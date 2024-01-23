Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка, «Миннесота» дома уступила «Шарлотт»
Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в проигранном матче с «Шарлотт».
Центровой «Миннесоты» обновил клубный рекорд результативности, который был установлен им же в 2022 году во встрече с «Сан-Антонио» (60 очков).
44 очка Таунса пришлись на первую половину встречи. Карл-Энтони набрал всего четыре очка при 2 из 10 с игры в четвертой четверти, которую «Тимбервулвз» проиграли со счетом 18:36.
Упустив 18 очков перевеса, «Миннесота» дома потерпела поражение от аутсайдера чемпионата со счетом 125:128.
Карл-Энтони за 38 минут реализовал 21 из 35 с игры, включая 10 из 15 из-за дуги, а также 10 из 14 с линии.
В его активе также 8 подборов и 2 передачи при 7 потерях.
А тут 10 из 15 точных трехочковых. Это вообще законно так пулять?
Если бы не провал в последней четверти, мы бы увидели двух игроков в один игровой день с линейкой 70+ очков? Таунс в принципе мог и на 80 замахнуться
И все это спустя ровно 18 лет легендарного перфоманса Кобе
Эпохальной было бы