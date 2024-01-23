Летанг и Малкин стали соавторами автогола «Питтсбурга» в пустые ворота при отложенном штрафе в матче с «Аризоной»

Теги Питтсбург Аризона Крис Летанг Евгений Малкин НХЛ Лоусон Крауз Хоккей

Крис Летанг и Евгений Малкин организовали автогол «Питтсбурга» в пустые ворота.

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:5). 

При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе. 

Защитник Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота. 

Гол был записан на нападающего «Койотис» Лоусона Крауза. 

23 комментария
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Забавно как некоторые в комментариях крайним Летанга делают. Только пас Летанга был несильным и шёл мимо ворот. Ключевое здесь то, что Малкин и пас толком не принял, ещё и в ворота подправил.
+21
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+21
Если приглядеться, то можно увидеть шайбу Крауза
+9
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+8
Ответ Strannix
Комментарий удален модератором
Летанг виновен, конечно, но после его паса шайба шла мимо ворот на метр приблизительно. Не обработай её Малкин так неудачно...
Лучше бы койот перехватил, просто свистнули бы удаление. Счёт 2-3, впереди РР, есть шансы.
+8
-1
+7
Затупили мужики. Бывает)
+6
0
+6
Ответ Жан-Жак Руссо
Если приглядеться, то можно увидеть шайбу Крауза
Он так и задумывал! :)
+5
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+5
Ответ Alex Kim
Малкин вышел на первое место по голам в свои ворота среди российских игроков
Ковальчук пока на первом месте
+6
-1
+5
Малкин вышел на первое место по голам в свои ворота среди российских игроков
+7
-3
+4
Ответ Strannix
Комментарий удален модератором
Если бы Малкин не дотронулся до шайбы, она бы в метре от ворот пролетела. Литанх тут вообще не причем.
+5
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+4
К этому шло. При отложенном штрафе игроков хлебом не корми, дай повозить шайбу у своих ворот с подобными пасами.
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+2
Ответ JPM
кстати, недавно с товарищем спорили. вопрос к знатокам правил - если атакующая команда в конце игры снимает вратаря и пробрасывается, при вбрасывании в своей зоне можно ли вернуть вратаря?
конечно. больше интересно, были ли такие случаи,когда команда пробросившись,со снятым вратарём, не ставила его назад в ворота,когда вбрасывание в твоей зоне. хотя это щ.за рамками разумного
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Я один увидел как Летанг говорит Мляяя:))
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Ответ Why always me?!
А сам Крауз, я так понимаю, в момент гола на скамейке был.
Нет,он был не в заявке
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Ответ Большое сердце Неймара
конечно. больше интересно, были ли такие случаи,когда команда пробросившись,со снятым вратарём, не ставила его назад в ворота,когда вбрасывание в твоей зоне. хотя это щ.за рамками разумного
ну так при пробросе должны же оставаться на льду те же игроки, которые были на момент проброса
0
0
0
Ответ JPM
кстати, недавно с товарищем спорили. вопрос к знатокам правил - если атакующая команда в конце игры снимает вратаря и пробрасывается, при вбрасывании в своей зоне можно ли вернуть вратаря?
Конечно.
0
0
0
А сам Крауз, я так понимаю, в момент гола на скамейке был.
+1
-1
0
Великие и тут блеснули!
0
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кстати, недавно с товарищем спорили. вопрос к знатокам правил - если атакующая команда в конце игры снимает вратаря и пробрасывается, при вбрасывании в своей зоне можно ли вернуть вратаря?
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Комментарий удален модератором
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