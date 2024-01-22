Кот-Д’Ивуар потерпел крупнейшее поражение на Кубке Африки – 0:4 от Экваториальной Гвинеи. 34-летний Нсуэ оформил дубль, у него 5 голов в 2 матчах

Сборная Кот-Д’Ивуара потерпела крупнейшее поражение на Кубке Африки.

В заключительном матче группового этапа хозяева турнира уступили команде Экваториальной Гвинеи со счетом 0:4. Ивуарийцы никогда прежде не проигрывали в матче Кубка Африки с разницей в 4 мяча.

По итогам группового этапа сборная Кот-Д’Ивуара заняла 3-е место в группе А при одной победе и двух поражениях.

Экваториальная Гвинея вышла из группы с первого места – команде это удалось впервые в истории.

34-летний отметился дублем в ворота Кот-Д’Ивуара. Капитан сборной Экваториальной Гвинеи, выступавший за молодежные команды Испании, забил 5 голов в 2 последних матчах Кубка Африки – в предыдущем матче против Гвинеи Бисау (4:2) Нсуэ забил 3 гола, став самым возрастным автором хет-трика в истории турнира. На данный момент он является лучшим бомбардиром Кубка Африки.

Кот-Д’Ивуар сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого сборной нужно попасть в число четырех лучших команд группового этапа, занявших третье место в группе.

Хет-трик сделал Нсуэ из Экваториальной Гвинеи. Я его фанат!