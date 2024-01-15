Эдерсон выиграл приз вратарю года от ФИФА, опередив Куртуа и Буну
Эдерсон получил от ФИФА награду лучшему вратарю года.
В борьбе за приз The Best голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии опередил Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссина Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль», сборная Марокко).
Со статистикой 30-летнего футболиста, сделавшего требл с «Сити», можно ознакомиться здесь.
Приз лучшему вратарю 2022 года получил игрок «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
Никогда такого не было, и вот опять
что в прошлом https://www.sportsadda.com/football/features/most-clean-sheets-in-premier-league-2022-23