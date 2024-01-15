Буре считает, что Россия может обыграть Канаду в сильнейших составах: «Команду 20-25 человек мы соберем. У нас были уникальные игроки во всех поколениях»
Павел Буре ответил, может ли Россия победить Канаду в сильнейших составах.
– Теоретически, если сейчас оценить силу российского хоккея: собирается сильнейший российский состав и сильнейший канадский – нам по зубам их обыграть?
– Да, конечно. Одну команду 20-25 человек мы соберем. Во всех поколениях у нас были уникальные игроки.
Так и сейчас есть игроки, которые играют в НХЛ и лидируют в своих командах. Тот же Никита Кучеров возглавляет список бомбардиров в НХЛ.
Если такой турнир состоится, то у нас традиционно будет очень сильная команда, которая будет претендовать на самые высокие места, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.
В условной серии до четырех - шансов около нуля.
Если все будут в форме и получат правильные тренерские установки (привет, Йозе Марино), то против такой сборной кому угодно будет очень тяжело.
Но все же, у канадцев допустим в первом звене Макдевид, во втором Маккиннон. Еще и в защите всякие Макары. Удачи против такого.
1. Вратарь должен сыграть матч мечты. Тащить всё мыслимое, и немыслимое, что летит в ворота.
2. Должны залететь 2-3 шальные шайбы.
Без такого фарта, я неприпомню ни одной победы сборной РФ в сильных составах над канадцами.
Тренеры - кого не поставь из российской тренерской школы, все так и наровят в сложной ситуации куда-то испарится, прям бич КХЛ.
Вспомнился старый анекдот:
Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
— Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
— Конечно, может.
— А десять?
— Запросто.
— Ну а 20 килограммов?!
— Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?
Безусловно сильне только вратари, среди полевых даже второе звено будет компромиссным из-за отсутствия центров