Промес вылетел на сборы в Дубай со «Спартаком». Между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции

Квинси Промес вместе со «Спартаком» отправился на сборы в ОАЭ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», вингер вылетел в ОАЭ вместе с командой. В Дубае «Спартак» проведет все три сбора.

В декабре сообщалось, что Промес стал резидентом ОАЭ. Утверждалось, что это позволит ему отправиться на сбор со «Спартаком».

Несмотря на это, 6 января появилась информация о том, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, где он праздновал день рождения, в Нидерланды – между странами действует договор о выдаче граждан. Сообщалось, что могут арестовать в ОАЭ, если власти Нидерландов подадут соответствующий запрос. Юрист « » на вопрос о возможной экстрадиции Промеса заявил: «Этот вопрос не стоит. Приговор не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании».

Напомним, в прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах.

Летом прошлого года суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата в 2020 году. Футболист подал апелляцию с целью добиться отмены приговора.

Кроме того, хавбека «Спартака» подозревают в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году.