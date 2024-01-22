СКА уступил минскому «Динамо» – 1:2 ОТ. Команда Ротенберга пропустила на последней секунде овертайма

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Алексей Колосов Сэм Анас Хоккей

СКА проиграл матч КХЛ, пропустив за секунду до завершения овертайма.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В овертайме команда из Беларуси получила возможность сыграть в большинстве – на две минуты за подножку был удален защитник СКА Александр Никишин.

«Динамо» удалось реализовать большинство – на отметке 64:59 шайбу забросил нападающий команды Сэм Анас.

Вратарь минчан Алексей Колосов отразил 34 из 35 бросков в этом матче.

СКА находится на третьей позиции в таблице Западной конференции (73 очка в 54 играх), минское «Динамо» – на восьмой строчке (53 балла в 53 матчах).

34 комментария
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Какие же тупые судьи, они разве не знают, что нельзя засчитывать голы в ворота СКА на последней секунде?
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Пора ветеранам СКА новое письмо президенту писать
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Минск красавчики 💪 даже покруче красавчиков из судейской бригады, высасывающие двойные малые в концовке и бегущие смотреть голы без запросов
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Мужики, хватит поливать СКА, я не успеваю лайкать)))
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бригада старалась как могла, тут уже только ветераны могут помочь
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Ротенбергов с заслуженным поражением
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Ах, какие голы красавцы забили Динамовцы на радость всем болельщикам -молодчики ! Правда один гол Динамовцев судьи отменили -он им не понравился ,а Динамовцы сказали, а как вот вам тогда такой забьём засчитаете - пришлось засчитать !
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Спасибо, братья белорусы, порадовали! Не дали даже повода для писем.
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Почему Ротенберг постоянно на последней секунде пропускает? Это такой фирменный почерк системы?
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Ну и что теперь скажут атеисты?!
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Рома! Йозе Марино свободен. Бери его!
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Спартак на последней в основное время забил Ска.
Тут на последней в Овертайме Динамо отгрузило.
Куда только судьи смотрят?!
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Ответ Ебздрогыч
Какие же тупые судьи, они разве не знают, что нельзя засчитывать голы в ворота СКА на последней секунде?
Зато знают, что соперники СКА могут делать подножки-фантомы
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Ответ Александр Васильев
Комментарий удален модератором
Так он бы и не тренировал, если бы не папа.
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Ждем письмо, народ увидел
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Передаю пламенный привет ветеранам ска)))
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Мне одному показалось что судьи были на стороне СКА ??
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Ответ Ебздрогыч
Пора ветеранам СКА новое письмо президенту писать
Утром почитаем)))
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Гуляй Россия!!!
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Минск, молодцы!
Не сегодня, Питер.
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Ответ собираю ком-пы
бригада старалась как могла, тут уже только ветераны могут помочь
А назаров с кожевниковым для тебя уже пустое место?)))))
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Ответ lfc29
Гуляй Россия!!!
Когда клуб с твоей аватарки отправит СКА на третье в регулярке под встречу в первом раунде плей-офф с ЦСКА, тогда и погуляем)
Пока промежуточная радость
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Ответ Эд..19
Комментарий удален пользователем
Овер же
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Ответ Ебздрогыч
Пора ветеранам СКА новое письмо президенту писать
В этот раз Белорускому.
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Ответ Эд..19
Комментарий удален пользователем
фанаты СКА правила знают?
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Ответ Эд..19
Комментарий удален пользователем
Это овертайм, точно не первый раз хоккей смотрел?
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это что же такое твориццо...считаю надо проверить все часы на точность !!!!!!!!!!!!
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"Чык-чырык!"(с)
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Ну вообще-то на предпоследний секунде, но для драмы в заголовок можно и на последней написать)
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Не увидел на видео главных кадров. Спортс, будьте внимательнее в следующий раз.
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