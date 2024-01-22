Винисиус поддержал Меньяна: «Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно. Сожалею о тех, кто выступает с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы»

Винисиус поддержал Майка Меньяна после инцидента в игре с «Удинезе».

Напомним, матч «Милана» и «Удинезе» (3:2) в Серии А приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.

После матча голкипер « » заявил, что слышал обезьяньи крики с трибун.

«Простой разговор ничего не изменит». Это слова Меньяна. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кем они являются.

Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы.

Всегда с тобой, Меньян», – написал полузащитник « » .

Ультрас «Удинезе» заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: «В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят? Предъявите доказательства»