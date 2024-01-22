Семак не хочет ухода Коваленко из «Зенита». Тренер рассчитывает на хавбека (Metaratings)

Сергей Семак хочет сохранить Александра Коваленко в «Зените».

Сообщалось, что интересен «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву». «Сочи» хочет арендовать 20-летнего полузащитника до конца текущего сезона.

По информации Metaratings, не хочет ухода Коваленко из « ». Главный тренер команды из Санкт-Петербурга рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне Коваленко провел в составе «Зенита» 5 матчей в Мир РПЛ. Статистика 20-летнего полузащитника доступна здесь.