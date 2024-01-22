В интернет попала запись переговоров судей при просмотре эпизода с ударом Винисиуса локтем в лицо Посо, где бразилец не получил карточки. В CTA проведут расследование из-за утечки

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Алехандро Эрнандес Эрнандес Алехандро Посо Винисиус Жуниор Футбол

В сеть попала запись переговоров судей матча «Реал» – «Альмерия».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров между главным арбитром этой игры Франсиско Эрнандесом Маэсо и видеоассистентом Алехандро Эрнандесом Эрнандесом.

Разговор касался эпизода на 86-й минуте игры, когда вингер «Реала» Винисиус Жуниор локтем ударил защитника «Альмерии» Алехандро Посо в лицо. Партнеры Посо требовали удалить бразильца. Винисиус не получил карточки в этом эпизоде.

Эрнандес Эрнандес: «Возможный фол в атаке, я хочу посмотреть его, отмотайте чуть дальше назад». 

Эрнандес Маэсо: «На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу».

Эрнандес Эрнандес: «Да, когда он собирается уйти, [он задевает] рукой, когда машет, задевает ей, пытается уйти и попадает в лицо, ок? Давайте продолжать». 

В Техническом комитете судей (CTA) проведут расследование по факту утечки этих переговоров – согласно регламенту, обнародованы могут быть только переговоры в случаях, когда главного арбитра подозвали к монитору. 

В комитете постараются выяснить, кто «слил» запись переговоров, которые не должны были стать достоянием общественности.

Фото: скриншот трансляции

64 комментария
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Их интересует «кто слил», а не «почему не удалили»😂 как же это по пересовски)
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Достаточно было заявить,что он защищался от расистов .
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Судьи проигнорировали грязную игру Вини? Не может быть. Вини очень хороший, это опять каталонцы что-то мутят.
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Ответ Rúnico
Комментарий скрыт
Самое интересное, что сливочных волнует не работа студией, а сам факт силва.
+49
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Когда от Беллингема отмахнулись - это фол в атаке, когда Винисиус бьет локтем в лицо - «На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу». Какие-то двойные стандарты.
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+29
Нормально, нормально) тут уже можно в полицию идти, налицо заряженность судей.
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Ответ Rúnico
Комментарий скрыт
а могли бы поскулить на клубном тв.
+26
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Ответ QWertY
Их интересует «кто слил», а не «почему не удалили»😂 как же это по пересовски)
Мадридское ТВ уже готовится переснять этот момент😡
+37
-16
+21
А никого не смущает, что неадеквата со спортса Эрнандеса Эрнандеса сажают на ВАР в Суперлиге, да ещё и на матчи Реала??
+23
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ох уж этот королевский клуп
+31
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+18
Ответ Любезный Коссутий
"Рурес – основатель и владелец компании Mediapro. Это огромный каталонский медиахолдинг с филиалами в Испании, США, Аргентине, Португалии и десятке других стран. Mediapro транслирует Ла Лигу, создает фильмы и владеет телеканалами. В испанском сегменте Mediapro отвечает за графику при показе матчей, повторы и четкие кадры для ВАР. Все, что вы видите в трансляции, благодаря компании Руреса." Кто такой Рурес: фанат «Барселоны» и друг Лапорты, помогавший с рычагами😁
Да как они посмели слить переговоры игроков Реала!!!😡😡😡
+18
-5
+13
Ответ Любезный Коссутий
"Рурес – основатель и владелец компании Mediapro. Это огромный каталонский медиахолдинг с филиалами в Испании, США, Аргентине, Португалии и десятке других стран. Mediapro транслирует Ла Лигу, создает фильмы и владеет телеканалами. В испанском сегменте Mediapro отвечает за графику при показе матчей, повторы и четкие кадры для ВАР. Все, что вы видите в трансляции, благодаря компании Руреса." Кто такой Рурес: фанат «Барселоны» и друг Лапорты, помогавший с рычагами😁
Уже два года ,как этот человек не имеет никакого отношения к ВАР в Испании. Рубиалес разорвал с ним контракт , по которому была ещё выплачена и неустойка около 20 млн.

Его же компания еще много лет вела клубный канал Реала.
+13
-2
+11
Ответ МАФИЯ
А никого не смущает, что неадеквата со спортса Эрнандеса Эрнандеса сажают на ВАР в Суперлиге, да ещё и на матчи Реала??
Там Ригобер Сонг Камерун тренирует, после этого ничему не удивляешься
+13
-2
+11
Судейский комитет начал дополнительное расследование, но…в отношении Жерара Ромеро и того, как конкретно у него оказалась неопубликованная ранее часть аудиозаписи VAR. А агрессию со стороны Винисиуса они расследовать не хотят? Или он от расистов отбивался?
+12
-3
+9
я не фанат не барсы и не реала но это позорище что реал обокрал у аутсайдера то есть у альмерии
+12
-3
+9
Самое забавное что картинка вообще не показывает абсолютно ничего.
Тут нужно смотреть видео на котором отчетливо видно что губастый нацеленно играет локтем в лицо.За такое нужно удалять сразу же и давать дисквалификацию на пару матчей
twitter.com/FrenkieQuedate/status/1749161190171783453
+10
-4
+6
Ответ Любезный Коссутий
"Рурес – основатель и владелец компании Mediapro. Это огромный каталонский медиахолдинг с филиалами в Испании, США, Аргентине, Португалии и десятке других стран. Mediapro транслирует Ла Лигу, создает фильмы и владеет телеканалами. В испанском сегменте Mediapro отвечает за графику при показе матчей, повторы и четкие кадры для ВАР. Все, что вы видите в трансляции, благодаря компании Руреса." Кто такой Рурес: фанат «Барселоны» и друг Лапорты, помогавший с рычагами😁
Клятый Рурес нарисовал удар локтем Винисиуса...До чего же эти бчкшники дошли..Верно?:DDD
+10
-4
+6
Ответ МАФИЯ
А никого не смущает, что неадеквата со спортса Эрнандеса Эрнандеса сажают на ВАР в Суперлиге, да ещё и на матчи Реала??
Ну а кого из Неадекватов со Спортса туда еще сажать?
+4
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+4
Я в принципе догадываюсь кто "слил")))Тебас.Он не может давить на Реал открыто из-за Суперлиги,поэтому идёт прокачка через "общественное мнение".Резонансный матч,подкинем дров в топку..)Вся его риторика в последнее время это подтверждает.)
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+3
Ответ Rúnico
Комментарий скрыт
Реал же скулит на своём клубном ТВ перед каждой игрой, что не того судью поставили, и после каждой игры, в которой теряет очки. Или это другое?
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
чел, тут судьи намеренно закрыли глаза на фол, помогли Реалу, а ты обвиняешь Барсу) сильно!
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Чем глубже копают, тем больше грязи на Реал, кто бы сомневался.
Дальше будет еще интереснее походу, будут публикации переговоров по эпизодам, когда смотрели ВАР.
Мощный нас ждет сериал!
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+3
Эрнандес Маэсо: «На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу».

Маэсо расист, который ненавидит белых !
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Болелы Реала круглый год ошиваются на ветка Барсы - им не позорно.
А болелам Барсы даже два дня нельзя на ветки Реала заходить?
+2
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Эрнандес Маэсо: «На мой взгляд, ничего серьезного, борьба двух игроков и попадание по лицу».

Всё, что надо знать.
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В отношении самого судейского клуба в истории двойные стандарты? Быть того не может!!
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хана сеньору Маэсо
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Ответ gPk
twitter.com/FrenkieQuedate/status/1749161190171783453 Точно так же зарядил нацеленно поднимая локоть ?)))
Нацелено поднимая локоть? Такой бред слышу второй раз, первый был про гол винисиуса плечом, где юзер доказывал, что сыграл то он плечом, но как рукой))) а так аналогичные ситуации, где в пылу борьбы один другому попадает по лицу, потому что в борьбе и и при беге активно используются руки
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Ответ Любезный Коссутий
"Рурес – основатель и владелец компании Mediapro. Это огромный каталонский медиахолдинг с филиалами в Испании, США, Аргентине, Португалии и десятке других стран. Mediapro транслирует Ла Лигу, создает фильмы и владеет телеканалами. В испанском сегменте Mediapro отвечает за графику при показе матчей, повторы и четкие кадры для ВАР. Все, что вы видите в трансляции, благодаря компании Руреса." Кто такой Рурес: фанат «Барселоны» и друг Лапорты, помогавший с рычагами😁
Как это отменяет факт, что Вини простили жк?
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Ответ Аврал
Я в принципе догадываюсь кто "слил")))Тебас.Он не может давить на Реал открыто из-за Суперлиги,поэтому идёт прокачка через "общественное мнение".Резонансный матч,подкинем дров в топку..)Вся его риторика в последнее время это подтверждает.)
Так и есть. Были слиты конфиденциальные записи журналисту, который специализируется на Барселоне. Как они у него оказались?)
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