Игрок «Альмерии» Гонсалес о 2:3: «Все решения – в пользу «Реала». Первый гол – был фол, а они ставят пенальти. При втором голе – рука»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Хоселу Франсиско Эрнандес Маэсо Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Серхио Аррибас Эдгар Гонсалес Кайки Фернандес Дьон Лопи Футбол

Игрок «Альмерии» Эдгар Гонсалес раскритиковал решения судей в матче с «Реалом».

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Игроки «Альмерии» доказывали, что Антонио Рюдигер и Хоселу нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.

На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

«У меня ощущение, что в первом [эпизоде] был очень явный фол, а они ставят пенальти. При втором голе «Реала», думаю, была рука. Я не видел эпизод с отмененным голом «Альмерии», о нем не могу говорить. У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент.

Думаю, это совокупность, все решения – в их пользу. Сейчас мы разгорячены, сложно хорошо проанализировать все это.

Все это – не для меня. Нам нужно концентрироваться на себе. Мы на последнем месте не из-за судей, это очевидно. Но в таких матчах команда демонстрирует свое лицо. Когда так борешься, тебе больно», – сказал Гонсалес.

Игрок «Альмерии» Гонсалес: «Одна команда – «Реал», другая – мы, понимаю, но должна быть справедливость. Когда все видишь на мониторе, а у арбитра иное решение – это беспомощность»

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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51 комментарий
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> «У меня ощущение, что в первом [эпизоде] был очень явный фол, а они ставят пенальти. При втором голе «Реала», думаю, была рука. Я не видел эпизод с отмененным голом «Альмерии», о нем не могу говорить. У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент.

чел не видел эпизод, но по ощущения ничего там не было. Зачем тащить сюда этого клоуна?
+71
-38
+33
спортс нашел золотую жилу. теперь каждый пук про этот матч публиковать будут
+29
-12
+17
Ответ AmanEsen
> «У меня ощущение, что в первом [эпизоде] был очень явный фол, а они ставят пенальти. При втором голе «Реала», думаю, была рука. Я не видел эпизод с отмененным голом «Альмерии», о нем не могу говорить. У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент. чел не видел эпизод, но по ощущения ничего там не было. Зачем тащить сюда этого клоуна?
Попадает в тон настроений местных фанатиков -> много комментов -> активность на сайте
+26
-11
+15
Все это не для меня, говорит игрок, при этом разобрав все спорные моменты))
+14
-7
+7
Ответ Real_v_dushe
Чего-то не видел вашего плача, когда вам бчк с абсолютно левого углового забил гол. Вот там явная и чёткая ошибка судей была, со всех ракурсов чётко было видно, что должен был быть удар от ворот, а здесь начались какие-то фантазии.
Угловой - это не пенальти, сударь-стрелочник)
+12
-7
+5
Как видим, большинство болел Реала подстать своему клубу, любой зашквар поддержат и будут метать стрелки другим. Я думал ничего хуже вчерашнего судейства не увижу, но королевские глоры спорца и этот зашквар переплюнули
+14
-9
+5
Это какой-то... ПОЗОР? Самим не противно так выигрывать?
+9
-5
+4
Ну реально. Как можно
Было поставить первый пенальти? Там игрок Реала повлиял на то что мяч попал в руку?
+12
-9
+3
Ответ King_X
При этом когдв чуть задели Гюндогана - это пенальти у них, левые угловые сопернику - эт норм, отбор, когда Кристенсен срубает игрока Осасуны - тож норм Лицемеры
1) Гюндогана пихнули в спину с двух рук в момент, когда он мог замыкать в пустые(мяч падал к нему), пересмотрите эпизод
2) Кристенсен никого не срубал, там просто надо видеть момент, чтобы это понять
3) Не знаю, где Вы нашли левые угловые
+3
0
+3
Ответ AmanEsen
> «У меня ощущение, что в первом [эпизоде] был очень явный фол, а они ставят пенальти. При втором голе «Реала», думаю, была рука. Я не видел эпизод с отмененным голом «Альмерии», о нем не могу говорить. У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент. чел не видел эпизод, но по ощущения ничего там не было. Зачем тащить сюда этого клоуна?
Чудик.Он говорит что не видел эпизода с голом Альмерии и ничего не говорит по этому поводу.Ты каким местом читаешь?
+6
-4
+2
Ответ Tristan...
Как видим, большинство болел Реала подстать своему клубу, любой зашквар поддержат и будут метать стрелки другим. Я думал ничего хуже вчерашнего судейства не увижу, но королевские глоры спорца и этот зашквар переплюнули
Глупые люди , что сказать . А больше всего мне нравится , что они ко всему преплетают Барселону . Хотя вроде бы причём здесь она ? Им многие пишут , что им все равно и до Реала и до Барселоны , но толпу уже не остановить. Хотя несколько нормальных фанатов Мадрида признала ошибки и за это им большое спасибо .
+6
-4
+2
Ответ Капибарбер
Реал мировой позор футбола, пора бы уже привыкнуть
Не фанаты Барсы писать про позоры в футболе 😁
+21
-19
+2
Судьба обязательно накажет судейский мчк реал!
+2
0
+2
Ответ Мел Тур
Где Негрейра? Помогите барсе она в г
Не Негрейра, а Афроамериканейра.
+2
-1
+1
Ответ ljolik888
Глупые люди , что сказать . А больше всего мне нравится , что они ко всему преплетают Барселону . Хотя вроде бы причём здесь она ? Им многие пишут , что им все равно и до Реала и до Барселоны , но толпу уже не остановить. Хотя несколько нормальных фанатов Мадрида признала ошибки и за это им большое спасибо .
Отбитых фанов у Реала хоть отбавляй, это факт. Им прикрывать этот позор просто нечем, я не понимаю, как можно со спокойной совестью выгораживать происходящее и кидаться на других.
Согласен насчёт адекватных. Сам видел ночью одного из них, был приятно удивлён, не думал, что такие существуют. Если бы сам не увидел, не поверил бы
+3
-2
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ты говоришь как фанат Челси… после мата с Барсой в 2009 году 😁
Я говорю, как адекватный болельщик.
+17
-16
+1
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Я говорю, как адекватный болельщик.
Ловко ты сам себя в разряд адекватных отнес :D
+4
-3
+1
Нужно, чтобы по этому матчу был максимальный резонанс, чтобы никто больше так односторонне не смел убивать одну команду.
+22
-21
+1
Ну это мадрид, это же королевский клуб это VAR - video assistant real. Испанский стыд))
+1
0
+1
Есть Эдгар По или Эдгар Рамирес.
Еще есть Гонсалес, но Рауль.
А Эдгар Гонсалес это ноунейм с горящей жопой.
+1
0
+1
ты прав 🤝
+1
0
+1
Ничего не обычного, Реал работает с судьями по-королевски щедро
+25
-24
+1
Реал мировой позор футбола, пора бы уже привыкнуть
+26
-25
+1
С учетом плотности борьбы наверху эти +3 очка могут решить чемпионскую гонку в польщу Реала. В общем если так случиться то титул будет очень гниловатый.
+4
-4
0
Ответ gPk
Чудик.Он говорит что не видел эпизода с голом Альмерии и ничего не говорит по этому поводу.Ты каким местом читаешь?
> Он говорит что не видел эпизода с голом Альмерии и ничего не говорит по этому поводу

да что ты говоришь, ничего впрямь не говорит? А что же тогда это?

> У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент.

Уже не ничего получается, да?)
+3
-3
0
Ответ AmanEsen
> Он говорит что не видел эпизода с голом Альмерии и ничего не говорит по этому поводу да что ты говоришь, ничего впрямь не говорит? А что же тогда это? > У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент. Уже не ничего получается, да?)
нормальный вообще? это про гол Альмерии.
0
0
0
Ответ Engineer95
нормальный вообще? это про гол Альмерии.
да ладно, а я и не понял, спасибо кэп
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Ответ Алексей Марков
Попадает в тон настроений местных фанатиков -> много комментов -> активность на сайте
-> кликбейты -> отчёты рекламодателям -> профит
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Ответ Real_v_dushe
https://t.me/ZZoneRM Вышлите видео ему с этого канала, пусть найдёт там удар рукой у Винисиуса.
Зураб максимально не объективный на мой взгяд, выгоняет из клуба всех и вся по одному плохому матчу, психует если с ним не согласен. Есть более интересные каналы о Реале
+1
-1
0
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