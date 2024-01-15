Игорь Лещук: «В США все для туриста – хоть на машине, хоть пешком. В России нет сервиса, гостиниц нормальных – больше людей летали бы на Алтай и Камчатку, если бы это было»

Игорь Лещук сравнил уровень туризма в России и США.

– В России много хороших мест, где можно отдохнуть: Алтай, Камчатка, Байкал. Почему не проводишь отпуск там?

– В этих местах не был, но много смотрел в интернете. Я согласен с тем, что там красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком.

Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть. Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку, – сказал вратарь « ».

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