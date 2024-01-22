В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки

В сеть попала запись переговоров судей матча «Реал» – «Альмерия».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом.

Разговор касался эпизода на 86-й минуте игры, когда вингер «Реала» Винисиус Жуниор локтем ударил защитника «Альмерии» Алехандро Посо в лицо. Партнеры Посо требовали удалить бразильца. Винисиус не получил карточки в этом эпизоде.

Эрнандес Эрнандес: «Возможный фол в атаке, я хочу посмотреть его, отмотайте чуть дальше назад».

Эрнандес Маэсо: «На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу».

Эрнандес Эрнандес: «Да, когда он собирается уйти, [он задевает] рукой, когда машет, задевает ей, пытается уйти и попадает в лицо, ок? Давайте продолжать».

В Техническом комитете судей (CTA) проведут расследование по факту утечки этих переговоров – согласно регламенту, обнародованы могут быть только переговоры в случаях, когда главного арбитра подозвали к монитору.

В комитете постараются выяснить, кто «слил» запись переговоров, которые не должны были стать достоянием общественности.

Фото: скриншот трансляции