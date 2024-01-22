Участница трех Олимпиад Анастасия Тамбовцева дисквалифицирована на 2 года за допинг

Участница трех Олимпиад Анастасия Тамбовцева дисквалифицирована за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Срок санкции составляет 2 года и истечет 2 октября 2025-го.

В пробе спортсменки выявили запрещенное вещество метилгексанамин. Россиянка пыталась опротестовать дисквалификацию от IBSF в Спортивном арбитражном суде, но тот не принял ее сторону.

Отмечается, что 41-летняя Тамбовцева (в девичестве – Скулкина) завершила карьеру в 2014-м. В январе того же года она последний раз участвовала в международных стартах – тогда ее экипаж занял третье место на этапе Кубка Европы в Швейцарии.

Тамбовцева выступала на Олимпийских играх 2002 и 2006 годов в санном спорте, где заняла 27-е и 21-е места соответственно, а на Олимпиаде-2010 показала 9-й результат в составе бобслейного экипажа.

После завершения карьеры спортсменка входила в тренерский штаб сборной России по бобслею, а в последние годы возглавляла Федерацию бобслея Брянской области.