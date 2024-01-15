Эдерсон выиграл приз вратарю года от ФИФА, опередив Куртуа и Буну

Теги Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Севилья Ла Лига Сборная Бельгии по футболу рейтинги ФИФА Сборная Марокко по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Тибо Куртуа Яссин Буну Эдерсон The Best Футбол

Эдерсон получил от ФИФА награду лучшему вратарю года.

В борьбе за приз The Best голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии опередил Тибо КуртуаРеал», сборная Бельгии) и Яссина Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль», сборная Марокко).

Со статистикой 30-летнего футболиста, сделавшего требл с «Сити», можно ознакомиться здесь.

Приз лучшему вратарю 2022 года получил игрок «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

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33 комментария
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Приз «Вратарь года» выигрывает один игрок, а в сборной года - другой.
Никогда такого не было, и вот опять
+63
0
+63
Ответ Капибарбер
Куртуа здесь я так понимаю за 4 дырки в полуфинале ЛЧ против Сити?
за отдых на пол года
+24
0
+24
Ну спасибо, что Эдерсон, а не Куртуа, в отличие от сборной года
+16
-4
+12
А в команде года Кортуа? Что за логика
+8
0
+8
Куртуа как я понимаю из-за того что пропустил 5 голов от Сити и 3 года от барсы в финале? или из-за того что пол года отдыхал?
+6
-2
+4
Ну наконец-то заслуженное признание вратаря который взял трофеев больше за последние 5 лет, чем любой другой вратарь в мире. 👍 А то некоторые кое как с отскоком берут всего лишь жалкую ЛЧ, даже не требл, и сразу чуть ли не на ЗМ пиарят Куртуа 😃 При этом в Челси никто его так не пиарил.
+7
-3
+4
Эдерсон - просто эталон в игре ногами, но в прошлом сезоне он очень прибавил в игре на выходах и на ленточке. Плей-офф ЛЧ провел образцово, тащил и против Баварии, и против Реала, и выдал бенефис против Интера. Тоже, как по мне, абсолютно бесспорная награда
+5
-1
+4
Ответ Капибарбер
Куртуа здесь я так понимаю за 4 дырки в полуфинале ЛЧ против Сити?
Так если бы не Куртуа, счет был бы еще более разгромный.
+3
0
+3
зато его место в команде года занимает Куртуа . Чётко👌
+2
0
+2
А почему не месси?
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
Куртуа здесь я так понимаю за 4 дырки в полуфинале ЛЧ против Сити?
Если б не он, их было бы все 10
+2
-1
+1
Простор для споров есть, но это нормально, в отличии от отсутствия Родри в команде года.
+3
-3
0
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Ну по сухим матчам ничего невероятного, много у кого лучше него стата что в этом сезоне, https://www.squawka.com/en/outright-markets/premier-league-golden-glove-most-saves-clean-sheets/
что в прошлом https://www.sportsadda.com/football/features/most-clean-sheets-in-premier-league-2022-23
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Ответ CHELSEA_2008
Ну наконец-то заслуженное признание вратаря который взял трофеев больше за последние 5 лет, чем любой другой вратарь в мире. 👍 А то некоторые кое как с отскоком берут всего лишь жалкую ЛЧ, даже не требл, и сразу чуть ли не на ЗМ пиарят Куртуа 😃 При этом в Челси никто его так не пиарил.
Справедливости ради, ЛЧ Реал выиграл во многом благодаря игре Куртуа. Если б не он, еще не факт, что Реал бы в финале победил
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Ответ Roman Araslanov
Приз «Вратарь года» выигрывает один игрок, а в сборной года - другой. Никогда такого не было, и вот опять
Третий год подряд
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Ответ Roman Araslanov
Приз «Вратарь года» выигрывает один игрок, а в сборной года - другой. Никогда такого не было, и вот опять
чтоб никому обидно не было)
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Ответ Капибарбер
Куртуа здесь я так понимаю за 4 дырки в полуфинале ЛЧ против Сити?
ну да Севилья дырявая тебя не смущает.
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Справедливо.
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А как же Онана??? Человек как ни как придумал новую позицию на поле, ложный вратарь!
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лучший вратарь это Ян Облак
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Эдересон тоже в финале мандражил
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Вот тут никаких вопросов. Заслуженно. Никаких Мартинесов.
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