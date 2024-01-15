Буре считает, что Россия может обыграть Канаду в сильнейших составах: «Команду 20-25 человек мы соберем. У нас были уникальные игроки во всех поколениях»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Павел Буре КХЛ Никита Кучеров Матч ТВ Хоккей

Павел Буре ответил, может ли Россия победить Канаду в сильнейших составах.

– Теоретически, если сейчас оценить силу российского хоккея: собирается сильнейший российский состав и сильнейший канадский – нам по зубам их обыграть?

– Да, конечно. Одну команду 20-25 человек мы соберем. Во всех поколениях у нас были уникальные игроки.

Так и сейчас есть игроки, которые играют в НХЛ и лидируют в своих командах. Тот же Никита Кучеров возглавляет список бомбардиров в НХЛ.

Если такой турнир состоится, то у нас традиционно будет очень сильная команда, которая будет претендовать на самые высокие места, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

83 комментария
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Команду 20-25 человек мы соберем. Только у канадцев таких команд будет штуки 2-3, и посильнее нашей. Ну если только за счет тренерского гения Ротенберга победить, да Божьей помощи (мы же русские, с нами Бог). Других вариантов пока не видно
+109
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+93
По чемпионату среди "Если бы" и "мы могли бы" Россия вообще чемпион Вселенной
+92
-2
+90
канадцы в прайме разбирали наших 6:1, 7:3
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+60
В одном матче может что угодно случится, особенно при наличии такого выбора топовых киперов.
В условной серии до четырех - шансов около нуля.
+45
-1
+44
Прям вижу как 37 летний Малкин выносит Нэйта , Макди , Макара и остальную Канаду в формате all-stars вперёд ногами:)
+40
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+36
Пора уже официально объявить - красная машина уничтожила бы Канаду в любое время и любом месте, просто возможности нет. А так вообще бы порвали, мы - чемпионы! Гордимся все!
+38
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+35
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+24
-6
+18
если без шуток, то сейчас в первой сборной реально было бы кому таскать рояль. Ничушкин, Капризов, Барбашев, Бучневич, Свечников - элитные пауэр форварды, которые без проблем лезут на пятак и охотятся за шайбой на любом месте площадки. С центрами как обычно туговато, защитники тоже - хороший средний уровень, но не более того.

Если все будут в форме и получат правильные тренерские установки (привет, Йозе Марино), то против такой сборной кому угодно будет очень тяжело.

Но все же, у канадцев допустим в первом звене Макдевид, во втором Маккиннон. Еще и в защите всякие Макары. Удачи против такого.
+18
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+18
Вообще, секрет победы над Канадой уже давно один и тот-же.
1. Вратарь должен сыграть матч мечты. Тащить всё мыслимое, и немыслимое, что летит в ворота.
2. Должны залететь 2-3 шальные шайбы.
Без такого фарта, я неприпомню ни одной победы сборной РФ в сильных составах над канадцами.
Тренеры - кого не поставь из российской тренерской школы, все так и наровят в сложной ситуации куда-то испарится, прям бич КХЛ.
+16
-2
+14
Ответ Евгений Мешков
да, но в прайме у них были вратари. теперь нет. -------- жизнь изменилась. я даже на кануков сейчас не ставил бы, американцы сильнее смотрятся во всех линиях
В прайме у России были центры. А сейчас разве что Малкина можно назвать. И то, даже у него в команде есть канадский центр сильнее
+13
0
+13
Ответ Евгений Мешков
наши топ-25 и канадские - примерно равны. по игрокам у Канады нет подавляющего преимущества. центры и защи сильнее у них, крайние и вратари - у нас. _____ но да, тренерский гений наша ахиллесова пята. даже не сам он, а мозг который у нас выбирает тренеров.
Назови 6 защитников и 4 центра уровня канадских топов? Столько минимум надо в сборную. Ну хоть пару назови.
+14
-2
+12
Ответ Евгений Мешков
наши топ-25 и канадские - примерно равны. по игрокам у Канады нет подавляющего преимущества. центры и защи сильнее у них, крайние и вратари - у нас. _____ но да, тренерский гений наша ахиллесова пята. даже не сам он, а мозг который у нас выбирает тренеров.
Вы сильно заблуждаетесь.Причем, намеренно или нет ,проводите паралели которых нет.У нас нет центров, в целом нет центров.Есть пенсионер Малкин , есть Кузнецов ,которого мы обязательно возьмем ,хотя у него 13 очков за полсезона.Барбашев даже в лучшие наши годы, в которой была так же проблема центра никуда бы не поехал, с его 19 очками, а тут успех успехов.Для того что бы размен выглядел равноценно надо что у канадцах в примерах, в первых ТОП-6 ,был старый ветеран, чувак который кое как 13 очков набрал за полсезона и второй который в отличной форме и набрал целых 19.Но ведь у них не так все плохо с крайними, верно?У них нет элитных краев как Куча, но отличных краев навалом.Да у них не будет Кучерова в правый край, но будет Маршант с 1 очка за игру. у нас будет центр с 13 очками во втором звене у них край с 40 очками,да не Кучеров и Капризовым но очков то все ранво дофига.И получается такой размен у нас Элитные Края против их просто Хороших, и их Шикарные Центры против каких то почти АХЛовцев(по результам) у нас.Все что есть у нас это вратари, но то что вратарей три, это всего лишь уверенность что будет кого вызвать,втроем они стоять в воротах не смогут, так что это преимущество , пусть и в очень важного но в одного игрока.
+11
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+10
Ответ TOEWS
Прям вижу как 37 летний Малкин выносит Нэйта , Макди , Макара и остальную Канаду в формате all-stars вперёд ногами:)
вижу как Воронков говорит Макди и Макару - ну че, с..чки?)
+16
-8
+8
Буре считает, что Россия может обыграть Канаду в сильнейших составах
Вспомнился старый анекдот:
Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
— Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
— Конечно, может.
— А десять?
— Запросто.
— Ну а 20 килограммов?!
— Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?
+9
-1
+8
Ответ Евгений Мешков
наши топ-25 и канадские - примерно равны. по игрокам у Канады нет подавляющего преимущества. центры и защи сильнее у них, крайние и вратари - у нас. _____ но да, тренерский гений наша ахиллесова пята. даже не сам он, а мозг который у нас выбирает тренеров.
Центры на то и центры , что могут играть и на краю :) Чё все носятся так с вратарями?:) Канада спокойно может отобрать шайбу до конца матча. И тогда в ворота можно спокойно ставить даже ахлвца.
+10
-4
+6
Ответ Alexandrr23
1 из 10 раз
и то скорее по буллитам
+6
0
+6
Практический нереально. В одном конкретном матче может всё что угодно быть, но серия - вряд-ли. Многие говорят про топовых вратарей, но как показывает практика, топовые они в тех командах, где хорошо работает защита. Как только защита команды ухудшается - ухудшается и процент сейвов до уровня чуть выше среднего. Центры и защиты у кануков на две головы выше.
+9
-3
+6
в ванкувере видели, ага
+5
0
+5
Вполне реально. Если тренерский штаб, условно Никитин-Фёдоров, и карт-бланш на состав и работу. Но есть "но". Куда деть горячего финского Систем Системыча Системного?!
+9
-4
+5
Ответ Евгений Мешков
наши топ-25 и канадские - примерно равны. по игрокам у Канады нет подавляющего преимущества. центры и защи сильнее у них, крайние и вратари - у нас. _____ но да, тренерский гений наша ахиллесова пята. даже не сам он, а мозг который у нас выбирает тренеров.
Ну где они равны то? Топовых вингеров российских на 2 звена сейчас. Центры могут играть крайних, что и было на 2 последних ОИ с участием игроков НХЛ. Защитников российских сейчас практически нет, которые могли бы атаке грамотно помогать
Безусловно сильне только вратари, среди полевых даже второе звено будет компромиссным из-за отсутствия центров
+6
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+5
Ответ Грегг
и то скорее по буллитам
За неявку слперника
+5
0
+5
я полагаю, что как минимум половина НХЛ-россиян не приедут выступать под началом Роттенберга невзирая на размер "подъемных", которые он имеет возможность заплатить☝️
+5
0
+5
Ну вот на кого рассчитано это высказывание?! На зрителей Малахова и Соловьева?
+4
0
+4
У канадцев игроков мирового уровня на три команды. А у нас на три пятёрки в лучшем случае. Только по вратарям мы их превосходим.
+5
-1
+4
Все тут говорят о наших топ вратарях. Да, у нас сильные вратари, но конкретно в этом сезоне нет какого то явного лидера, и те же канадцы и американцы выглядят ну не слабее наших. Такие оды, как будто наши вратари не пропускают голы от слова совсем.
+7
-3
+4
В кубке шпенглера)
+4
-1
+3
Вот что доступ к корыту кормящему делает
+3
0
+3
я могу гол Хаббибулину забить, но ,скорее всего, не забью 😂😂😂
+3
0
+3
Ну команду 50+ россияне точно обыграют. Могут даже олимпиаду выиграть, с помощью пропаганды.
+3
0
+3
Пока Васюки обыграйте с гением Романом!!!
+3
0
+3
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