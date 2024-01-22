Семак не хочет ухода Коваленко из «Зенита». Тренер рассчитывает на хавбека (Metaratings)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Коваленко Футбол

Сергей Семак хочет сохранить Александра Коваленко в «Зените».

Сообщалось, что Коваленко интересен «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву». «Сочи» хочет арендовать 20-летнего полузащитника до конца текущего сезона.

По информации Metaratings, Семак не хочет ухода Коваленко из «Зенита». Главный тренер команды из Санкт-Петербурга рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне Коваленко провел в составе «Зенита» 5 матчей в Мир РПЛ. Статистика 20-летнего полузащитника доступна здесь.

26 комментариев
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Он не хочет ухода в принципе русских игроков
+15
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+14
Интересно как во время того как он мямлил кто-то мог разобрать что он против
+12
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+8
Ответ Алексей Ненахов
А кто в этом виноват ?
Бразилия, наверное. 😁 ну кто виноват, что там много хороших игроков? 😁
+6
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+4
Ответ Ivan Petrov
Интересно как во время того как он мямлил кто-то мог разобрать что он против
он кулак нежно положил на стол. Сие значит, что сельдерей в гневе
+7
-4
+3
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Твое мнение и подавно никого не волнует 😅
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+2
Скажите Семаку что у Коваленко родственники в Бразилии есть, а у его прадедушки была фамилия Ковалиньо де Соуза. Парень сразу в основе будет.
+2
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Случай Семака и Коваленко напоминает мемы про Слуцкого и Панченко)
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Как любят комментаторы спортса обсуждать и приплетать чужих жён...
+6
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Ответ Зелёный гопник
Твое мнение и подавно никого не волнует 😅
так твое тоже
+2
-2
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