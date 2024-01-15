Игорь Лещук: «В США все для туриста – хоть на машине, хоть пешком. В России нет сервиса, гостиниц нормальных – больше людей летали бы на Алтай и Камчатку, если бы это было»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук сравнил уровень туризма в России и США.

– В России много хороших мест, где можно отдохнуть: Алтай, Камчатка, Байкал. Почему не проводишь отпуск там?

– В этих местах не был, но много смотрел в интернете. Я согласен с тем, что там красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком.

Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть. Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку, – сказал вратарь «Динамо».

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109 комментариев
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Одно время были бредни Чепчугова, теперь Мостовой с Лещуком
"Журналистам" , которые каждый день звонят этим душевнобольным с новым вопросом, хорошо спится ночью?
+60
-8
+52
Ответ Сергей Никитин
Комментарий скрыт
Да, события восьмидесятилетней и столетней давности оправдывают отсутствие банального туристического сервиса в красивейших местах страны. Как привычно это для нас.
+48
-7
+41
Ну тут он прав: сервис очень часто полный отврат, зато цены ломить не забывают. В России множество красивых мест, но вот добраться до некоторых из них можно только на личном вертолёте. Знакомый летал в Исландию в 2019 году и в прошлом на Камчатку. Так на Камчатке вышло почти в два раза дороже, а сервис в крайне удручающем состоянии. В Штатах внутренний туризм развит лучше, о чём этот персонаж(это вообще кто?) и говорит.
+42
-5
+37
Ответ Evgen51Sever
"Я там не был, но в Америке лучше". Не, я не спорю, что на ДВ не все развито (да как и в центральной России), но если ты там не был, как можно это утверждать?)
Какие отели порекомендуешь в вышеуказанных регионах? Для среднего класса
+23
-1
+22
"Я там не был, но в Америке лучше".

Не, я не спорю, что на ДВ не все развито (да как и в центральной России), но если ты там не был, как можно это утверждать?)
+37
-16
+21
Ответ Evgen51Sever
"Я там не был, но в Америке лучше". Не, я не спорю, что на ДВ не все развито (да как и в центральной России), но если ты там не был, как можно это утверждать?)
Я был в Алтае и могу это подтвердить. Там развита только Белокуриха, из которой в плане сервиса лучше не выезжать. А как не выезжать, если там основное - природа? Даже до Белокурихи надо как-то добираться. Природа отменная, мест много, но сервис туристических поездок и в природных заповедниках ниже плинтуса, и туалеты типа скворечник с дыркой в полу подчёркивают отношение к туристу.
+21
-3
+18
Начинай свой день с чашечки бодрого ЛЕЩУКА
Хуже Мостового уже, а журналисты и сайт просто вредители
+18
-3
+15
Ну попробуй слетать на Камчатку с такой ценой на билеты) а там еще надо и на вертолетах добираться до красивых мест - ценник доступен только для богачей
+16
-2
+14
Ответ Сергей Никитин
Комментарий скрыт
В коме был скорее тот персонаж, который не отличает РСФСР и СССР ) И который не знает, что Москвой деньги не только вкладывались, но и выкачивались. Святая простота ))
+7
0
+7
Ответ Гиперактивный осьминог
Одно время были бредни Чепчугова, теперь Мостовой с Лещуком "Журналистам" , которые каждый день звонят этим душевнобольным с новым вопросом, хорошо спится ночью?
Я кстати недавно под новостью с Мостовым написал, мол журналюгам делать расследования и исследования влом, вот они и опрашивают по 10-му кругу дурачков всяких, а сайту такие статьи лучше всего - одна половина горит с тупости автора фразы, вторая с журналистов и сайта. Так меня заблокировали)
+9
-2
+7
Был на Алтае в этом году, всё так. Ужасные гостиницы стоят, как 4 звезды в Москве. Хороших — пара, стоят как Дубай. Транспорта нет, какие-то пазики убитые. О туалетах смешно говорит. Но красота неописуемая, чего уж там.
+7
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Такое ощущение, что застрял с Лещом на кухне, и он не отпустит пока не вывалит на тебя все свои думы ))
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Ответ teddy10
В районе Белокурихи есть много неплохих гостиниц и санаториев. Добротные турбазы и в Горном Алтае в районе Манжерока, Маймы, на берегах Катуни. Даже на Телецком озере, до которого довольно далеко добираться можно найти достойные места для проживания. На Камчатке пока не был, не знаю, как там с сервисом. Предполагаю, что впечатления от природных красот перекроют какие-то накладки с сервисом
На самом деле конечно перекрывают, но в целом место почти не доступное. При этом на том же Курильском озере вполне себе туристическая инфраструктура, ходишь, смотришь медведей, но добраться туда можно только вертолетом. При очень большом бюджете на Камчатке можно получить невероятный опыт - рыбалка, походы к вулканам, морские походы на разные острова, медведи, серфинг и прочее. Но когда я там был основным потоком была тоненькая струйка иностранных туристов.
+6
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+6
Ответ ОттоДракула
Ну тут он прав: сервис очень часто полный отврат, зато цены ломить не забывают. В России множество красивых мест, но вот добраться до некоторых из них можно только на личном вертолёте. Знакомый летал в Исландию в 2019 году и в прошлом на Камчатку. Так на Камчатке вышло почти в два раза дороже, а сервис в крайне удручающем состоянии. В Штатах внутренний туризм развит лучше, о чём этот персонаж(это вообще кто?) и говорит.
да, увы: хотели на Камчатку лететь с супругой кратеры смотреть, в итоге полетели в Исландию - в 1,5 раза дешевле было + сервис несравнимый.
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Ответ schwein
серьезно? 120 рублей для вас непозволительная роскошь?
Серьезно, для пенсионеров, например - роскошь. Российских путешествующих пенсионеров в мире группами нигде нет, в отличие от китайских или американских.
+8
-3
+5
Ответ mootoo
у нас бы на этих стоянках тусовались прототипы сериала Слово пацана
Так они и так "отдыхают", просто на необорудованных площадках.
Серьезно, в хорошую погоду даже уехать за 150 км от Питера это не гарантия, что на соседней от тебя поляне не будет стоять палатка.
+5
-1
+4
Ответ schwein
серьезно? 120 рублей для вас непозволительная роскошь?
а про пенсионеров ты не подумал?
+4
-1
+3
Ответ teddy10
В районе Белокурихи есть много неплохих гостиниц и санаториев. Добротные турбазы и в Горном Алтае в районе Манжерока, Маймы, на берегах Катуни. Даже на Телецком озере, до которого довольно далеко добираться можно найти достойные места для проживания. На Камчатке пока не был, не знаю, как там с сервисом. Предполагаю, что впечатления от природных красот перекроют какие-то накладки с сервисом
>На Камчатке пока не был, не знаю, как там с сервисом. Предполагаю, что впечатления от природных красот перекроют какие-то накладки с сервисом

А вот этого не узнать, потому что доехать/долететь на Камчатку за адекватный ценник просто невозможно
+4
-1
+3
Хз, летал в мае 2023 на Алтай. Базы отдыха в каждой деревушке и между ними, на любой вкус и кошелёк.
+4
-1
+3
Чтобы рассуждать и сравнивать надо хотяб поездить и посмотреть что тут , что в США , а это пустое сотрясание воздуха от очередного ноунейма … Как хорошего , так и не очень полно и там и тут , сто процентов , а так - сравнение соленого с зеленым ..☝🏾
+7
-4
+3
Ответ Serzhique
Ты был в Алтайском крае, а не Республике Алтай, это разные вещи. На настоящем Алтае есть Чуйский Тракт, есть Чемал, есть марсианские горы, есть Телецкое озеро. Везде отличная инфраструктура, такой ровной дороги, как там, я не видел даже на Кутузе)
На Чамале и Терлецком озере был как раз поездками из Белокурихи. Лет 5 назад. Описание туалетов как раз оттуда. Может быть сейчас всё стало лучше. Не спорю. Но к сожалению, ещё раньше был Плитвицких озёрах в Хорватии. Простите, но Терлецкое озеро и Плитвицкие озёра - это небо и земля. А стоимость поездки мне обошлась почти в одну цену. При этом я умолчиваю, что автобус из Белокурихи к Терлецкому озеру мне лично попался без работающего кондиционера в жару +30. За 7 тыс. на двоих - такое себе удовольствие, поэтому ровную дорогу не смог в должной степени оценить. Наверное можно было устроить бунт, но туристы из Красноярска и Новосибирска сказали, что их всё устраивает, а москали клятые только придираются и зажрались в своей столице. Поэтому проблема российского сервиса - это ещё и проблема менталитета и терпения русского туриста.
+3
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+3
Ответ schwein
Все темы хороши, чтобы накинуть как в мордоре плохо.
Заметил, что слово "мордор" используется исключительно теми, у которых здесь все идеально. )
+2
0
+2
Ответ schwein
Простите, а как вы подменили покупку яиц на путешествия?
По теме камента, на который вы ответили. Там было и то, и то, вы выбрали для себя только яйца по сто двацать )
+3
-1
+2
Расскажу о своем опыте. Посетил более 40 стран мира, после чего в пандемию никуда кроме РФ не смог полететь по понятным причинам. Пришлось заменить привычные места нашим Алтаем.
Поехал на неделю, по прилету забронировал тур на три недели на следующий год. Инфраструктура есть, места роскошные, все топ, если есть деньги.
+3
-1
+2
Чего-то уже запарило читать каждый день вбросы этого непонятного, непопулярного товарища. я бы понял вбросы Кокорина, Смолова, Мостового и таких же, но видеть по одной новости каждый день от запасного вратаря Динамо - это уже перебор и зашквар какой-то. выпустите уже статью
+2
0
+2
Ответ Serzhique
Ты был в Алтайском крае, а не Республике Алтай, это разные вещи. На настоящем Алтае есть Чуйский Тракт, есть Чемал, есть марсианские горы, есть Телецкое озеро. Везде отличная инфраструктура, такой ровной дороги, как там, я не видел даже на Кутузе)
И какая же инфраструктура на чуйском тракте? Именно что туалеты с дыркой, одно- два кафе, а по сути столовых на все поселение. 1- 2 маленьких магазинчиков, с дикими ценами, только в акташе мария-ра, куда не пробиться. Полное отсутствие нормальных гостиниц, только летние домики со всеми удобствами на улице. Пешеходные маршруты есть? Или кроме Чуйского тракта на обычном автомобиле куда можно ещё свернуть?
+2
0
+2
В районе Белокурихи есть много неплохих гостиниц и санаториев. Добротные турбазы и в Горном Алтае в районе Манжерока, Маймы, на берегах Катуни. Даже на Телецком озере, до которого довольно далеко добираться можно найти достойные места для проживания. На Камчатке пока не был, не знаю, как там с сервисом. Предполагаю, что впечатления от природных красот перекроют какие-то накладки с сервисом
+5
-3
+2
Это уже дискредитация чего нибудь или еще не совсем?)
+3
-1
+2
Ну, кстати, это действительно то, чего не хватает России.
Еще году эдак в 2012-м ездил в Финку в парк Repovesi, там тебе оборудованные стоянки со столами для пикника, жаровни, дровницы под крышей с дровами, даже топор лежал дрова колоть. Пешеходные тропы размечены. Короче, очень удобно.
К сожалению, в ЛО такого даже близко нет.
Хотя, все равно летом около любого озера не встать от количества отдыхающих.
+6
-4
+2
О, опять этот латентный американец.
+11
-9
+2
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