«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров
В «Барселоне» максимально обеспокоены ситуацией с судейством в Ла Лиге.
Каталонский клуб удивили решения арбитров в матче 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» (3:2), а также в их игре с «Бетисом» (4:2). По мнению «Барсы», решения судей чуть не стоили команде победы в этом матче.
Как пишет Diario Sport, в «Барселоне» очень злятся, и в судейском корпусе знают об этом. Клуб максимально обеспокоен мыслями о том, что может произойти в ближайшие недели, однако никаких публичных действий пока не планирует. «Барса» надеется, что скандалов больше не будет, а ВАР начнет принимать справедливые решения.
Если решения судей на решающем отрезке чемпионата не будут удовлетворять клуб, «Барса» вмешается в ситуацию.
В клубе убеждены, что победа в Ла Лиге возможна, несмотря на ошибки, допущенные командой на старте сезона. Матч с «Бетисом» считают поворотной точкой. Кроме того, в ближайшие несколько недель Хави будут доступны почти все игроки команды, кроме Гави. В «Барсе» считают, что отставание от «Реала» в Ла Лиге было бы гораздо меньше, если бы не спорные решения судей по ходу сезона.
«Барселона» полностью поддерживает Хави и считает его слова о судействе после матча с «Бетиса» абсолютно справедливыми. Тренер, как и сам клуб, не хотел высказываться на эту тему, но пошел на такой шаг из-за того, что «Реал» сильно давит на арбитров.
Отмечается, что у «Барсы» абсолютно нормальные отношения с судейским корпусом и Королевской испанской футбольной федерацией, но это не мешает клубу злиться в сложившейся ситуации. В «Барсе» полагают, что такие ситуации, как в матче «Реал» – «Альмерия», больше не повторятся, поскольку они вредят имиджу Ла Лиги и судей.
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
И когда Реал призывал к реформам в судейском корпусе, никто не поддержал сливочных..
Вот это точно так.
У Барсы результативных ошибок в свою пользу гораздо больше, нырки Лёвы чего стоят
А полумоменты (при верных решениях) в матчах Реала - сразу истерию поднимают
Что ж когда в одном из матчей Джуда трижды рубили на пенку, а судья игнорь - они молчали?))
Когда ввели ВАР, хомячки хором: ну всееее теперь липовые голы Реала в прошлом.
Реальность: ВАР по правилам выносит большинство решений в пользу Реала )) Теперь представьте только, сколько ОЧКОВ РЕАЛ ПОТЕРЯЛ, когда не было ВАР в ЛЛ и судьи, чтобы не сердить Негрейру выносили "нужные решения" )))) Теперь то сложнее, повторов много ))) отмазаться не получается.
Зачем так низко упасть?
В личных встречах не давно Реал показал барсу что кто в дома хозяин .