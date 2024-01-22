«Локо» общается с «Зенитом» по Тикнизяну и хочет за него 10-12 млн евро при отступных в 25 млн
«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.
«Зенит» действительно общается с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера 24-летнего игрока, пишет Иван Карпов.
Московский клуб хочет получить за Тикнизяна 10-12 миллионов евро при отступных в 25 млн.
В этом сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов, 5 результативных передач и 2 красные карточки в 23 матчах за «Локо».
Полную статистику игрока сборной Армении можно изучить здесь.
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Другое дело, что самому Наиру вряд ли вообще интересно переходить на лавку из клуба, где он основной.
Почитайте про трансферы в Англии , Германии, Италии и других.
Локомотив в своё время за Тикнизяна и Марадишвили тоже явно переплатил ЦСКА - во-первых конкурент, во-вторых паспорт (тогда лимит был жёстче - 8+17).
10 мало.
ЛЗ - дефицитная позиция всего мирового футбола.
Армянин, то есть проблем с трансфером из России в любую страну не будет.
Лучший бомбардир команды.
Ну и да, ослабление конкурента, если кто не верит в конкуренцию, вспомните, кто грохнул 2 раза Зенит. При участии персонажа, кстати.
Обидно, если лягут под Зенит и продадут.
Вы точно в нашем мире живёте?
Мораль сей басни такая, что один тренер делает из бревна хорошего игрока, а другой из Рядно условно не сделает этого никогда.
Собственно, вот почему Зенит делает ставку на легионеров, а не на внутренний рынок паспортистов :)
Сделали лимит, сделайте потолок для трансфера тогда уж для паспортистов