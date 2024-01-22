Жулин о прыжковом турнире без Валиевой: «Зачем ей проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась»

Теги сборная России Александр Жулин мужское катание женское катание Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Жулин назвал причину снятия Камилы Валиевой с прыжкового турнира.

Чемпионат России по прыжкам проходил в Москве с 19 по 21 января. За день до старта выяснилось, что фигуристка Валиева пропустит его по состоянию здоровья. В итоге победительницей личного турнира стала 12-летняя Маргарита Базылюк.

«Зачем ей (Валиевой) проигрывать Базылюк? Поэтому и снялась. Валиева – очень талантливый человек, наверное, самый талантливый из всех, кого я встречал. Ей нужна мотивация. Сложно ее находить.

Есть такая тема, да, чем человек моложе, тем больше он откручен. Раньше это было среди девочек, сейчас и у мальчиков такая история. Но совершенно не факт, что через пару тройку лет Базылюк продолжит выигрывать.

Да, безусловно, фигурное катание молодеет. Сейчас уже 11-летние четверные прыгают», –  сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте

45 комментариев
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Ответ Lasto
Вот и мотивация - стараться обходить юниорок, которые штампуют четверные) хотя, конечно, в 17.5 лет это уже практически нереально. Да и в целом, она там и не только Базылюк могла проиграть, но и Петросян с Костылёвой
У вас нормальное мышление?
Тело взрослого и ребенка 12 лет разного веса и не могут одинаково крутиться,их надо разделить.
Весь мир избавляется от детей во взрослых соревнованиях,а вы чем кричитесь?
Теперь в 15 лет все на пенсию уйдут из-за шпингалетов
+24
-6
+18
Вот и мотивация - стараться обходить юниорок, которые штампуют четверные) хотя, конечно, в 17.5 лет это уже практически нереально.

Да и в целом, она там и не только Базылюк могла проиграть, но и Петросян с Костылёвой
+16
-1
+15
Ответ Lasto
Каким образом добивается? Он виноват, что никто из фигуристок 17+ не прыгает квады вообще? Какой смысл проводить прыжковый турнир среди девушек тогда? Смотреть на тройные?
Разводить по возрастным категориям. Качественный высокий мощный тройной типа тройного Каори Сакамото не менее интересен чем четверные малышек- худышек
+16
-4
+12
Ответ Lasto
Вот и мотивация - стараться обходить юниорок, которые штампуют четверные) хотя, конечно, в 17.5 лет это уже практически нереально. Да и в целом, она там и не только Базылюк могла проиграть, но и Петросян с Костылёвой
И Муравьёвой могла.
+14
-2
+12
Валиева бы проиграла всем. Поэтому и снялась.
+16
-5
+11
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева бы проиграла всем. Поэтому и снялась.
Но выиграла бы у Туктамышевой!!!
+9
-1
+8
Почему только Базылюк?
+12
-4
+8
Сермяжная правда.
+11
-4
+7
Пожалуй, надо в следующем году делать 2 разряда: взрослые и юниоры. В зрелищности не потеряем, увидим этих звездочек. Иначе в следующем году мы не только Камилу не увидим, но и половину взрослого состава парней.
+8
-3
+5
Ответ Аля Иванова
Да не только Базелюк, но и Муравьёвой и даже Костылевой.
Базылюк, Костылевой, Петросян, Муравьёвой, а может быть и Приневой с Кольцовой
+7
-4
+3
Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Если бы Валиева так боялась проиграть , то и с чр бы снялась видя на тренировки форму Адели .
Всё таки это и турниры разного значения. По результатам этого турнира набирается состав сборной. да и Петросян по сравнению с Базылюк менее уверенно смотрится
+5
-2
+3
Ответ Wiley Fox
Да вопрос тут может в другом У валиевой дело в CAS Где гарантия, что русада не подъехала бы с проверкой?
дядя (или тетя), ты сначала разберись как функционирует допинг-контроль, много интересного узнаешь прежде чем в комментариях позориться ;) Например, что есть такая штука как пул тестирования и взятие проб во внесоревновательный период.
+4
-2
+2
Ответ Lasto
Каким образом добивается? Он виноват, что никто из фигуристок 17+ не прыгает квады вообще? Какой смысл проводить прыжковый турнир среди девушек тогда? Смотреть на тройные?
Качественные пролётные тройные лучше смотрятся ,чемм недокрученные 4е шпингалетов на детской крутке с плохим выездом
+5
-3
+2
А на следующий год не только Валиева откажется,а и все 16+,одни дети на междусобойчике останутся,этого добивается 1й канал
+12
-10
+2
Жулин редко думает, что говорит. Или там нечем думать.
+5
-4
+1
Ответ Мороженко
Базылюк, Костылевой, Петросян, Муравьёвой, а может быть и Приневой с Кольцовой
И такое могло быть.
+3
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+1
Ответ Val5995
Разводить по возрастным категориям. Качественный высокий мощный тройной типа тройного Каори Сакамото не менее интересен чем четверные малышек- худышек
А ещё это мотивация учить и восстанавливать лутц-ритт для старшего поколения
+1
0
+1
Ответ Lasto
Каким образом добивается? Он виноват, что никто из фигуристок 17+ не прыгает квады вообще? Какой смысл проводить прыжковый турнир среди девушек тогда? Смотреть на тройные?
Делать 2 возрастные группы,
+1
0
+1
Ответ Irina037
У вас нормальное мышление? Тело взрослого и ребенка 12 лет разного веса и не могут одинаково крутиться,их надо разделить. Весь мир избавляется от детей во взрослых соревнованиях,а вы чем кричитесь? Теперь в 15 лет все на пенсию уйдут из-за шпингалетов
Тела условной Тольегард и Петросян всегда будут отличаться, вы предлагаете помимо возрастных еще и весовые категории ввести?
+1
0
+1
Ответ Irina037
У вас нормальное мышление? Тело взрослого и ребенка 12 лет разного веса и не могут одинаково крутиться,их надо разделить. Весь мир избавляется от детей во взрослых соревнованиях,а вы чем кричитесь? Теперь в 15 лет все на пенсию уйдут из-за шпингалетов
Кстати, если так легко прыгать четверные в 12, почему только Базылюк их так стабильно исполняет? Может дело не только в возрасте?
+6
-5
+1
Если бы Валиева так боялась проиграть , то и с чр бы снялась видя на тренировки форму Адели .
+8
-7
+1
Опять тренер врывается в чужой штаб и комментирует то, что ему комментировать не пристало.. Тутберидзе же не комментирует его группу.. и стоит заметить, что Базылюк ВСЕ фигуристки проиграли, а не только Камила.
+2
-1
+1
Да не только Базелюк, но и Муравьёвой и даже Костылевой.
+5
-4
+1
У Камилы сейчас сложный карьерный период, самый пик взросления, формирования. Ей уж точно сейчас было не до прыжкового турнира.
+7
-6
+1
Ответ Мороженко
Квады в 12 прыгать не легко, но легче, чем в 17-18
Я знаю, в первом комменте об этом было написано в конце. Я имел ввиду, что не только возраст решает, и не так всё просто, как кажется
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Ответ Lasto
Кстати, если так легко прыгать четверные в 12, почему только Базылюк их так стабильно исполняет? Может дело не только в возрасте?
Квады в 12 прыгать не легко, но легче, чем в 17-18
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0
0
Ответ Irina037
Качественные пролётные тройные лучше смотрятся ,чемм недокрученные 4е шпингалетов на детской крутке с плохим выездом
У кого там недокрученные? У костылевой и Базылюк?
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Ответ Val5995
Разводить по возрастным категориям. Качественный высокий мощный тройной типа тройного Каори Сакамото не менее интересен чем четверные малышек- худышек
У Сакамото никакие не высокие прыжки. Пролетные - да (и то не все), неплохая скорость на выезде (пусть и с захода с подсечек через весь каток, как на 2А), но не высокие, вполне средней высоты.
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Ответ Irina037
Качественные пролётные тройные лучше смотрятся ,чемм недокрученные 4е шпингалетов на детской крутке с плохим выездом
Только почему-то стоят меньше, никакими goe на тройных не обойти четверной даже с нулем в goe. Так что ISU вашу логику не разделяет.
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Ответ Lasto
Всё таки это и турниры разного значения. По результатам этого турнира набирается состав сборной. да и Петросян по сравнению с Базылюк менее уверенно смотрится
Рита вообще уникум . На ее фоне все смотрятся менее уверенно ( за исключением Лены ) , а уж старшие по возрасту тем более
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