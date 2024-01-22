Винисиус поддержал Меньяна: «Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно. Сожалею о тех, кто выступает с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы»

Теги Милан Удинезе Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Майк Меньян Винисиус Жуниор расизм Футбол

Винисиус поддержал Майка Меньяна после инцидента в игре с «Удинезе».

Напомним, матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.

После матча голкипер «Милана» заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Простой разговор ничего не изменит». Это слова Меньяна. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кем они являются.

Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы.

Всегда с тобой, Меньян», – написал полузащитник «Реала» Винисиус.

Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: «В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят? Предъявите доказательства»

38 комментариев
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Винисиус считает, что человеку станет стыдно после того, как его посадят за расизм? Мне кажется он еще больше возненавидит черных)
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Этого воланчика первого же и посадят, когда расшифруют по губам его разговоры на поле.
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А скромную Альмерию, которую ограбили судьи, не хочет Вини поддержать?)
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Я думаю провокаторов в первую очередь надо сажать в тюрьму . Вини как раз первый .
Легче посадить пару десятков человек , чем тысячи .
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Предлагаю за каждый расистский выкрик ставить пенальти в пользу жертвы, а если на поле кто-то по-расистски посмотрит на чёрного игрока, удалять и дисквалифицировать как за почесывание носа хама Левандовского
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ни разу не расист, но вот именно винисиуса всегда хочется назвать обезьяной за его поведение
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А куда сажать мерзких провокаторов? На пальмы, на кол или тоже в тюрьму?)
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«Сожалею о тех, кто выступает с пустыми словами, чтобы угодить прессе. Я делаю это всё равно лучше»

Абсолютно любые разговоры по этой теме просто пустой трёп, если говорящий человек не тратит свои деньги на поддержку социалистических или хотя бы анти-правых партий. Это тоже не сильно полезно, но хоть какая-то инициатива может с верха до низов спуститься.
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Быть негром, ныть вечно.
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Вини реально ни разу не задумывался почему "расисты" что-то кричат именно ему, когда у Реала половина команды чернокожие ребята? Почему "расисты" не ухают Родриго, Джуду, Рюдигеру, Менди, Тчуамени, Камавинге? Может потому что это всё-таки не расисты, а те, кто понял как легко выбить из игры Вини, который постоянно ведётся на это и сам начинает провоцировать? Может уже пора начинать думать о игре, о том, чтобы приносить пользу команде и игрой отвечать провокаторам, при этом самому не провоцировать?
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Ответ Ебздрогыч
Наш главный борец с расизмом что-то затянул с поддержкой. Я думал он сразу после матча Милана во все колокола будет трезвонить, отрабатывать любимую тему
Ему это не нужно. Это же не касается лично Винисиуса. Максимум от "борца с расизмом", пост в соц. сети.
Вот такой "борец".
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Ответ grek087
Комментарий скрыт
Надо тебя посадить лет на пять, чтобы ты исправился и стал лучше, согласно твоим высказываниям
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Как раз Меньян сейчас и выступает только с пустыми словами, доказательств-то нет. Странно, что Винисиус предлагает его за такое в тюрьму посадить
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Ответ grek087
Комментарий скрыт
"Исправительная колония поэтому и называется исправительной!"
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😂😂😂😂😂😂😂😂
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Ответ Антон Фалафель
Быть негром, ныть вечно.
Ну адекватные негры тоже бывают, если честно.
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бред полнейший . Давайте ещё на кол сажать . Все эти меры против расизма вроде технаря за расизм приведут к ещё большему расизму и провокациям
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Наш главный борец с расизмом что-то затянул с поддержкой. Я думал он сразу после матча Милана во все колокола будет трезвонить, отрабатывать любимую тему
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Жаль что тупость - не преступление, иначе Винисиус сидел бы уже пожизненно.
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после каждого интервью 🐵 винисиуса ещё больше ненавидят
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Ответ Заяцволк
Как раз Меньян сейчас и выступает только с пустыми словами, доказательств-то нет. Странно, что Винисиус предлагает его за такое в тюрьму посадить
Тогда и Винисиуса надо будет сажать. Сколько раз пропускал разбирательство его дела и давал неверные показания
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Ответ grek087
Комментарий скрыт
Ну давайте тогда всех кто людей оскорбляет сажать в колонии
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Этой нигриле банановой кругом растисты мерещутся обьясните кто то ему что такое расизм
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Расистов в тюрьму? По правде говоря неплохое предложение. Начать предлагаю с винисиуса!
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Если противник выходит на матч против команды в которой есть чернокожий в форме с элементами черного цвета, нужно засчитывать технарь незамедлительно
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🐒
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Один из самых мерзких персонажей, который вызывает отторжение даже у болелов Реала.
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Кто о чем, а вшивый о бане.
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Сколько там было зрителей в Удине? По словам Меньяна там весь стадион соучастники. Сажать после каждого матча десятки тысяч людей? Это сколько тюрем надо? Сталин отдыхает.
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Да чего уж там, садить. Расстреливать при выходе со стадиона. Отводить к стене и пулю в затылок. На основании показаний Винисиуса или Меньяна. Но рекорд будет у Принса-Боатенга и Яя Туре, без сомнений.
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Винисиус хороший игрок, но слишком много говорит. Беллингем тоже черный, но видно что противники уважают его и никто в его адрес не ухает. Поведение Винисиуса порождает всю атмосферу вокруг него
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