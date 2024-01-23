Летанг и Малкин стали соавторами автогола «Питтсбурга» в пустые ворота при отложенном штрафе в матче с «Аризоной»
Крис Летанг и Евгений Малкин организовали автогол «Питтсбурга» в пустые ворота.
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:5).
При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе.
Защитник Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.
Гол был записан на нападающего «Койотис» Лоусона Крауза.
Лучше бы койот перехватил, просто свистнули бы удаление. Счёт 2-3, впереди РР, есть шансы.