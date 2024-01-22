Кубок Африки. Кот-д’Ивуар против Экваториальной Гвинеи, Нигерия сыграет с Гвинеей-Бисау, Египет – с Кабо-Верде
В Кот-д’Ивуаре стартует 3-й тур группового этапа Кубка Африки.
В понедельник Кот-д’Ивуар сыграет с Экваториальной Гвинеей, Египет – с Кабо-Верде.
Во вторник Камерун будет противостоять Гамбии, Ангола – Буркина-Фасо.
В среду ЮАР проведет матч с Тунисом, Марокко – с Замбией.
Кубок Африки
3-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 22 января, 20.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
- Дата проведения
- 22 января, 20.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
Группа B
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
Группа C
- Дата проведения
- 23 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
- Дата проведения
- 23 января, 20.00, «Стадион де ла Пэ»
Группа D
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Стадион де ла Пэ»
Группа E
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Стадион Лорана Поку»
Группа F
- Дата проведения
- 24 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
- Дата проведения
- 24 января, 23.00, «Стадион Лорана Поку»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вот и наступила пора решающих матчей на групповом этапе.
В группе А все выглядит наиболее предсказуемо (хотя в Африке говорить о предсказуемости дело неблагодарное): ивуарийцы, располагающиеся сейчас на неприемлемой для себя третьей строчке, приложат все силы для победы над Экваториальной Гвинеей, поэтому в этой группе с огромной долей вероятности будет по итогу три команды, которые смогли набрать минимум по 4 очка (ровно столько сейчас у Экв.Гвинеи и Нигерии). Гвинея-Бисау уже ни на что не претендует, так что Нигерия тоже должна избежать серьезных проблем с первым местом в группе.
Вот в квартете В все куда более запутанно - ни одна из команд не лишилась шансов на выход в плейофф, а зато сборная Кабо-Верде уже гарантировала себе первую строчку в таблице, посему египтяне, пускай и в таком разобранном состоянии, должны превозмочь себя и победить не шибко мотивированных кабовердианцев. Ну и ожидается рубка между Ганой и Мозамбиком - да, разница в классе ощутима, но в одном матче произойти может все, что угодно. В конце концов, кто два года назад мог представить, что те же ганцы в заключительном матче группового этапа проиграют 2:3 безвестным Коморам и вылетят с турнира?
Всем желаю ярких эмоций от искрометного и зажигательного футбола, свидетелями которого, я надеюсь, мы сегодня станем.
It’s time for Africa!