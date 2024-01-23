Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка, «Миннесота» дома уступила «Шарлотт»

Теги Шарлотт Миннесота НБА Баскетбол - видео Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в проигранном матче с «Шарлотт».

Центровой «Миннесоты» обновил клубный рекорд результативности, который был установлен им же в 2022 году во встрече с «Сан-Антонио» (60 очков).

44 очка Таунса пришлись на первую половину встречи. Карл-Энтони набрал всего четыре очка при 2 из 10 с игры в четвертой четверти, которую «Тимбервулвз» проиграли со счетом 18:36.

Упустив 18 очков перевеса, «Миннесота» дома потерпела поражение от аутсайдера чемпионата со счетом 125:128.

Карл-Энтони за 38 минут реализовал 21 из 35 с игры, включая 10 из 15 из-за дуги, а также 10 из 14 с линии.

В его активе также 8 подборов и 2 передачи при 7 потерях.

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12 комментариев
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Никогда не видел, чтобы игрока набравшего больше 60 очков сажали на скамейку во время клатча не из-за перебора фолов. Это ж надо было так ужасно играть в последней четверти
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+24
КАТ решит сильно не отставать от друга)
+4
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+4
Ответ xamer 9
В пятницу занимался ерундой и набрал 14 очков, в воскресенье мог дать больше для победы над Оклой, но попадал только штрафные и набрал 19. А тут 10 из 15 точных трехочковых. Это вообще законно так пулять?
10 из 15 это ладно, он с 8 из 8 начинал)
+4
0
+4
В пятницу занимался ерундой и набрал 14 очков, в воскресенье мог дать больше для победы над Оклой, но попадал только штрафные и набрал 19.
А тут 10 из 15 точных трехочковых. Это вообще законно так пулять?
+2
-1
+1
Миллер сегодня в очередной раз показал, что железный топ2 драфта. Подземски, Хакес и уж тем более Скуф и по игре, и, тем более, по потенциалу и рядом не стоят
+2
-1
+1
+15 за четверть слили, красавчики. Ламелло из бэк!!!
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Это что получается
Если бы не провал в последней четверти, мы бы увидели двух игроков в один игровой день с линейкой 70+ очков? Таунс в принципе мог и на 80 замахнуться
И все это спустя ровно 18 лет легендарного перфоманса Кобе
Эпохальной было бы
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Ответ Марсель Объелся
Никогда не видел, чтобы игрока набравшего больше 60 очков сажали на скамейку во время клатча не из-за перебора фолов. Это ж надо было так ужасно играть в последней четверти
Выдохся
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Ответ xamer 9
Это в последних трех играх Миллер играет отлично, а если посмотреть в целом по сезону - очень нестабилен: с САС недавно 1 очко за игру, с Чикаго 4 очка.
Было бы удивительно, если бы новичок, к тому же играющий от броска, показывал стабильную игру на протяжении всего сезона.
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Ответ rembrandao
Было бы удивительно, если бы новичок, к тому же играющий от броска, показывал стабильную игру на протяжении всего сезона.
Ничего удивительного. Вы посмотрите на Ходмгрена и Вембаньяму, на их статистику: вы увидите в среднем хорошие игры от обоих на протяжении почти всего сезона, где даже если по очкам не много забито, то компенсировано подборами/передачами/стилами/блоками.
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