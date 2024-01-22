Кот-Д’Ивуар потерпел крупнейшее поражение на Кубке Африки – 0:4 от Экваториальной Гвинеи. 34-летний Нсуэ оформил дубль, у него 5 голов в 2 матчах

Теги Кубок Африки сборная Кот-д′Ивуара по футболу Эмилио Нсуэ сборная Экваториальной Гвинеи Футбол

Сборная Кот-Д’Ивуара потерпела крупнейшее поражение на Кубке Африки.

В заключительном матче группового этапа хозяева турнира уступили команде Экваториальной Гвинеи со счетом 0:4. Ивуарийцы никогда прежде не проигрывали в матче Кубка Африки с разницей в 4 мяча.

По итогам группового этапа сборная Кот-Д’Ивуара заняла 3-е место в группе А при одной победе и двух поражениях.

Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – команде это удалось впервые в истории.

34-летний Эмилио Нсуэ отметился дублем в ворота Кот-Д’Ивуара. Капитан сборной Экваториальной Гвинеи, выступавший за молодежные команды Испании, забил 5 голов в 2 последних матчах Кубка Африки – в предыдущем матче против Гвинеи Бисау (4:2) Нсуэ забил 3 гола, став самым возрастным автором хет-трика в истории турнира. На данный момент он является лучшим бомбардиром Кубка Африки.

Кот-Д’Ивуар сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого сборной нужно попасть в число четырех лучших команд группового этапа, занявших третье место в группе.

Хет-трик сделал Нсуэ из Экваториальной Гвинеи. Я его фанат!

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22 комментария
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Вот что материал на спортсе с человеком делает)
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В Манчестер Юнайтед за 100 миллионов.
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На трансфермаркте состав Кот-Д’Ивуара оценивается в 33 раза дороже, чем состав Экв. Гвинеи, позорное поражение на домашнем турнире, полный провал
+21
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+19
Ответ Ярик01
Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – команде это удалось впервые в истории. Население страны по переписи 2015 года (по предварительным данным) составило 1 222 442 человека Как они футболистов то вообще нашли?
ну так то они в Испании ищут вроде)
+11
-1
+10
Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – команде это удалось впервые в истории.

Население страны по переписи 2015 года (по предварительным данным) составило 1 222 442 человека

Как они футболистов то вообще нашли?
+10
-1
+9
Ответ d.xoxlov
Вот что материал на спортсе с человеком делает)
Упомянули его имя Нсуэ и понеслась😎
+12
-3
+9
Ответ Ярик01
Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – команде это удалось впервые в истории. Население страны по переписи 2015 года (по предварительным данным) составило 1 222 442 человека Как они футболистов то вообще нашли?
1 679 172 чел. (2022 г.)
Разница это и есть футболисты )
+8
0
+8
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Кот-Д’Ивуар вылетел или ещё есть шансы?
Шансы есть, но, думаю, небольшие. Тем более с такой разницей забитых и пропущенных…
+7
-1
+6
Что творит этот "старик" Нсуэ ?! 🔥🔥🔥
+4
0
+4
Ответ Ярик01
Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – команде это удалось впервые в истории. Население страны по переписи 2015 года (по предварительным данным) составило 1 222 442 человека Как они футболистов то вообще нашли?
"Как они футболистов то вообще нашли?"

Объявление на центральной пальме каменным ножом вырезали же...
+5
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+4
Ответ Ярик01
Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – команде это удалось впервые в истории. Население страны по переписи 2015 года (по предварительным данным) составило 1 222 442 человека Как они футболистов то вообще нашли?
В Исландии вообще в три раза меньше и ничего, неплохо играют. Или например Уругвай 3.5 млн, что довольно мало по сравнению с соседями, но на чемпионатах мира всегда уровень держат.
+3
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Ответ Andrew Weird
ну так то они в Испании ищут вроде)
Да, посмотрел на состав на ТМ, из 11 человек стартового состава, 9 граждане Испании ) И еще 8 запасных испанцев. Понятнее стало
+3
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Кот-Д’Ивуар вылетел или ещё есть шансы?
Позорно с третьего места пока проходят
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Спартак ищет молодого забивного форварда.,если Дядюн передумает возобновлять карьеру,то этого парня могли бы и оформить по быстрому..👍
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Ну как так то. Болел за Берег слоновой кости.
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Кот-Д’Ивуар вылетел или ещё есть шансы?
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Там тренера ивуарийской команды ещё не уволили по ходу турнира?
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В РПЛ этого парня!
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Ответ Ярик01
Да, посмотрел на состав на ТМ, из 11 человек стартового состава, 9 граждане Испании ) И еще 8 запасных испанцев. Понятнее стало
У них имена там все испанские. С гвинейскими фамилиями смотрятся крайне занятно.
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