Кубок Африки. Кот-д’Ивуар против Экваториальной Гвинеи, Нигерия сыграет с Гвинеей-Бисау, Египет – с Кабо-Верде

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В Кот-д’Ивуаре стартует 3-й тур группового этапа Кубка Африки.

В понедельник Кот-д’Ивуар сыграет с Экваториальной Гвинеей, Египет – с Кабо-Верде

Во вторник Камерун будет противостоять Гамбии, Ангола – Буркина-Фасо

В среду ЮАР проведет матч с Тунисом, Марокко – с Замбией.  

Кубок Африки

3-й тур

Группа A

Экв. Гвинея – Кот-д`Ивуар
Дата проведения
22 января, 20.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гвинея-Бисау – Нигерия
Дата проведения
22 января, 20.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа B

Мозамбик – Гана
Дата проведения
22 января, 23.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кабо-Верде – Египет
Дата проведения
22 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа C

Гвинея – Сенегал
Дата проведения
23 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гамбия – Камерун
Дата проведения
23 января, 20.00, «Стадион де ла Пэ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Ангола – Буркина-Фасо
Дата проведения
23 января, 23.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мавритания – Алжир
Дата проведения
23 января, 23.00, «Стадион де ла Пэ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа E

ЮАР – Тунис
Дата проведения
24 января, 20.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Намибия – Мали
Дата проведения
24 января, 20.00, «Стадион Лорана Поку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Танзания – ДР Конго
Дата проведения
24 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Замбия – Марокко
Дата проведения
24 января, 23.00, «Стадион Лорана Поку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

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1 комментарий
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Всем любителям африканского футбола доброго дня!
Вот и наступила пора решающих матчей на групповом этапе.

В группе А все выглядит наиболее предсказуемо (хотя в Африке говорить о предсказуемости дело неблагодарное): ивуарийцы, располагающиеся сейчас на неприемлемой для себя третьей строчке, приложат все силы для победы над Экваториальной Гвинеей, поэтому в этой группе с огромной долей вероятности будет по итогу три команды, которые смогли набрать минимум по 4 очка (ровно столько сейчас у Экв.Гвинеи и Нигерии). Гвинея-Бисау уже ни на что не претендует, так что Нигерия тоже должна избежать серьезных проблем с первым местом в группе.

Вот в квартете В все куда более запутанно - ни одна из команд не лишилась шансов на выход в плейофф, а зато сборная Кабо-Верде уже гарантировала себе первую строчку в таблице, посему египтяне, пускай и в таком разобранном состоянии, должны превозмочь себя и победить не шибко мотивированных кабовердианцев. Ну и ожидается рубка между Ганой и Мозамбиком - да, разница в классе ощутима, но в одном матче произойти может все, что угодно. В конце концов, кто два года назад мог представить, что те же ганцы в заключительном матче группового этапа проиграют 2:3 безвестным Коморам и вылетят с турнира?

Всем желаю ярких эмоций от искрометного и зажигательного футбола, свидетелями которого, я надеюсь, мы сегодня станем.

It’s time for Africa!
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