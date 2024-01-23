Наместников забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Бостона». У него 25 очков и «+18» в 42 играх

Теги Бостон НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном».

Форвард стал автором единственной шайбы «Джетс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (1:4). 

В активе россиянина стало 25 (6+19) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+18» (делит 6-е место в лиге по полезности среди форвардов).

Сегодня Наместников (16:51, 2:36 – в большинстве, 1:40 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, еще один прошел мимо. 

Также Владислав применил 2 силовых приема и проиграл все 6 попыток на точке вбрасывания.

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