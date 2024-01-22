«Локо» общается с «Зенитом» по Тикнизяну и хочет за него 10-12 млн евро при отступных в 25 млн

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян деньги Футбол

«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Зенит» действительно общается с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера 24-летнего игрока, пишет Иван Карпов.

Московский клуб хочет получить за Тикнизяна 10-12 миллионов евро при отступных в 25 млн.

В этом сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов, 5 результативных передач и 2 красные карточки в 23 матчах за «Локо».

Полную статистику игрока сборной Армении можно изучить здесь.

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58 комментариев
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На банку игрока за 10-12 млн в чемпионате без еврокубков, такое только зенит может вытворить
+62
-20
+42
10-12 от Зенита? Маловато, для Зенита ценник должен быть ещё выше.
Другое дело, что самому Наиру вряд ли вообще интересно переходить на лавку из клуба, где он основной.
+38
-15
+23
Ответ Лев Бабенко
Вот и ответ на вопрос "Почему Зенит предпочитает бразильцев?" Все агенты россиян заламывают петербуржцам ценник в 3х размере, при том, что условному Спартаку и ЦСКА футболисты достаются куда дешевле. Так зачем набирать отечественных бездарей за оверпрайс, когда можно за эти же деньги набрать пачку талантливых и куда более техничных игроков. Того же Нино взяли за 5 млн, уверен, он куда талантливее половины защитников нашего чемпионата
Так для любого топ клуба в любом чемпионате цены выше, чем для простых.
Почитайте про трансферы в Англии , Германии, Италии и других.
+26
-4
+22
Ответ 2vdhrvmmzf
На банку игрока за 10-12 млн в чемпионате без еврокубков, такое только зенит может вытворить
так тут же написано, что хотят, а не что дают
+16
0
+16
Ответ Лев Бабенко
Вот и ответ на вопрос "Почему Зенит предпочитает бразильцев?" Все агенты россиян заламывают петербуржцам ценник в 3х размере, при том, что условному Спартаку и ЦСКА футболисты достаются куда дешевле. Так зачем набирать отечественных бездарей за оверпрайс, когда можно за эти же деньги набрать пачку талантливых и куда более техничных игроков. Того же Нино взяли за 5 млн, уверен, он куда талантливее половины защитников нашего чемпионата
А схренали клуб из верхней части таблицы должен продавать своего игрока (без разницы, легионера или нет), причём основного, своему конкуренту ДЁШЕВО? Хочешь перекупить игрока с длинным контрактом у конкурента - плати больше. Это нормально, это рыночек, так везде, не только у нас.

Локомотив в своё время за Тикнизяна и Марадишвили тоже явно переплатил ЦСКА - во-первых конкурент, во-вторых паспорт (тогда лимит был жёстче - 8+17).
+17
-3
+14
Ответ Bartez1986
хм...а смысл тогда таких отступных?
За отступные можно подписать игрока вообще без согласия клуба-владельца (как это было с Данни). А переговоры позволяют эту цену снизить.
+11
-2
+9
Пусть платят отступные.
10 мало.
ЛЗ - дефицитная позиция всего мирового футбола.
Армянин, то есть проблем с трансфером из России в любую страну не будет.
Лучший бомбардир команды.
Ну и да, ослабление конкурента, если кто не верит в конкуренцию, вспомните, кто грохнул 2 раза Зенит. При участии персонажа, кстати.

Обидно, если лягут под Зенит и продадут.
+18
-11
+7
Ответ Лев Бабенко
Вот и ответ на вопрос "Почему Зенит предпочитает бразильцев?" Все агенты россиян заламывают петербуржцам ценник в 3х размере, при том, что условному Спартаку и ЦСКА футболисты достаются куда дешевле. Так зачем набирать отечественных бездарей за оверпрайс, когда можно за эти же деньги набрать пачку талантливых и куда более техничных игроков. Того же Нино взяли за 5 млн, уверен, он куда талантливее половины защитников нашего чемпионата
Ага, достаются, особенно игроки, типа Сутормина.
Вы точно в нашем мире живёте?
+7
-1
+6
Ответ Лев Бабенко
Вот и ответ на вопрос "Почему Зенит предпочитает бразильцев?" Все агенты россиян заламывают петербуржцам ценник в 3х размере, при том, что условному Спартаку и ЦСКА футболисты достаются куда дешевле. Так зачем набирать отечественных бездарей за оверпрайс, когда можно за эти же деньги набрать пачку талантливых и куда более техничных игроков. Того же Нино взяли за 5 млн, уверен, он куда талантливее половины защитников нашего чемпионата
Так Зенит даже в аренду никому игроков не даёт, ну кроме Сочи и Оренбурга конечно! Сутормина покупает за 50к рублей, запрет накладывает на свободных агентов
+6
-1
+5
хм...а смысл тогда таких отступных?
+10
-5
+5
Ответ Bartez1986
хм...а смысл тогда таких отступных?
Отступные, это когда очень хочешь купить игрока, но не хочешь обсуждать цену с клубом. Для клуба же это заградитель. Но реально Тикнизяна за 25 никто не купит, а за 10-12 это вполне норм сделка
+4
0
+4
Самое забавное в этой истории, что Ганчаренко хотел заполучить Кругового из Уфы в 2019 году, но Гинер не дал денег, фактически копейки, типа есть Щенников, потом уже проснулся Зенит и забрал Круга, но Михалыч из Тикнизяна слепил левого латераля, хотя все орали, типа это дерево надо гнать из ЦСКА, радовались, когда его купил Локомотив.
Мораль сей басни такая, что один тренер делает из бревна хорошего игрока, а другой из Рядно условно не сделает этого никогда.
+3
0
+3
Ответ Dmitry Orlov
10-12 от Зенита? Маловато, для Зенита ценник должен быть ещё выше. Другое дело, что самому Наиру вряд ли вообще интересно переходить на лавку из клуба, где он основной.
Кого из россиян Зенит покупал за такую сумму за последние 10 лет?
+4
-1
+3
Вообще сам факт переговоров, где одного из лидеров хотят продать конкуренту, говорит об амбициях клуба.
+2
0
+2
больше 10 лямов за это дерево? Лучше еще одного бразильца купить.
+3
-1
+2
Ответ Superkenguroo
Пусть платят отступные. 10 мало. ЛЗ - дефицитная позиция всего мирового футбола. Армянин, то есть проблем с трансфером из России в любую страну не будет. Лучший бомбардир команды. Ну и да, ослабление конкурента, если кто не верит в конкуренцию, вспомните, кто грохнул 2 раза Зенит. При участии персонажа, кстати. Обидно, если лягут под Зенит и продадут.
Ну грохнул это громко сказано конечно)))
+8
-7
+1
Ответ Dmitry Orlov
А потом те же люди будут жаловаться на "Зенит Рио-де-Жанейро".
Найди мои жалобы, не стоит балаболить.
+2
-1
+1
Ответ Борис Борисович
А потом говорят,почему Зенит покупает иностранцев. Ценник 10-12 млн евро за этого господина для Зенита. Зенит купит и понятно ,что здесь куча петросянов напишет. Не купит его,а купит иностранца-тоже для местных экспертов,лучше всех разбирающихся в футбольной кухне,плохо. А цена агонь,заряжена,минимум, раза в два,по моему мнению. Поэтому если брать паспортиста,то Горшкова из КС .Дешевле и лучше. Хотя сейчас начнут строчить,какой Тикнизян крутой игрок и точно этих денег стоит.Да ради Бога.Очень хочу,чтобы он остался там,где сейчас есть.
А ниче что Локо его покупал у ЦСКА за 7 млн ?
+1
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+1
Еще раньше придется вставать, ведь милфу теперь из спб в мск придется везти.
+1
0
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10?

Собственно, вот почему Зенит делает ставку на легионеров, а не на внутренний рынок паспортистов :)
+3
-2
+1
Честно говоря, за хренадцать лет этот преферанс уже порядком задолбал.
+1
0
+1
За такой ценник пусть дальше в Локо пылит, он уже топом не станет, а за паспорт платить такое себе удовольствие.
Сделали лимит, сделайте потолок для трансфера тогда уж для паспортистов
+2
-1
+1
подождите я ещё за декабрь за газ не заплатил
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0
Ответ PIT-BUL
подождите я ещё за декабрь за газ не заплатил
Все деньги на пожертвования в секту потратил?
0
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Ответ rembrandao
больше 10 лямов за это дерево? Лучше еще одного бразильца купить.
Дерево зениту из Рио де Жанейро в этом сезоне двушку отгрузило в обоих матчах, причём в СПб победный.
0
0
0
Ответ rembrandao
больше 10 лямов за это дерево? Лучше еще одного бразильца купить.
А лимит?
0
0
0
Ответ Борис Борисович
А потом говорят,почему Зенит покупает иностранцев. Ценник 10-12 млн евро за этого господина для Зенита. Зенит купит и понятно ,что здесь куча петросянов напишет. Не купит его,а купит иностранца-тоже для местных экспертов,лучше всех разбирающихся в футбольной кухне,плохо. А цена агонь,заряжена,минимум, раза в два,по моему мнению. Поэтому если брать паспортиста,то Горшкова из КС .Дешевле и лучше. Хотя сейчас начнут строчить,какой Тикнизян крутой игрок и точно этих денег стоит.Да ради Бога.Очень хочу,чтобы он остался там,где сейчас есть.
Никто не говорит, почему зенит покупает иностранцев,все ржут,что зенит купил более 10 Ка бразильцев.
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Ответ charly_54
Ну грохнул это громко сказано конечно)))
трёшку дома как тот самый твенте отгрузили...)
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А как же Европа для Тикнизяна
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Ответ xoms
Вот уж не нужно про аренду фармам, главному фарму мы не даём никого.
Это про Сочи?
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