Поздняков подтвердил, что нейтральные атлеты ОИ-2024 не выступят на Играх дружбы: «Это рекомендации МОК. Они не могут ассоциироваться со страной даже после турнира»

Нейтральные спортсмены Олимпиады в Париже не смогут выступить на Играх дружбы.

Об этом высказался президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

– Вы говорили, что спортсмены, принявшие участие в Олимпиаде в Париже, не смогут выступить на Играх дружбы. Это уже точно?

– Безусловно, даю вам гарантию. Это написано в рекомендациях МОК. Спортсмены, подписавшиеся под нейтральным статусом, должны выполнять рекомендации до, во время и после Олимпиады. Таким образом, они не могут ассоциироваться со своей страной даже после турнира, Игры дружбы для них будут закрыты.

– Получается, что иностранных спортсменов это не касается?

– Это касается только нейтральных спортсменов, – сказал Поздняков.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.