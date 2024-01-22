КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с «Сочи», СКА против минского «Динамо»

Теги Сибирь Лада СКА Трактор Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Сочи Хоккей

«Трактор» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Барыс» сыграет с «Автомобилистом», «Лада» – с «Сочи», СКА будет противостоять минскому «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Автомобилист
Дата проведения
22 января, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Сибирь
Дата проведения
22 января, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Лада – Сочи
Дата проведения
22 января, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

СКА – Динамо Минск
Дата проведения
22 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трактор вперёд
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий