Семак не хочет ухода Коваленко из «Зенита». Тренер рассчитывает на хавбека (Metaratings)
Сергей Семак хочет сохранить Александра Коваленко в «Зените».
Сообщалось, что Коваленко интересен «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву». «Сочи» хочет арендовать 20-летнего полузащитника до конца текущего сезона.
По информации Metaratings, Семак не хочет ухода Коваленко из «Зенита». Главный тренер команды из Санкт-Петербурга рассчитывает на игрока.
В нынешнем сезоне Коваленко провел в составе «Зенита» 5 матчей в Мир РПЛ. Статистика 20-летнего полузащитника доступна здесь.