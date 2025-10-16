Виейра о Golden Boy: «Дуэ победит, это лучший молодой игрок Европы. Он забил в финале ЛЧ и продолжает прогрессировать в ПСЖ»

Патрик Виейра назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком в мире.

Ранее 20-летний полузащитник «ПСЖ» попал в список финалистов премии Golden Boy .

«Дезире Дуэ – лучший молодой игрок Европы. Он не только забил в финале Лиги чемпионов, проявив весь свой талант, но и значительно прогрессировал в «Ренне » и продолжает свое развитие в ПСЖ ». Он пережил трудный период, но много работал и никогда не сдавался.

Ламин Ямаль не может быть номинирован в этом году, поэтому я думаю, что Дуэ победит. Он молодой игрок с большим талантом.

Клуб должен создать благоприятную среду для обучения, совершения ошибок и извлечения уроков из них. Дезире Дуэ – прекрасный пример. Я считаю его лучшим из лучших в мире», – сказал Foot Mercato экс-полузащитник сборной Франции.