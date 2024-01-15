Игорь Лещук: «В США все для туриста – хоть на машине, хоть пешком. В России нет сервиса, гостиниц нормальных – больше людей летали бы на Алтай и Камчатку, если бы это было»
Игорь Лещук сравнил уровень туризма в России и США.
– В России много хороших мест, где можно отдохнуть: Алтай, Камчатка, Байкал. Почему не проводишь отпуск там?
– В этих местах не был, но много смотрел в интернете. Я согласен с тем, что там красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком.
Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть. Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку, – сказал вратарь «Динамо».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
"Журналистам" , которые каждый день звонят этим душевнобольным с новым вопросом, хорошо спится ночью?
Не, я не спорю, что на ДВ не все развито (да как и в центральной России), но если ты там не был, как можно это утверждать?)
Хуже Мостового уже, а журналисты и сайт просто вредители
Серьезно, в хорошую погоду даже уехать за 150 км от Питера это не гарантия, что на соседней от тебя поляне не будет стоять палатка.
А вот этого не узнать, потому что доехать/долететь на Камчатку за адекватный ценник просто невозможно
Поехал на неделю, по прилету забронировал тур на три недели на следующий год. Инфраструктура есть, места роскошные, все топ, если есть деньги.
Еще году эдак в 2012-м ездил в Финку в парк Repovesi, там тебе оборудованные стоянки со столами для пикника, жаровни, дровницы под крышей с дровами, даже топор лежал дрова колоть. Пешеходные тропы размечены. Короче, очень удобно.
К сожалению, в ЛО такого даже близко нет.
Хотя, все равно летом около любого озера не встать от количества отдыхающих.