Участница трех Олимпиад Анастасия Тамбовцева дисквалифицирована на 2 года за допинг

Теги допинг CAS Анастасия Тамбовцева (Скулкина) сборная России жен (сани) IBSF Бобслей/сани/скелетон

Участница трех Олимпиад Анастасия Тамбовцева дисквалифицирована за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Срок санкции составляет 2 года и истечет 2 октября 2025-го.

В пробе спортсменки выявили запрещенное вещество метилгексанамин. Россиянка пыталась опротестовать дисквалификацию от IBSF в Спортивном арбитражном суде, но тот не принял ее сторону.

Отмечается, что 41-летняя Тамбовцева (в девичестве – Скулкина) завершила карьеру в 2014-м. В январе того же года она последний раз участвовала в международных стартах – тогда ее экипаж занял третье место на этапе Кубка Европы в Швейцарии.

Тамбовцева выступала на Олимпийских играх 2002 и 2006 годов в санном спорте, где заняла 27-е и 21-е места соответственно, а на Олимпиаде-2010 показала 9-й результат в составе бобслейного экипажа.

После завершения карьеры спортсменка входила в тренерский штаб сборной России по бобслею, а в последние годы возглавляла Федерацию бобслея Брянской области.

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6 комментариев
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Кто в теме, это что за прикол такой: человек завершил карьеру 10 лет назад, но совсем недавно перепроверяли какие-то древние пробы (зачем?) и влепили дисквал человеку давно завершившему карьеру?
И ещё бонусный вопрос: она пыталась опротестовать результаты чисто из принципа за честное имя или ей какие-то призовые типа придётся возвращать?
+12
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+9
Ответ OlegLawyer
Останется в руководстве спорта, как и все остальные с банами ?
История так себе. И допинг такой, левый. Он часто в БАДах есть - Эви Захенбахер не даст соврать
+4
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+3
Забанили перспективную спортсменку.
+4
-2
+2
Останется в руководстве спорта, как и все остальные с банами ?
+3
-3
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