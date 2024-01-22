Винисиус поддержал Меньяна: «Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно. Сожалею о тех, кто выступает с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы»
Винисиус поддержал Майка Меньяна после инцидента в игре с «Удинезе».
Напомним, матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.
После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.
«Простой разговор ничего не изменит». Это слова Меньяна. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кем они являются.
Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы.
Всегда с тобой, Меньян», – написал полузащитник «Реала» Винисиус.
Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: «В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят? Предъявите доказательства»
Легче посадить пару десятков человек , чем тысячи .
Абсолютно любые разговоры по этой теме просто пустой трёп, если говорящий человек не тратит свои деньги на поддержку социалистических или хотя бы анти-правых партий. Это тоже не сильно полезно, но хоть какая-то инициатива может с верха до низов спуститься.
Вот такой "борец".
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😂😂😂😂😂😂😂😂