Промес вылетел на сборы в Дубай со «Спартаком». Между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Квинси Промес вместе со «Спартаком» отправился на сборы в ОАЭ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», вингер вылетел в ОАЭ вместе с командой. В Дубае «Спартак» проведет все три сбора.

В декабре сообщалось, что Промес стал резидентом ОАЭ. Утверждалось, что это позволит ему отправиться на сбор со «Спартаком».

Несмотря на это, 6 января появилась информация о том, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, где он праздновал день рождения, в Нидерланды – между странами действует договор о выдаче граждан. Сообщалось, что Квинси могут арестовать в ОАЭ, если власти Нидерландов подадут соответствующий запрос. Юрист «Спартака» на вопрос о возможной экстрадиции Промеса заявил: «Этот вопрос не стоит. Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании».

Напомним, в прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах.

Летом прошлого года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году. Футболист подал апелляцию с целью добиться отмены приговора.

Кроме того, хавбека «Спартака» подозревают в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.

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41 комментарий
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Это было не просто смело…
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+77
Зелёная миля для Антошки)
+25
-2
+23
Так он в ОАЭ провел больше месяца до этого.
Он из России в декабре улетел в ОАЭ. Там отдыхал, нанял тренера и вместе с Лингардом набирали форму на индивидуальных тренировках, на несколько дней вернулся в Москву, а теперь вместе с командой снова вылетел в ОАЭ.
+15
-1
+14
Ответ Трент Резнор
Это было не просто смело…
«Мне это не интересно. За других сказать не могу» — скорее вот это подходит
+15
-3
+12
Если приговор не вступил в силу, то какая экстрадиция.
+15
-6
+9
Новый сезон "Нарко * ОАЭ
+16
-9
+7
Ответ Tigo_Volchara93
Комментарий скрыт
Тебе это зачем ?
+9
-2
+7
Надеюсь все колющие и режущие предметы у него изъяли😅
+14
-9
+5
Ответ Трент Резнор
Это было не просто смело…
Сомнительно, но окэй (с)
+8
-3
+5
Ответ Вова Пупкин
Комментарий скрыт
Это длинная лапша для зомбированных Питерцев, которые ни малейшего понятия не знаю об этих уголовных делах, только то что в прессе написали несколько слов, но жаждут крови).
+11
-7
+4
Ответ Трент Резнор
Это было не просто смело…
Ты же наш, сибирский))
+4
0
+4
Упорт экспресс не мог не написать, ну естессна)
+4
0
+4
От чёрного решили избавиться😆
+12
-8
+4
Ответ Caniball
Так он в ОАЭ провел больше месяца до этого. Он из России в декабре улетел в ОАЭ. Там отдыхал, нанял тренера и вместе с Лингардом набирали форму на индивидуальных тренировках, на несколько дней вернулся в Москву, а теперь вместе с командой снова вылетел в ОАЭ.
Журнаш...нужна сенсация!!
+3
-1
+2
Ответ Caniball
Так он в ОАЭ провел больше месяца до этого. Он из России в декабре улетел в ОАЭ. Там отдыхал, нанял тренера и вместе с Лингардом набирали форму на индивидуальных тренировках, на несколько дней вернулся в Москву, а теперь вместе с командой снова вылетел в ОАЭ.
Ну этож журнашлистика, тут главное клики)
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Пишут же, что приговор не вступил в силу, значит Промесу нечего опасаться, тем более месяц там прожил до сборов, нужно ехать и наигрывать связи со всеми сочетаниями составов, он единственный, кого можно назвать основным и играет по всему полю, ну может ещё Бабича с Дуарте теперь можно к основе отнести...
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Был бы виноват в чем,то давно уже сидел бы за решеткой.
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Медведев начал звонить в Нидерланды
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Видно брат достал Промеса по полной, есть такие люди, что еле сдерживаешься.
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Риск-дело благородное
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Ответ Tigo_Volchara93
Комментарий скрыт
твою маму на бутылку?
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Ответ schwein
Дети, главное помните, вот такие комментарии это не комплексы. Повторяю еще раз, не комплексы. Это другое.
Комментарий удален модератором
Ответ TheSportNik
Видно брат достал Промеса по полной, есть такие люди, что еле сдерживаешься.
Очень возможно, что история там вообще «голливуд голливудом». Промес буквально содержит там видимо почти всё семейство. Все эти братья-сватья, как и часто бывает, бездельники и бездари, но с «амбициями». Вот этот чувачок и подрулил к Антохе с делом «на миллион», сто процентный верняк, вечный проффит, «зуб даю» и прочее. А дальше идёт провал + видимо реальные проблемы как с властями, так и с наркомафией. Ведь ходили слухи, что там чуть ли не детям стали якобы угрозы слать, Антоха психанул, ну и решил прикончить «сосиску» брата вилкой, промахнулся и попал в ляжку. Это только версия и догадки.
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Ответ Russ Ivan
Тут питерским придётся напрячься, чтобы как-то объяснить сей факт...
Дети, главное помните, вот такие комментарии это не комплексы. Повторяю еще раз, не комплексы.
Это другое.
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален модератором
Хорошая у тебя кликуха, зачет.
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Ответ Spartakus1984
Ты собрался в ОАЭ ехать? Переживаешь?))
Комментарий удален модератором
Ответ Трент Резнор
Это было не просто смело…
Сомнительно, но окэээй
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Рисковый парень Антоха. Нет у него авторитетов.
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Он апелляцию подал , потому спокуха
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* музыка из Криминальной России *
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