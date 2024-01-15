Эдерсон выиграл приз вратарю года от ФИФА, опередив Куртуа и Буну

Эдерсон получил от ФИФА награду лучшему вратарю года.

В борьбе за приз голкипер « » и сборной опередил (« », сборная Бельгии) и Яссина Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль», сборная Марокко).

Со статистикой 30-летнего футболиста, сделавшего требл с «Сити», можно ознакомиться здесь.

Приз лучшему вратарю 2022 года получил игрок «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.