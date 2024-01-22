Джейми Каррагер: «Я играл с Оуэном, Суаресом, Торресом, Фаулером. Жота среди них – лучший завершитель»

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Джейми Каррагер считает, что Диогу Жота как завершитель лучше Суареса и Торреса.

Вчера Жота оформил 2+1 в матче 21-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом».

«Юрген Клопп говорил, какой это умный игрок. Он может сыграть слева, справа и в центре. «Ливерпуль» еще пытается понять, кто будет исполнять эту роль [в центре], но все равно побеждает. Даже без Салаха. У них есть Диас, Жота, Харви Эллиот [справа]. Возможно, теперь это позиция Жоты.

В «Ливерпуле» я играл с отличными нападающими. Джейми [Реднапп] точно назовет Фаулера, а я думаю о тех, с кем играл рядом... Майкл Оуэн, Луис Суарес, Фернандо Торрес, Робби Фаулер... Думаю, среди них Жота лучший завершитель.

Это типичный Жота. Когда он получает шанс, то действует очень четко. В этом сезоне у него гол или ассист каждые 84 минуты. Только у двух или трех игроков АПЛ показатель лучше. Жота – олицетворение трансферной политики «Ливерпуля» за последние 5-6 лет», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Затем экс-защитник опубликовал в твиттере опрос, в котором предложил выбрать лучшего завершителя «Ливерпуля», и назвал четырех кандидатов – Фаулер, Суарес, Салах и Жота. Диогу набрал меньше всего голосов (11,2%). У Салаха – 13,5%, у Фаулера – 32,3%, у Суареса – 43%.

Под голосованием Каррагер написал: «Суарес – лучший игрок, но не лучший завершитель в этой четверке!»

Жота перешел в «Ливерпуль» в 2020 году. За 134 матча он забил 50 голов и сделал 20 ассистов.

У Фаулера 183 гола за 369 игр. Оуэн забил 158 мячей и 50 результативных передач в 297 матчах за «Ливерпуль». На счету Суареса 82 гола и 48 голевых пасов за 133 матча в команде. Фернандо Торрес забил 81 гол в 142 матчах за «Ливерпуль».

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57 комментариев
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Сейчас бы Суареса того времени сравнивать с Жотой 🤣Так ещё и не в пользу первого,тоже мне эксперт
+86
-7
+79
Бред какой-то. Сегодня у английских экспертов эпидемия.
+49
-3
+46
что за бред он несет?🤮
+29
-1
+28
с 2004 года болею за Ливер!,но с Суаресом мало кто сравнится, такой настырный упрямый злой,это был Монстр
+19
-1
+18
Ответ Red_Marlboro_
Сейчас бы Суареса того времени сравнивать с Жотой 🤣Так ещё и не в пользу первого,тоже мне эксперт
Первые полтора-два года у Луиза была очень плохая реализация. Потом прорвало, да.
+14
-2
+12
Ответ Red_Marlboro_
Сейчас бы Суареса того времени сравнивать с Жотой 🤣Так ещё и не в пользу первого,тоже мне эксперт
С Суаресом того времени можно сравнить Кейна из нынешних игроков, еще Холанд конечно, но уругваец оказывал огромное влияние на Ливерпуль, без него красные, может, и в зону ЛЧ бы не вышли. Эрлинг всё же одна из шестерёнок в топ-механизме Сити
+10
-2
+8
Ответ Jeicob Harlon
с 2004 года болею за Ливер!,но с Суаресом мало кто сравнится, такой настырный упрямый злой,это был Монстр
Я был в восторге когда барса взяла Луиса на его пике. Со времен Это о не было таких завершителей. Каково было мое (да и не только мое, думаю) удивление , когда из такого маньячного страстного Страйкера (если брать величайший индивидуальный перфоманс 2014) Суарес вдруг так легко перестроился в одного из лучших в мире подыгрывающего форварда , сохранив при этом инстинкты убийцы-завершителя.
+5
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Это действительно кажется так. У Диого отличный прицел.
+6
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+5
сравнил Жоту с пальцем)

ну блин, он реально легендарных игроков ставит в одни ряд с просто классным игроком? это даже комментировать с доводами незачем, настолько глупое высказывание
+8
-3
+5
Ответ Jeicob Harlon
с 2004 года болею за Ливер!,но с Суаресом мало кто сравнится, такой настырный упрямый злой,это был Монстр
Ахах, ща тебе скажут что ты ненастоящий фанат, ведь правильно не "Ливер", а "Ливерпуль")
А насчёт Суареса полностью согласен)
+5
-1
+4
Не скажу за Оуэна, не успел оценить его в Ливерпуле, но в сравнении с остальными Жота точно не хуже Торреса и Суареса, и точно лучше Салаха когда мы говорим именно о реализации и больше не о чём! У Жоты не так много моментов и из-за травм не постоянный игрок, но по реализации своих моментов он Топ.
+4
-1
+3
Суарес в Ливерпуле конечно машиной был, даже без пенальти стата космическая. И голы были прекрасные
+4
-1
+3
То есть нападающий, который забил в сезоне АПЛ 31 мяч за 33 игры- это хуже, чем Жота? Что Каррагер там принимает такое... мотивирующее?
+4
-1
+3
Ну у Жоты дичайшее голевое чутье от природы. В этом он в разы превосходит и Суареса и Оуэна. Но Жоте от природы дано клепать голы, если б ему ещё усердие другого уровня, то он бы рекорды переписывал
+4
-2
+2
Ответ Yakub_Yar
То есть нападающий, который забил в сезоне АПЛ 31 мяч за 33 игры- это хуже, чем Жота? Что Каррагер там принимает такое... мотивирующее?
Карра сказал только про реализацию, и она у Жоты отменная, причем с обеих ног. но он никак не может провести сезон без долгих травм, что влияет на статус неосновного игрока, количество минут, абсолютное количество голов

и так понятно, что Суарез сильнее как игрок и нападающий, речь-то в посте о другом
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Ответ Qqq
Карра сказал только про реализацию, и она у Жоты отменная, причем с обеих ног. но он никак не может провести сезон без долгих травм, что влияет на статус неосновного игрока, количество минут, абсолютное количество голов и так понятно, что Суарез сильнее как игрок и нападающий, речь-то в посте о другом
"...., а я думаю о тех, с кем играл рядом... Майкл Оуэн, Луис Суарес, Фернандо Торрес, Робби Фаулер... Думаю, среди них Жота лучший завершитель."

"Затем экс-защитник опубликовал в твиттере опрос, в котором предложил выбрать лучшего завершителя «Ливерпуля», и назвал четырех кандидатов – Фаулер, Суарес, Салах и Жота. Диогу набрал меньше всего голосов (11,2%). У Салаха – 13,5%, у Фаулера – 32,3%, у Суареса – 43%."

Получается, что не только я понял его неправильно.
+2
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у Суареса 130 голевых действий за 133 игры, какой нахрен Жота
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Жота хорош это бесспорно но Суарез очень хорош
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Праймовый Суарес в одиночку мог решить исход матча. Топ форвард, настоящий убийца.

Видно у Джейми передавило где-то голову, раз он такие вещи излагает.
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Вообще-то Каррагер скромничает, ведь он лучший завершитель, правда в свои ворота)
+1
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Я видел игры всех этих игроков и точно могу сказать, что как финишер Кержаков лучше
+3
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Ответ Барсик91
Я был в восторге когда барса взяла Луиса на его пике. Со времен Это о не было таких завершителей. Каково было мое (да и не только мое, думаю) удивление , когда из такого маньячного страстного Страйкера (если брать величайший индивидуальный перфоманс 2014) Суарес вдруг так легко перестроился в одного из лучших в мире подыгрывающего форварда , сохранив при этом инстинкты убийцы-завершителя.
Удивительно была связка с Месси. Жалко, что он быстро сдал физически.
+1
0
+1
Ответ QWertY
Я видел игры всех этих игроков и точно могу сказать, что как финишер Кержаков лучше
Сапогов хотел сказать?
+1
0
+1
Суарез самый топ
+2
-1
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Как в одном предложении могут быть Суарес и Жота?
Каррагер закладку нашел что ли
+1
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Нельзя сравнивать Суареса с Жопой
+1
0
+1
болельщики и фанаты живут мифами, придёт время и жоты)
+1
0
+1
Ответ Pride_Reds
Не скажу за Оуэна, не успел оценить его в Ливерпуле, но в сравнении с остальными Жота точно не хуже Торреса и Суареса, и точно лучше Салаха когда мы говорим именно о реализации и больше не о чём! У Жоты не так много моментов и из-за травм не постоянный игрок, но по реализации своих моментов он Топ.
Здесь многие видимо невнимательно прочитали новость. Только заголовок
0
0
0
Ответ Red_Marlboro_
Сейчас бы Суареса того времени сравнивать с Жотой 🤣Так ещё и не в пользу первого,тоже мне эксперт
Жота - чистый нападающий, Суарес - более разноплановый - между форвардом и пз. Каррагер так и сказал, что Суарес среди этой четверки лучший. С чем многие и согласятся
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Ответ JokeJoe
Ну у Жоты дичайшее голевое чутье от природы. В этом он в разы превосходит и Суареса и Оуэна. Но Жоте от природы дано клепать голы, если б ему ещё усердие другого уровня, то он бы рекорды переписывал
Дядя, ты буквально назвал двух игроков с феноменальным чутьем, и сказал, что именно они уступают Жоте.
Кек.
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