  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виейра о Golden Boy: «Дуэ победит, это лучший молодой игрок Европы. Он забил в финале ЛЧ и продолжает прогрессировать в ПСЖ»
5

Виейра о Golden Boy: «Дуэ победит, это лучший молодой игрок Европы. Он забил в финале ЛЧ и продолжает прогрессировать в ПСЖ»

Патрик Виейра назвал Дезире Дуэ лучшим молодым игроком в мире.

Ранее 20-летний полузащитник «ПСЖ» попал в список финалистов премии Golden Boy.

«Дезире Дуэ – лучший молодой игрок Европы. Он не только забил в финале Лиги чемпионов, проявив весь свой талант, но и значительно прогрессировал в «Ренне» и продолжает свое развитие в ПСЖ». Он пережил трудный период, но много работал и никогда не сдавался.

Ламин Ямаль не может быть номинирован в этом году, поэтому я думаю, что Дуэ победит. Он молодой игрок с большим талантом.

Клуб должен создать благоприятную среду для обучения, совершения ошибок и извлечения уроков из них. Дезире Дуэ – прекрасный пример. Я считаю его лучшим из лучших в мире», – сказал Foot Mercato экс-полузащитник сборной Франции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoДезире Дуэ
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoБарселона
logoРенн
рейтинги
logoЛамин Ямаль
Golden Boy
logoЛа Лига
logoПатрик Виейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гюлер, Кубарси, Дуэ, Эстевао, Йоро, Леони, Мастантуоно и сын Станковича вошли в число 25 финалистов премии Golden Boy
36вчера, 16:41
Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
322 сентября, 22:10
«Я». Дуэ на вопрос о том, кто лучше – он или Ямаль
7730 июля, 11:35
Главные новости
Ташуев о Станковиче: «Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать его чемпионом, а 4-6-е места – это не то. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?»
1431 минуту назад
Сергей Семак: «Многие команды РПЛ подтянулись к «Зениту». Сейчас хороший уровень конкуренции в лиге»
13сегодня, 11:23
Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»
28сегодня, 10:59
Глава FIGC хочет перенести 30-й тур Серии А для помощи Италии в подготовке к плей-офф отбора ЧМ. Иначе игры сборной пройдут через 4 дня после матчей лиги
10сегодня, 10:25
Дюков о поведении Станковича: «Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста. Тренер должен быть эмоциональным, но иногда он перебирает»
6сегодня, 10:22
Экс-директор ЦСКА Мовсесьян о назначении в «Спартак»: «Рад присоединиться к великому клубу. Рассчитываю, что опыт с других мест работы сделает красно-белых сильнее»
55сегодня, 10:11
Александр Кокорин: «Мы с Мамаевым подрались с Лил Уэйном в Майами в 2013-м. Рэперу не понравилось, как белые гуляют на темнокожей вечеринке. Паша ему «наварил». Классная история!»
71сегодня, 10:00
Тихонов не согласился бы тренировать ЦСКА: «Это не антагонизм, это внутри, как заповедь»
23сегодня, 09:48
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
55сегодня, 09:21
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
75сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Кайрат» мог бы претендовать на топ-5 РПЛ. Сатпаев – бешеный парень, у него есть скорость, дриблинг». Форвард «Атырау» Дорофеев об алматинцах
7 минут назад
Орлов о вратарях «Зенита»: «У Латышонка что-то надломилось, «поехало» не туда. У Адамова тоже бывают оплошности, но сейчас он спасает»
215 минут назад
Челестини о 1-м месте в РПЛ: «Это не оказывает давления на ЦСКА – лучше быть первым, чем восьмым. Команда горит желанием работать»
120 минут назад
Семшов о «Торпедо»: «Раньше клуб стоял наряду со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», был грандом футбола. Сейчас он как игрушка для руководства, это смешно выглядит»
237 минут назад
Жиру хочет, чтобы Мбаппе побил его рекорд по голам за Францию: «Но надеюсь, что не слишком скоро – на ЧМ-2026. Он может достичь почти сотни»
141 минуту назад
«Бавария» не интересуется Влаховичем. Форвард «Ювентуса» не входит в планы спортивного руководства (Флориан Плеттенберг)
146 минут назад
Доннарумма заявил, что сборная Италии попадет на ЧМ-2026: «Без сомнений. Третий раз это не повторится. Мы никого не будем недооценивать»
159 минут назад
Браун предпочел Ферндинанда ван Дейку: «Это просто другой класс. Рио был лучшим защитником в истории «МЮ», может, и АПЛ. Он выиграл столько трофеев, был способен на все индивидуально»
6сегодня, 11:21
Федотов о желании Кисляка претендовать на «Золотой мяч»: «Нормальные, хорошие амбиции. У этого парня все есть – и трудолюбие, и другие факторы»
5сегодня, 11:09
Челестини об интересе к Глебову в Европе: «Статус наших игроков сильно поменялся в последние 3 месяца, это может сбить с фокуса. Но Кирилл очень собран, сфокусирован на работе в ЦСКА»
сегодня, 11:06