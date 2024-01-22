«Невозможно представить, что спортсмен выступает индивидуально – он будет как одиночка, не будет чувствовать поддержку страны». Поздняков о нейтральном статусе

Теги Станислав Поздняков ОКР Фехтование

Станислав Поздняков объяснил, почему спортсменам важно выступать с флагом страны.

«Самым важным фактором, который объединяет всех спортсменов, – это объединение вокруг флага. Каждый спортсмен мечтает добиться выдающихся результатов, представляя свою страну.

Спортсмены – наиболее патриотически настроенная часть наших соотечественников, они всю жизнь тренируются и готовятся, чтобы выступить под государственным флагом своей страны и в случае победы услышать ее гимн.

Я уверен, что так есть и будет в будущем, потому что невозможно представить, что спортсмен индивидуально выступает на каких-то соревнованиях, тогда он будет выступать как одиночка, он не будет чувствовать за собой поддержку своей страны. А те, кто выступает с флагом и гимном, чувствуют это и будут передавать это своим детям.

Это и является любовью к своей стране и патриотизмом. Патриотизм – это любовь к своей стране, мы демонстрируем, что Россия – не просто место, где мы родились, а страна, которую мы хотим сделать лучше, богаче и передать это все следующим поколениям.

Возможно, я говорю это уже с позиций 50-летнего человека, но тем не менее главная линия проходит с самого начала, когда человек начинает заниматься спортом и мечтать о победах на международной арене», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках проекта общества «Знание».

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы

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62 комментария
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Можно представить, что спортсмен выступает индивидуально. Это вообще норма для спортсменов.
А вот у чиновников не получится примазаться к победам, использовать их в целях пропаганды и считать медальные зачёты
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Теннисисты же выступают и ничего.
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Поддержку страны или чинуш?
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"Объединение вокруг флага" - это из какой методички выужено?
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Да почему же вы все, мелкие противные крысы, вроде Вяльбе и Позднякова (ладно, Вяльбе жирная крыса), решаете и говорите за страну???
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Каждый спортсмен знает какую страну он представляет, вне завистмости от наличия флага или гимна. Более того, все остальные спортсмены, зрители и организаторы тоже знают какую страну он представляет. И с этим не было особых проблем, когда последние 3 олимпиады ездили без флага и гимна. Поздняков в очередной раз чушь сказал, но тут ничего нового.
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Помню в 92 году прекрасно выступали без флага и гимна, да и совсем недавно уже были прецеденты. Не понимаю зачем псевдопатриотическую ахинею несет Поздняков, сказал бы прямо - в Кремле решили на ОИ никого не пускать и всем все понятно.
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Даниил Медведев и Андрей Рублев после каждого матча достают из потайного отделения чемодана флаг России и включают гимн - ведь они этого всю жизнь хотели……
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Флажок головного мозга
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Поздняков вообще в курсе, что в самых популярных видах спорта, 95% времени спортсмен вообще вне всяких флагов играет, за свой клуб? Или вообще за себя. Так во всех видах, где есть деньги.
Объединение "вокруг флага", это в большинстве случаев там, где малопопулярный бюджетный спорт, который вне ОИ никому нафиг не надо.
PS. Выступающий "ради флага" спортсмен, дальше первенства водокачки никуда не пройдёт, в любом виде и соревнованиях. Это прекрасно знает любой, который хоть немного был в профессиональном спорте. Практический все чемпионы выступают за себя и свои амбиции.
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Хоккеисты, теннисисты, футболисты, бойцы ММА выступают без всех этих официальных атрибутов в зарубежных клубах и турнирах ...и никто не жалуется...а наоборот не хотят обратно или по другому ....Бедному Овечкину вообще приходится по несколько раз в день слушать американский гимн , а уж видеть звездно-полосатый -постоянно...и он до сих пор предпочитает их ад нашему раю....
+17
-1
+16
Ответ Евгений Мешков
а страна, что? не согласна с этим? еще лет пять назад спроси у любого рандомного россиянина, он тебе сказал бы что нечего ехать без флага и гимна. 70% народа (да да, тем самые) и сейчас поддержат Позднякова. ----------- тут печалит другое - Поздняков очень долго выбирал сторону, блеял про великую мечту спортсменов, олимпиаду, что мы все понимаем из какой страны, что Россия всегда в моем сердце и прочая фигня под девизом, ну хоть как, но пустите нас на международные соревнования. унижайте вы русских как хотите, да хоть черепа нам измеряйте, только пустите на лимпиаду - мы не с этим народом и не с этой властью. интернет все помнит
за спортменов в нейтральном статусе из России обычный обыватель у телевизора все равно будет болеть, а не будет кричать в экран какой он предатель, как это представляют себе онанисты на власть
+18
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+15
Ответ ПП ПП
Комментарий скрыт
Легко мёртвых упоминать, потому что они ответить не могут. Хотя можно и живых политруков от спорта упомянуть, они будут как Поздняков говорить.
Никакой "флаг" не даст тебе мотивацию поддерживать максимальное напряжение в течении более десяти тысяч часов тренировок, необходимых что-бы стать спортсменом высочайшего уровня. Это чушь от политруков. Тут или есть амбиции им стать, или нету.
+15
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Из их слов понятно, что спортсмены поехать очень хотят, но совковые деды всячески стараются этого не допустить. По сути, тем самым, сводя на нет старания многих людей, работавших всю жизнь, чтоб хотя бы поехать на ОИ.
+16
-2
+14
Как это человек не может выступать индивидуально?
Бадминтон, плавание, фигурное катание, гимнастика, все виды борьбы, прыжки, сноуборд, фехтование, стрельба, биатлон
+15
-2
+13
круче проиллюстрировать тезис "мы за спорт вне политики" -
инпассибалл!)
гойда!
+15
-3
+12
Ответ Alexander Rakhilkin
"Объединение вокруг флага" - это из какой методички выужено?
Особенно это смешно с учётом того, что они все 9 лет боевых действий не могут определиться с флагом: одни под триколором бегают, другие под имперкой, третьи под красным флагом, четвёртые под флагом "Новороссии". Некоторые бегают сразу под несколькими
+11
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+10
А вот Пьер де Кубертен видел олимпиады как соревнования именно личностей, индивидов, не аттрибутированных к той или иной стране.
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У меня в клубе занимаются настольным теннисом дети. Другие дети во дворе в футбол играют, в корзину мяч забрасывают. Они просто любят спорт, любят играть. И ни один из них во время игры не думает про гимны, флаги, Позднякова или Вяльбе.
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Кароч, все та же главная линия: "если у тебя нет флага и гимна в спорт.трансляции, то ты - не патриот и не хочешь с НАМИ (*с кеми - нами?) объединяться. МЫ такого проклянем и назовем ино@гентом".
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+7
адекватные люди посвятили всю жизнь спорту не ради флажков, если дают выступать хоть в каком статусе, надо ехать и не слушать подобных сволочей
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«Родина это не з**ница президента» (с) Юра-музыкант
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Это чушь.Любой спортсмен всегда знает ,что за него болеют родные,знакомые и просто болельщики.Вот наши парни играющие за рубежом,думаю знают что у них много болельщиков в России.Например НХЛ.
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Ответ ПП ПП
Т. Е. Вот Вы написалии:" Никакой "флаг" не даст тебе мотивацию поддерживать максимальное напряжение в течении более десяти тысяч часов тренировок, необходимых что-бы стать спортсменом высочайшего уровня." А позвольте полюбопытствовать а кто тебя обеспечивает в эти 10 000 часов, кто обеспечивает весь процесс, отдых, фарму и тд? Неужто он потом идёт к станку и работает, что бы семью прокормить, и оплатить все это? Не. Ну просто интересно же? Как я понимаю Вас, когда ваши родители, когда станут старыми и придут к Вам с просьбой о помощи, Вы их пошлете, потому что ничего им не должны?
Мне очень сложно спорить с популизмом, не имеющим отношение к реальности.
Те кто ходят в спортивные секции ради папы, мамы, флажка, Вяльбе, Позднякова и т.д. до большого спорта не доходят примерно никогда. Доходят только те, у кого есть серьёзная мотивация стать лучшим, в 99% случаев это законченные эгоисты, любящие спорт сам по себе, и сконцентрированные на себе и своём развитии.
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Так уже давно без флага и гимна выступаем, Поздняков только узнал? А сейчас и без них не соревнуемся, из-за чего, всем известно, только поздняковы не могут понять.
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Как надоели эти представители хоть с маломальской властью
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когда спортсмены в нейтральном статусе, которых сейчас чуть ли не в предатели записывают, возьмут олимпийские медали, все эти лицемеры сбегутся и начнут присваивать их достижения себе и кричать про величие
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дух коллективизма в России подох раньше Советского Союза, даже с учётом того, что спортсмены это страна, которая не отличается умом и сообразитольностью, но, полагаю, что в первую очередь их мечта сам факт поездки на олимпиаду, а представление страны, подъём флага и воспевание гимна точно непервостепены
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Ответ Savardus
Да почему же вы все, мелкие противные крысы, вроде Вяльбе и Позднякова (ладно, Вяльбе жирная крыса), решаете и говорите за страну???
а страна, что? не согласна с этим? еще лет пять назад спроси у любого рандомного россиянина, он тебе сказал бы что нечего ехать без флага и гимна. 70% народа (да да, тем самые) и сейчас поддержат Позднякова.
-----------
тут печалит другое - Поздняков очень долго выбирал сторону, блеял про великую мечту спортсменов, олимпиаду, что мы все понимаем из какой страны, что Россия всегда в моем сердце и прочая фигня под девизом, ну хоть как, но пустите нас на международные соревнования. унижайте вы русских как хотите, да хоть черепа нам измеряйте, только пустите на лимпиаду - мы не с этим народом и не с этой властью. интернет все помнит
+10
-6
+4
Все-таки, профессиональные спортсмены выступают чтобы показать наивысший результат, выиграть главный старт или занять призовое место. А прослушивание гимна, это приятный ритуал, бонус к событию. Вряд ли во время гонки, матча или выполнения упражнения, спортсмен думает о гимне. Ему и так есть о чем подумать. А Поздняков подтыкает основные идеи, под те задачи, которые сейчас решают чиновники.
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