В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки
В сеть попала запись переговоров судей матча «Реал» – «Альмерия».
Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом.
Разговор касался эпизода на 86-й минуте игры, когда вингер «Реала» Винисиус Жуниор локтем ударил защитника «Альмерии» Алехандро Посо в лицо. Партнеры Посо требовали удалить бразильца. Винисиус не получил карточки в этом эпизоде.
Эрнандес Эрнандес: «Возможный фол в атаке, я хочу посмотреть его, отмотайте чуть дальше назад».
Эрнандес Маэсо: «На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу».
Эрнандес Эрнандес: «Да, когда он собирается уйти, [он задевает] рукой, когда машет, задевает ей, пытается уйти и попадает в лицо, ок? Давайте продолжать».
В Техническом комитете судей (CTA) проведут расследование по факту утечки этих переговоров – согласно регламенту, обнародованы могут быть только переговоры в случаях, когда главного арбитра подозвали к монитору.
В комитете постараются выяснить, кто «слил» запись переговоров, которые не должны были стать достоянием общественности.
Фото: скриншот трансляции
Его же компания еще много лет вела клубный канал Реала.
Тут нужно смотреть видео на котором отчетливо видно что губастый нацеленно играет локтем в лицо.За такое нужно удалять сразу же и давать дисквалификацию на пару матчей
twitter.com/FrenkieQuedate/status/1749161190171783453
Дальше будет еще интереснее походу, будут публикации переговоров по эпизодам, когда смотрели ВАР.
Мощный нас ждет сериал!
Маэсо расист, который ненавидит белых !
А болелам Барсы даже два дня нельзя на ветки Реала заходить?
Всё, что надо знать.