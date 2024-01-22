Кубок Африки. Кот-д’Ивуар против Экваториальной Гвинеи, Нигерия сыграет с Гвинеей-Бисау, Египет – с Кабо-Верде

В Кот-д’Ивуаре стартует 3-й тур группового этапа Кубка Африки.

В понедельник Кот-д’Ивуар сыграет с Экваториальной Гвинеей, – с .

Во вторник будет противостоять Гамбии, Ангола – .

В среду проведет матч с Тунисом, Марокко – с Замбией.

Кубок Африки

3-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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