Летанг и Малкин стали соавторами автогола «Питтсбурга» в пустые ворота при отложенном штрафе в матче с «Аризоной»

Крис Летанг и Евгений Малкин организовали автогол «Питтсбурга» в пустые ворота.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Аризоной» (2:5).

При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе.

Защитник Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда . Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.

Гол был записан на нападающего «Койотис» Лоусона Крауза.