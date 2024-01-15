Буре считает, что Россия может обыграть Канаду в сильнейших составах: «Команду 20-25 человек мы соберем. У нас были уникальные игроки во всех поколениях»

Павел Буре ответил, может ли Россия победить Канаду в сильнейших составах.

– Теоретически, если сейчас оценить силу российского хоккея: собирается сильнейший российский состав и сильнейший канадский – нам по зубам их обыграть?

– Да, конечно. Одну команду 20-25 человек мы соберем. Во всех поколениях у нас были уникальные игроки.

Так и сейчас есть игроки, которые играют в НХЛ и лидируют в своих командах. Тот же возглавляет список бомбардиров в .

Если такой турнир состоится, то у нас традиционно будет очень сильная команда, которая будет претендовать на самые высокие места, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.