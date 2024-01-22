КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с «Сочи», СКА против минского «Динамо»
«Трактор» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Барыс» сыграет с «Автомобилистом», «Лада» – с «Сочи», СКА будет противостоять минскому «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 22 января, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 22 января, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 22 января, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 22 января, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.