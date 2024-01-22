Джейми Каррагер: «Я играл с Оуэном, Суаресом, Торресом, Фаулером. Жота среди них – лучший завершитель»

Джейми Каррагер считает, что Диогу Жота как завершитель лучше Суареса и Торреса.

Вчера Жота оформил 2+1 в матче 21-го тура АПЛ между « » и « ».

«Юрген Клопп говорил, какой это умный игрок. Он может сыграть слева, справа и в центре. «Ливерпуль» еще пытается понять, кто будет исполнять эту роль [в центре], но все равно побеждает. Даже без Салаха. У них есть , Жота, [справа]. Возможно, теперь это позиция Жоты.

В «Ливерпуле» я играл с отличными нападающими. Джейми [Реднапп] точно назовет Фаулера, а я думаю о тех, с кем играл рядом... Майкл Оуэн, , Фернандо Торрес, Робби Фаулер... Думаю, среди них Жота лучший завершитель.

Это типичный Жота. Когда он получает шанс, то действует очень четко. В этом сезоне у него гол или ассист каждые 84 минуты. Только у двух или трех игроков АПЛ показатель лучше. Жота – олицетворение трансферной политики «Ливерпуля» за последние 5-6 лет», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Затем экс-защитник опубликовал в твиттере опрос, в котором предложил выбрать лучшего завершителя «Ливерпуля», и назвал четырех кандидатов – Фаулер, Суарес, Салах и Жота. Диогу набрал меньше всего голосов (11,2%). У Салаха – 13,5%, у Фаулера – 32,3%, у Суареса – 43%.

Под голосованием Каррагер написал: «Суарес – лучший игрок, но не лучший завершитель в этой четверке!»

Жота перешел в «Ливерпуль» в 2020 году. За 134 матча он забил 50 голов и сделал 20 ассистов.

У Фаулера 183 гола за 369 игр. Оуэн забил 158 мячей и 50 результативных передач в 297 матчах за «Ливерпуль». На счету Суареса 82 гола и 48 голевых пасов за 133 матча в команде. Фернандо Торрес забил 81 гол в 142 матчах за «Ливерпуль».