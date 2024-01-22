Игрок «Альмерии» Гонсалес о 2:3: «Все решения – в пользу «Реала». Первый гол – был фол, а они ставят пенальти. При втором голе – рука»
Игрок «Альмерии» Эдгар Гонсалес раскритиковал решения судей в матче с «Реалом».
В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Игроки «Альмерии» доказывали, что Антонио Рюдигер и Хоселу нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.
На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.
На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.
«У меня ощущение, что в первом [эпизоде] был очень явный фол, а они ставят пенальти. При втором голе «Реала», думаю, была рука. Я не видел эпизод с отмененным голом «Альмерии», о нем не могу говорить. У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент.
Думаю, это совокупность, все решения – в их пользу. Сейчас мы разгорячены, сложно хорошо проанализировать все это.
Все это – не для меня. Нам нужно концентрироваться на себе. Мы на последнем месте не из-за судей, это очевидно. Но в таких матчах команда демонстрирует свое лицо. Когда так борешься, тебе больно», – сказал Гонсалес.
Игрок «Альмерии» Гонсалес: «Одна команда – «Реал», другая – мы, понимаю, но должна быть справедливость. Когда все видишь на мониторе, а у арбитра иное решение – это беспомощность»
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
чел не видел эпизод, но по ощущения ничего там не было. Зачем тащить сюда этого клоуна?
Было поставить первый пенальти? Там игрок Реала повлиял на то что мяч попал в руку?
2) Кристенсен никого не срубал, там просто надо видеть момент, чтобы это понять
3) Не знаю, где Вы нашли левые угловые
Согласен насчёт адекватных. Сам видел ночью одного из них, был приятно удивлён, не думал, что такие существуют. Если бы сам не увидел, не поверил бы
Еще есть Гонсалес, но Рауль.
А Эдгар Гонсалес это ноунейм с горящей жопой.
да что ты говоришь, ничего впрямь не говорит? А что же тогда это?
> У меня ощущение, что там ничего не было, но я не видел момент.
Уже не ничего получается, да?)