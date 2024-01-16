Месси – игрок года по версии ФИФА, у Ничушкина проблемы с алкоголем, неприличный жест босса «Зенита» и другие новости

1. В Лондоне прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Главный шок вечера – Лионель Месси победил в номинации «Игрок года», он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Приз лучшему тренеру ожидаемо достался Пепу Гвардиоле из «Ман Сити», который после каверзного вопроса ведущего церемонии выругался прямо на сцене и очень смутился.

Лучшим вратарем года признали Эдерсона из сделавшего требл «Сити». А в команду года от FIFPro вошли 6 футболистов «горожан».

Также вручили призы за лучший гол года и раздали награды в женских номинациях. Все итоги премии – здесь.

2. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин включен в программу помощи игрокам НХЛ. У 28-летнего хоккеиста проблемы с алкоголем, он уже во второй раз в программе. Сам игрок так высказался об участии в программе: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».

3. НХЛ. «Коламбус» одолел «Ванкувер» (4:3 Б), Воронков сделал дубль, Чинахов забросил 11-ю шайбу в сезоне, Марченко – победный буллит. «Миннесота» разгромила «Айлендерс» (5:0), Капризов набрал 1-е очко после травмы, Флери одержал 552-ю победу в лиге и вышел на чистое 2-е место в истории, обогнав Руа. Все результаты дня – здесь.

4. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев показал Клаудиньо неприличный жест (имитация полового акта), говоря бразильцу на сборе о матче со «Спартаком». Клуб удалил видео. А директор позже объяснил, что хавбек должен сделать со красно-белыми: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности»

5. Чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе. Пишут, что спортсмен ушел от тренера Кирилла Давыденко из-за конфликтов. Переход в другую страну он сейчас не рассматривает.

6. Australian Open. Андреева, Павлюченкова, Калинская, Захарова, Жабер вышли во 2-й круг, Кудерметова, Потапова, Шнайдер, Осака, Вондроушова выбыли. Оже-Альяссим в пяти сетах обыграл Тима, Медведев, Хачанов, Циципас вышли во 2-й круг, Вавринка, Маррей выбыли, Раонич снялся.

7. НБА. «Филадельфия» победила «Хьюстон» благодаря 41+10 от Эмбиида и другие результаты.

8. Израильский форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель был задержан в Турции после жеста в поддержку Израиля. Его обвинили в «публичном разжигании ненависти» и депортировали из страны. Также полиция Стамбула задержала и допросила израильского хавбека «Истанбула» Эдена Карцева из-за поста о 100 днях после атаки ХАМАС на Израиль.

9. ЦСКА уступил «Автомобилисту» (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Лада» победила «Барыс» (3:0).

10. Депутаты сейма Латвии попросили президента Франции Эммануэля Макрона запретить въезд российским спортсменам на Олимпиаду-2024.

11. «Эвертону» и «Ноттингем Форест» грозит снятие очков из-за нарушения финансовых правил АПЛ, лига выдвинула обвинения. С «Ирисок» уже снимали 10 очков.

12. Нейтральные атлеты Олимпиады-2024 не выступят на Играх дружбы в России. Президент ОКР Станислав Поздняков объяснил: «Это рекомендации МОК. Они не могут ассоциироваться со страной даже после турнира».

13. «Аталанта» Алексея Миранчука разгромила «Фрозиноне» (5:0) в 20-м туре Серии А, россиянин вышел на замену 63-й минуте и в голах участия не принял. Сыграны очередные матчи 1-го тура Кубка Азии и Кубка Африки.

14. Рафаэль Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии. 22-кратный чемпион «Больших шлемов» будет приезжать в страну каждый год.

Цитаты дня:

«Спартак» – как «Юве» в Италии, самая любимая и ненавистная команда. За них болеют в любом городе, а у «Зенита» за пределами Питера и области болельщиков нет, наверное». Дьяков о «народной команде»

Министр обороны Израиля об отстранении Ехезкеля: «Турция выступает исполнительным органом ХАМАС. Лицемерие и неблагодарность – после землетрясения мы первые предложили помощь»

Игорь Лещук: «В США все для туриста – хоть на машине, хоть пешком. В России нет сервиса, гостиниц нормальных – больше людей летали бы на Алтай и Камчатку, если бы это было»

Буре считает, что Россия может обыграть Канаду в сильнейших составах: «Команду 20-25 человек мы соберем. У нас были уникальные игроки во всех поколениях»

Губерниев пожаловался на отель в Чайковском: «Течет черная вода. Сейчас нужно быть благодарным, что вообще есть тепло, но у меня вопросы к мэрии»

Медведева об алкоголе: «В спорте это большое табу. Только после завершения соревнований могу отпраздновать свои победы»

Бетербиев о секрете хорошей формы в 38 лет: «Я научился хорошей дисциплине: подъем в шесть, отбой в 10, никакой выпивки»