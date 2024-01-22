Жулин о прыжковом турнире без Валиевой: «Зачем ей проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась»
Александр Жулин назвал причину снятия Камилы Валиевой с прыжкового турнира.
Чемпионат России по прыжкам проходил в Москве с 19 по 21 января. За день до старта выяснилось, что фигуристка Валиева пропустит его по состоянию здоровья. В итоге победительницей личного турнира стала 12-летняя Маргарита Базылюк.
«Зачем ей (Валиевой) проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась. Валиева – очень талантливый человек, наверное, самый талантливый из всех, кого я встречал. Ей нужна мотивация. Сложно ее находить.
Есть такая тема, да, чем человек моложе, тем больше он откручен. Раньше это было среди девочек, сейчас и у мальчиков такая история. Но совершенно не факт, что через пару тройку лет Базылюк продолжит выигрывать.
Да, безусловно, фигурное катание молодеет. Сейчас уже 11-летние четверные прыгают», – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.
12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте
Тело взрослого и ребенка 12 лет разного веса и не могут одинаково крутиться,их надо разделить.
Весь мир избавляется от детей во взрослых соревнованиях,а вы чем кричитесь?
Теперь в 15 лет все на пенсию уйдут из-за шпингалетов
Да и в целом, она там и не только Базылюк могла проиграть, но и Петросян с Костылёвой