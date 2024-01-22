Станислав Поздняков объяснил, почему спортсменам важно выступать с флагом страны.

«Самым важным фактором, который объединяет всех спортсменов, – это объединение вокруг флага. Каждый спортсмен мечтает добиться выдающихся результатов, представляя свою страну.

Спортсмены – наиболее патриотически настроенная часть наших соотечественников, они всю жизнь тренируются и готовятся, чтобы выступить под государственным флагом своей страны и в случае победы услышать ее гимн.

Я уверен, что так есть и будет в будущем, потому что невозможно представить, что спортсмен индивидуально выступает на каких-то соревнованиях, тогда он будет выступать как одиночка, он не будет чувствовать за собой поддержку своей страны. А те, кто выступает с флагом и гимном, чувствуют это и будут передавать это своим детям.

Это и является любовью к своей стране и патриотизмом. Патриотизм – это любовь к своей стране, мы демонстрируем, что Россия – не просто место, где мы родились, а страна, которую мы хотим сделать лучше, богаче и передать это все следующим поколениям.

Возможно, я говорю это уже с позиций 50-летнего человека, но тем не менее главная линия проходит с самого начала, когда человек начинает заниматься спортом и мечтать о победах на международной арене», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках проекта общества «Знание».

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы