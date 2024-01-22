«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров

В «Барселоне» максимально обеспокоены ситуацией с судейством в Ла Лиге.

Каталонский клуб удивили решения арбитров в матче 21-го тура Ла Лиги между « » и «Альмерией» (3:2), а также в их игре с «Бетисом» (4:2). По мнению «Барсы», решения судей чуть не стоили команде победы в этом матче.

Как пишет Diario Sport, в «Барселоне» очень злятся, и в судейском корпусе знают об этом. Клуб максимально обеспокоен мыслями о том, что может произойти в ближайшие недели, однако никаких публичных действий пока не планирует. «Барса» надеется, что скандалов больше не будет, а ВАР начнет принимать справедливые решения.

Если решения судей на решающем отрезке чемпионата не будут удовлетворять клуб, «Барса» вмешается в ситуацию.

В клубе убеждены, что победа в возможна, несмотря на ошибки, допущенные командой на старте сезона. Матч с « » считают поворотной точкой. Кроме того, в ближайшие несколько недель Хави будут доступны почти все игроки команды, кроме Гави. В «Барсе» считают, что отставание от «Реала» в Ла Лиге было бы гораздо меньше, если бы не спорные решения судей по ходу сезона.

« » полностью поддерживает Хави и считает его слова о судействе после матча с «Бетиса» абсолютно справедливыми. Тренер, как и сам клуб, не хотел высказываться на эту тему, но пошел на такой шаг из-за того, что «Реал» сильно давит на арбитров.

Отмечается, что у «Барсы» абсолютно нормальные отношения с судейским корпусом и Королевской испанской футбольной федерацией, но это не мешает клубу злиться в сложившейся ситуации. В «Барсе» полагают, что такие ситуации, как в матче «Реал» – « », больше не повторятся, поскольку они вредят имиджу Ла Лиги и судей.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР