрока превратиться в тренера-нытика. Но таков путь )
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Ответ Martin Naceri
Хави сам нарвался на горькую правду Зачем вообще тренеру комментировать матч не своей команды? Ну реально нытик… Тренер не должен себя так вести
Бывают ноющие тренеры. Клопп тоже ноет постоянно
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Ответ Митрандир цвета хаки
Позорный клуб с позорной историей. Там где Реал, там всегда замешаны судейские скандалы. Ни в каких списках лучших по игре команд - Реал не фигурирует, ни разу не брал требл. Всегда докатывает на судейском произволе. И этот клуб якобы наитииулованный?
Ну во-первых не позорный,а великий , величайший даже , выучи термины и значения слов , а то глупо выглядишь .Ну и добавь к этому списку слово «якобы» которое ты зачем-то добавил к факту того , что Реал наититулованный , что само по себе является аксиомой , на лицо очевидное непонимание терминологий и причинно-следственной связи , поработать надо над этим тоже .Хотя может тебя корень этого слова так напугал ? Титулы ? Ну да , это то , что всегда пугает болельщиков Арсенала , потому что людей обычно пугает неизведанность .
Ну и во-вторых , Ида как ты в чс дорогой .
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Ответ #SharkTeam
очень уместная война между основателями суперлиги
Почему?
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Ответ Abdul Aziz
не знаю,за что платила Барса, но почему-то ни разу не была замечена в крупных судейских скандалах в ЛаЛиге,а наоборот, постоянно гасили именно ее
ты классики пару лет назад смотрел)))
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А вообще раздражает, что здесь в комментах, что официальные лица обоих клубах используют ну такой очевидный байт на уход темы. И все ведутся

2 проблемы. Реал, с его странным судейством. Барса с ее взятками судьям. В итоге все скатываются "А у Реала это!", кто за Реал "А у Барсы это!". Офигенно. А нейтральным фанам, которым пофиг что там у хохл ... Барсы/Реала, и только хотят решение?

У нас смеются над этим "А что там у хохлов", но не замечают, когда другие эту тактику используют. Какая же она ленивая и как же она все же работает
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Новости из Ла-ла лиги это какая-то скверная теленовелла со скандалами, руганью, жалобами и взаимными обвинениями. Хочется выключить.
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Ла Лига превращается в базар...(Ни дня без визгов и выяснения кто виноват больше.Я уже подустал от всего этого...
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"Периода, на котором некоторые игроки и судьи платили сыну второму человеку среди судей [в Испании]."

Спортс, это вообще на русском написано?
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очень уместная война между основателями суперлиги
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сразу в памяти три ЛЧ подряд реала. эти руки Марсело в штрафной, километровые офсайды у роналду с баварией, бедный юве, которого закопали пенкой от дельфина Васкеса... охх. там много чего вспомнить можно. три судейских кубка подряд
+19
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