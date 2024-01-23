Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в проигранном матче с «Шарлотт».

Центровой «Миннесоты» обновил клубный рекорд результативности, который был установлен им же в 2022 году во встрече с «Сан-Антонио» (60 очков).

44 очка пришлись на первую половину встречи. Карл-Энтони набрал всего четыре очка при 2 из 10 с игры в четвертой четверти, которую «Тимбервулвз» проиграли со счетом 18:36.

Упустив 18 очков перевеса, « » дома потерпела поражение от аутсайдера чемпионата со счетом 125:128.

Карл-Энтони за 38 минут реализовал 21 из 35 с игры, включая 10 из 15 из-за дуги, а также 10 из 14 с линии.

В его активе также 8 подборов и 2 передачи при 7 потерях.