Виейра о Golden Boy: «Дуэ победит, это лучший молодой игрок Европы. Он забил в финале ЛЧ и продолжает прогрессировать в ПСЖ»
Патрик Виейра назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком в мире.
Ранее 20-летний полузащитник «ПСЖ» попал в список финалистов премии Golden Boy.
«Дезире Дуэ – лучший молодой игрок Европы. Он не только забил в финале Лиги чемпионов, проявив весь свой талант, но и значительно прогрессировал в «Ренне» и продолжает свое развитие в ПСЖ». Он пережил трудный период, но много работал и никогда не сдавался.
Ламин Ямаль не может быть номинирован в этом году, поэтому я думаю, что Дуэ победит. Он молодой игрок с большим талантом.
Клуб должен создать благоприятную среду для обучения, совершения ошибок и извлечения уроков из них. Дезире Дуэ – прекрасный пример. Я считаю его лучшим из лучших в мире», – сказал Foot Mercato экс-полузащитник сборной Франции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости