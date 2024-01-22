СКА уступил минскому «Динамо» – 1:2 ОТ. Команда Ротенберга пропустила на последней секунде овертайма
СКА проиграл матч КХЛ, пропустив за секунду до завершения овертайма.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В овертайме команда из Беларуси получила возможность сыграть в большинстве – на две минуты за подножку был удален защитник СКА Александр Никишин.
«Динамо» удалось реализовать большинство – на отметке 64:59 шайбу забросил нападающий команды Сэм Анас.
Вратарь минчан Алексей Колосов отразил 34 из 35 бросков в этом матче.
СКА находится на третьей позиции в таблице Западной конференции (73 очка в 54 играх), минское «Динамо» – на восьмой строчке (53 балла в 53 матчах).
Тут на последней в Овертайме Динамо отгрузило.
Куда только судьи смотрят?!
Не сегодня, Питер.
ツ
Пока промежуточная радость