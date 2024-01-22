«Барса» максимально обеспокоена судейством в Ла Лиге и очень злится. В клубе считают, что отрыв от «Реала» был бы меньше, если бы не спорные решения арбитров

Теги Барселона Реал Мадрид Бетис Ла Лига судьи Альмерия Футбол

В «Барселоне» максимально обеспокоены ситуацией с судейством в Ла Лиге.

Каталонский клуб удивили решения арбитров в матче 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» (3:2), а также в их игре с «Бетисом» (4:2). По мнению «Барсы», решения судей чуть не стоили команде победы в этом матче.

Как пишет Diario Sport, в «Барселоне» очень злятся, и в судейском корпусе знают об этом. Клуб максимально обеспокоен мыслями о том, что может произойти в ближайшие недели, однако никаких публичных действий пока не планирует. «Барса» надеется, что скандалов больше не будет, а ВАР начнет принимать справедливые решения.

Если решения судей на решающем отрезке чемпионата не будут удовлетворять клуб, «Барса» вмешается в ситуацию.

В клубе убеждены, что победа в Ла Лиге возможна, несмотря на ошибки, допущенные командой на старте сезона. Матч с «Бетисом» считают поворотной точкой. Кроме того, в ближайшие несколько недель Хави будут доступны почти все игроки команды, кроме Гави. В «Барсе» считают, что отставание от «Реала» в Ла Лиге было бы гораздо меньше, если бы не спорные решения судей по ходу сезона.

«Барселона» полностью поддерживает Хави и считает его слова о судействе после матча с «Бетиса» абсолютно справедливыми. Тренер, как и сам клуб, не хотел высказываться на эту тему, но пошел на такой шаг из-за того, что «Реал» сильно давит на арбитров.

Отмечается, что у «Барсы» абсолютно нормальные отношения с судейским корпусом и Королевской испанской футбольной федерацией, но это не мешает клубу злиться в сложившейся ситуации. В «Барсе» полагают, что такие ситуации, как в матче «Реал» – «Альмерия», больше не повторятся, поскольку они вредят имиджу Ла Лиги и судей.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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53 комментария
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"Барселона" максимально обеспокоена😧 Верните Негрейру!!!
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Ну наверно всем клубам Ла Лиги тогда снова нужно за Тебаса проголосовать.. В который раз..

И когда Реал призывал к реформам в судейском корпусе, никто не поддержал сливочных..
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Ахахаха🤣🤣🤣 10 лет платили судейскому корпусу, а теперь делают вид мол обеспокоены😂
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Ответ dr. cage
Ну наверно всем клубам Ла Лиги тогда снова нужно за Тебаса проголосовать.. В который раз.. И когда Реал призывал к реформам в судейском корпусе, никто не поддержал сливочных..
Это удивительно. ВСЕ кричат судьи дно, подсуживают Реалу. Когда РЕАЛ говорит: ну давайте сделаем реформы, ВСЕ МОЛЧАТ ))))
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Отрыв был бы меньше, если бы Барса играла лучше.
Вот это точно так.
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Получается Барсе снова нужно вырастить целое поколение талантов ла Масии, научить их симулировать синхронное падение от пустой пластиковой бутылки, назначить крепкого тренера и заплатить судьям чтобы Барса снова начала выигрывать ла лигу?
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+4
Ответ Капибарбер
нужно банить всех тех кто напишет "Негейра"
Так никто не напишет, ведь правильно Негрейра
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Ответ R Kukhov
При Тебасе такой @&₽&@ не было!!1
при тебасе только @&₽&@ с судьями и была
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0
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Ответ Syndycate
Ахахаха🤣🤣🤣 10 лет платили судейскому корпусу, а теперь делают вид мол обеспокоены😂
Не 10, а 17. Матчасть знать надо)
+4
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+3
Полнейшая глупость
У Барсы результативных ошибок в свою пользу гораздо больше, нырки Лёвы чего стоят
А полумоменты (при верных решениях) в матчах Реала - сразу истерию поднимают
Что ж когда в одном из матчей Джуда трижды рубили на пенку, а судья игнорь - они молчали?))
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Ответ vk5w6rqvxx
Получается Барсе снова нужно вырастить целое поколение талантов ла Масии, научить их симулировать синхронное падение от пустой пластиковой бутылки, назначить крепкого тренера и заплатить судьям чтобы Барса снова начала выигрывать ла лигу?
Барса действующий чемпион, гений.
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При Тебасе такой @&₽&@ не было!!1
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Когда клуб со скамейки подсудимых в деле о подкупе Негрейры кричит о обеспокоенности ситуации с судьями это забавно )))
Когда ввели ВАР, хомячки хором: ну всееее теперь липовые голы Реала в прошлом.
Реальность: ВАР по правилам выносит большинство решений в пользу Реала )) Теперь представьте только, сколько ОЧКОВ РЕАЛ ПОТЕРЯЛ, когда не было ВАР в ЛЛ и судьи, чтобы не сердить Негрейру выносили "нужные решения" )))) Теперь то сложнее, повторов много ))) отмазаться не получается.
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Ответ Ruslan3132
Это удивительно. ВСЕ кричат судьи дно, подсуживают Реалу. Когда РЕАЛ говорит: ну давайте сделаем реформы, ВСЕ МОЛЧАТ ))))
Хави больше всех опозорился. Карло всегда уважительно высказывается о Барселоне и деле Негрейры. А Хави набросил, как школьник со спортса, решивший собрать плюсики.
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Ответ Roman Hovannisyan
В деле Негрейры нет абсолютно никаких доказательств в пользу его влияния на решения судей. Если бы можно было честно доказать, что Барселона платила Негрейре с целью подкупа судей, это бы уже произошло (с влиянием Реала это не составило бы труда). А так дело идёт уже где-то год, и в суде при рассмотрении дела уже принимались решения в пользу Барсы, что немало говорит о характере обвинений.
Все так, кроме одного, зачем платить ?
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Ответ Radik_2.0
не болею ни за Реал, ни за Барсу, я страдалец, болею за МЮ, но читать про какие то претензии от Барсы в сторону судейства во время дела Негрейры - какой то сюр
В деле Негрейры нет абсолютно никаких доказательств в пользу его влияния на решения судей. Если бы можно было честно доказать, что Барселона платила Негрейре с целью подкупа судей, это бы уже произошло (с влиянием Реала это не составило бы труда). А так дело идёт уже где-то год, и в суде при рассмотрении дела уже принимались решения в пользу Барсы, что немало говорит о характере обвинений.
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Ответ аdidаs
Все так, кроме одного, зачем платить ?
Платили за отчёты по судьям, как делают все клубы
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некогда не видел таких матчей, это позор не матч
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Я не знаю почему Хави всё время плачит?
Зачем так низко упасть?
В личных встречах не давно Реал показал барсу что кто в дома хозяин .
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Особенно обеспокоен Негрейра, при нем такого не было.
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Рыбы против воды
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Не люблю реал, на барсу пофиг , но если бы вы сами сами теряли меньше очков, отрыв тоже был бы меньше
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Учитывая, как судят эти команды, предлагаю Барсе и Реалу устроить отдельное соревнование в Сегунде!!👏👏
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Как обычно каталонские нытики, с комплексами, заслуживают такого же главного тренера, фанатика гном-гномыча)
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А в клубе не считают, что нужно побеждать как можно больше, и сразу пропадет время на нелепые рассуждения?
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Надеюсь, пока участники Классико выясняют отношения в кабинетах, Жирона покажет на поле, как это делается без вмешательства со стороны, и возьмет чашку.
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Всё можно понять, но точно не барселоне говорить о судействе, тем более, как говорится, при непогашенной судимости.
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