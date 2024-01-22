КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с «Сочи», СКА против минского «Динамо»

«Трактор» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с « », « » – с « », будет противостоять минскому «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ