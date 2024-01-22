Игрок «Альмерии» Гонсалес о 2:3: «Все решения – в пользу «Реала». Первый гол – был фол, а они ставят пенальти. При втором голе – рука»

Игрок «Альмерии» Эдгар Гонсалес раскритиковал решения судей в матче с «Реалом».

В 21-м туре «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой . Игроки «Альмерии» доказывали, что и Хоселу нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от , ударив его по лицу.

На 67-й минуте сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

«У меня ощущение, что в первом [эпизоде] был очень явный фол, а они ставят пенальти. При втором голе «Реала», думаю, была рука. Я не видел эпизод с отмененным голом «Альмерии», о нем не могу говорить. У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент.

Думаю, это совокупность, все решения – в их пользу. Сейчас мы разгорячены, сложно хорошо проанализировать все это.

Все это – не для меня. Нам нужно концентрироваться на себе. Мы на последнем месте не из-за судей, это очевидно. Но в таких матчах команда демонстрирует свое лицо. Когда так борешься, тебе больно», – сказал Гонсалес.

Игрок «Альмерии» Гонсалес: «Одна команда – «Реал», другая – мы, понимаю, но должна быть справедливость. Когда все видишь на мониторе, а у арбитра иное решение – это беспомощность»

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР