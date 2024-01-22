«Невозможно представить, что спортсмен выступает индивидуально – он будет как одиночка, не будет чувствовать поддержку страны». Поздняков о нейтральном статусе
Станислав Поздняков объяснил, почему спортсменам важно выступать с флагом страны.
«Самым важным фактором, который объединяет всех спортсменов, – это объединение вокруг флага. Каждый спортсмен мечтает добиться выдающихся результатов, представляя свою страну.
Спортсмены – наиболее патриотически настроенная часть наших соотечественников, они всю жизнь тренируются и готовятся, чтобы выступить под государственным флагом своей страны и в случае победы услышать ее гимн.
Я уверен, что так есть и будет в будущем, потому что невозможно представить, что спортсмен индивидуально выступает на каких-то соревнованиях, тогда он будет выступать как одиночка, он не будет чувствовать за собой поддержку своей страны. А те, кто выступает с флагом и гимном, чувствуют это и будут передавать это своим детям.
Это и является любовью к своей стране и патриотизмом. Патриотизм – это любовь к своей стране, мы демонстрируем, что Россия – не просто место, где мы родились, а страна, которую мы хотим сделать лучше, богаче и передать это все следующим поколениям.
Возможно, я говорю это уже с позиций 50-летнего человека, но тем не менее главная линия проходит с самого начала, когда человек начинает заниматься спортом и мечтать о победах на международной арене», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках проекта общества «Знание».
Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы
А вот у чиновников не получится примазаться к победам, использовать их в целях пропаганды и считать медальные зачёты
Объединение "вокруг флага", это в большинстве случаев там, где малопопулярный бюджетный спорт, который вне ОИ никому нафиг не надо.
PS. Выступающий "ради флага" спортсмен, дальше первенства водокачки никуда не пройдёт, в любом виде и соревнованиях. Это прекрасно знает любой, который хоть немного был в профессиональном спорте. Практический все чемпионы выступают за себя и свои амбиции.
Никакой "флаг" не даст тебе мотивацию поддерживать максимальное напряжение в течении более десяти тысяч часов тренировок, необходимых что-бы стать спортсменом высочайшего уровня. Это чушь от политруков. Тут или есть амбиции им стать, или нету.
Бадминтон, плавание, фигурное катание, гимнастика, все виды борьбы, прыжки, сноуборд, фехтование, стрельба, биатлон
инпассибалл!)
гойда!
Те кто ходят в спортивные секции ради папы, мамы, флажка, Вяльбе, Позднякова и т.д. до большого спорта не доходят примерно никогда. Доходят только те, у кого есть серьёзная мотивация стать лучшим, в 99% случаев это законченные эгоисты, любящие спорт сам по себе, и сконцентрированные на себе и своём развитии.
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тут печалит другое - Поздняков очень долго выбирал сторону, блеял про великую мечту спортсменов, олимпиаду, что мы все понимаем из какой страны, что Россия всегда в моем сердце и прочая фигня под девизом, ну хоть как, но пустите нас на международные соревнования. унижайте вы русских как хотите, да хоть черепа нам измеряйте, только пустите на лимпиаду - мы не с этим народом и не с этой властью. интернет все помнит